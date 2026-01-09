Netanjahu elárulta a titkot: Orbán Viktor már 25 éve megkérdezte tőle, mit tanulhatna Magyarország Izraeltől

Izrael és Magyarország szövetségének van egy csendesebb, de fontos pillére: a jövő építése. A Mandiner Maximának adott interjúban Benjamin Netanjahu nemcsak a határok védelméről beszélt, hanem arról is, mi tesz egy nemzetet sikeressé a 21. században: az innováció, a szabad piac és a bátorság.

„A jövő azoké, akik innoválnak” – jelentette ki Benjamin Netanjahu a beszélgetés egy pontján, amikor a két ország közötti gazdasági és technológiai együttműködésről kérdezték. Az izraeli miniszterelnök szerint a világ drámai sebességgel változik, és ebben a versenyben csak azok a nemzetek maradhatnak talpon, amelyek a fejlődés élére állnak.