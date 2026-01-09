Netanjahu elárulta a titkot: Orbán Viktor már 25 éve megkérdezte tőle, mit tanulhatna Magyarország Izraeltől

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Különleges részletre derült fény a két miniszterelnök barátságából: Orbán Viktor már évtizedekkel ezelőtt felismerte, hogy a „fél-szocializmusból” a szabadpiacra vezető út a siker kulcsa.
Izrael és Magyarország szövetségének van egy csendesebb, de fontos pillére: a jövő építése. A Mandiner Maximának adott interjúban Benjamin Netanjahu nemcsak a határok védelméről beszélt, hanem arról is, mi tesz egy nemzetet sikeressé a 21. században: az innováció, a szabad piac és a bátorság.
„A jövő azoké, akik innoválnak” – jelentette ki Benjamin Netanjahu a beszélgetés egy pontján, amikor a két ország közötti gazdasági és technológiai együttműködésről kérdezték. Az izraeli miniszterelnök szerint a világ drámai sebességgel változik, és ebben a versenyben csak azok a nemzetek maradhatnak talpon, amelyek a fejlődés élére állnak.
Netanjahu büszkén emelte ki, hogy Izrael ma a világ két legnagyobb innovációs államának egyike. A siker titka szerinte a „high-tech” és a „deep-tech” szektorokban rejlik,
amelyek pillanatról pillanatra alakítják át a világunkat.
„Az innováció és a technológia a motor” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy ez a terület a magyar-izraeli kapcsolatok egyik legfontosabb eleme, ahol a két ország szorosan együttműködik.
A beszélgetés során felsejlett egy érdekes történelmi pillanat is, amely megalapozta Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu több mint 25 éves barátságát. A magyar miniszterelnök már évtizedekkel ezelőtt felismerte Izrael gazdasági átalakulásának jelentőségét.
„Ön nagy változásokat hozott Izraelben, amikor fél-szocialista államból a világ egyik szabadpiaci gazdaságává tette” – idézte fel Netanjahu Orbán Viktor egykori szavait. A magyar kormányfő akkor azt kérdezte tőle: „Mit tanulhatunk mi önöktől?” Ez a találkozó nemcsak egy politikai szövetséget alapozott meg, hanem egy közös gazdaságfilozófiai irányt is, amely a szabad piacra és a versenyképességre épít.
Netanjahu jövőképe azonban nem naiv technológiai optimizmus. Az interjúban világossá tette: hiába az innováció, ha egy ország nem tudja megvédeni magát, nincs jövője. „Ha illegális bevándorlók áradata özönlik be, akkor elveszítitek a jövőtöket” – figyelmeztetett.
A nyugat-európai példák azt mutatják, hogy ahol elvesztették a kontrollt a határok felett, ott a jövő is kicsúszott a kezükből.
A képlet tehát egyszerű: a technológiai fejlődéshez és a jóléthez stabil, szuverén nemzetállamra van szükség. Ezért olyan fontos, hogy a vezetők – mint Trump, Orbán és Netanjahu – felismerjék a fenyegetéseket, és időben cselekedjenek.
A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a globális erőtér átrendeződőben van. A világ egyre veszélyesebb hellyé válik. Ebben a változó környezetben a „tévesen irányított internacionalizmus” helyett a nemzeti érdekekre és a stratégiai szövetségekre kell építeni.
A jövő tehát azoké a nemzeteké, amelyek képesek ötvözni a „high-tech” innovációt a határozott önvédelemmel. Izrael és Magyarország ezen az úton jár – és amíg képesek megvédeni a határaikat, addig a jövőjüket is a saját kezükben tartják.
