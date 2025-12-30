Különösen veszélyes román szökevényt keresnek Magyarországon

Újabb fényképeket kaptak a magyar rendőrség szakemberei egy különösen veszélyes, nemzetközi körözés alatt álló román szökevényről – közölte a police.hu. A román hatóságok emberölés miatt folytatnak keresést a 37 éves Emil Gânj után, aki a gyanú szerint 2025. július 8-án brutális kegyetlenséggel végzett élettársával, majd felgyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen, hogy eltüntesse a nyomokat.

A férfi azóta bujkál, ellene európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Az Europol legkeresettebb bűnözőinek listájára is felkerült, ahol 5000 eurós jutalmat tűztek ki a kézre kerítéséért. A román célkörözési egység már nyáron kapcsolatba lépett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával. A két hatóság azóta napi szinten egyeztet és információkat cserél a mielőbbi elfogás érdekében. Bár eddig nem bukkantak a nyomára, a román nyomozók nemrég újabb fotókat osztottak meg a magyar kollégákkal, amelyek segíthetnek az azonosításban.