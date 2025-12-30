Különösen veszélyes román szökevényt keresnek Magyarországon

Tragédia az M1-es autópályán: családja szeme láttára gázolták halálra a magyar férfit
A rendőrség szerint a férfi rendkívül erőszakos, senki ne próbálja meg egyedül feltartóztatni!
Újabb fényképeket kaptak a magyar rendőrség szakemberei egy különösen veszélyes, nemzetközi körözés alatt álló román szökevényről – közölte a police.hu. A román hatóságok emberölés miatt folytatnak keresést a 37 éves Emil Gânj után, aki a gyanú szerint 2025. július 8-án brutális kegyetlenséggel végzett élettársával, majd felgyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen, hogy eltüntesse a nyomokat.
A férfi azóta bujkál, ellene európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
Az Europol legkeresettebb bűnözőinek listájára is felkerült, ahol 5000 eurós jutalmat tűztek ki a kézre kerítéséért. A román célkörözési egység már nyáron kapcsolatba lépett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával. A két hatóság azóta napi szinten egyeztet és információkat cserél a mielőbbi elfogás érdekében. Bár eddig nem bukkantak a nyomára, a román nyomozók nemrég újabb fotókat osztottak meg a magyar kollégákkal, amelyek segíthetnek az azonosításban.
A gyanúsított barna hajú, körülbelül 175 cm magas, sportos alkatú, rövidre nyírt hajjal és kecskeszakállal. Szökésekor sötét nadrágot, gumicsizmát viselt, valamint egy fekete hátizsákot hordott. Testén látható anyajegyek, műtéti hegek és tetoválások találhatók.
A férfi rendkívül erőszakos és veszélyes – a hatóságok nyomatékosan kérik, hogy senki ne próbálja meg egyedül feltartóztatni!
Ha bárki érdemi információval rendelkezik a hollétéről, azonnal jelezze a Telefontanú ingyenes zöldszámán (06-80/555-111), a 112-es segélyhívón, vagy a legközelebbi rendőrőrsön.
Nyitókép forrása: Bodnár Boglárka / MTI
