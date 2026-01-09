Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
benjamin netanjahu magyarország innováció izrael orbán viktor

Netanjahu elárulta a titkot: Orbán Viktor már 25 éve megkérdezte tőle, mit tanulhatna Magyarország Izraeltől

2026. január 09. 07:38

Különleges részletre derült fény a két miniszterelnök barátságából: Orbán Viktor már évtizedekkel ezelőtt felismerte, hogy a „fél-szocializmusból” a szabadpiacra vezető út a siker kulcsa.

2026. január 09. 07:38
null

Izrael és Magyarország szövetségének van egy csendesebb, de fontos pillére: a jövő építése. A Mandiner Maximának adott interjúban Benjamin Netanjahu nemcsak a határok védelméről beszélt, hanem arról is, mi tesz egy nemzetet sikeressé a 21. században: az innováció, a szabad piac és a bátorság.

„A jövő azoké, akik innoválnak” – jelentette ki Benjamin Netanjahu a beszélgetés egy pontján, amikor a két ország közötti gazdasági és technológiai együttműködésről kérdezték. Az izraeli miniszterelnök szerint a világ drámai sebességgel változik, és ebben a versenyben csak azok a nemzetek maradhatnak talpon, amelyek a fejlődés élére állnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Deep-tech: A jövő motorja

Netanjahu büszkén emelte ki, hogy Izrael ma a világ két legnagyobb innovációs államának egyike. A siker titka szerinte a „high-tech” és a „deep-tech” szektorokban rejlik, 

amelyek pillanatról pillanatra alakítják át a világunkat. 

„Az innováció és a technológia a motor” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy ez a terület a magyar-izraeli kapcsolatok egyik legfontosabb eleme, ahol a két ország szorosan együttműködik.

A fél-szocializmustól a szabadpiacig

A beszélgetés során felsejlett egy érdekes történelmi pillanat is, amely megalapozta Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu több mint 25 éves barátságát. A magyar miniszterelnök már évtizedekkel ezelőtt felismerte Izrael gazdasági átalakulásának jelentőségét.

„Ön nagy változásokat hozott Izraelben, amikor fél-szocialista államból a világ egyik szabadpiaci gazdaságává tette” – idézte fel Netanjahu Orbán Viktor egykori szavait. A magyar kormányfő akkor azt kérdezte tőle: „Mit tanulhatunk mi önöktől?” Ez a találkozó nemcsak egy politikai szövetséget alapozott meg, hanem egy közös gazdaságfilozófiai irányt is, amely a szabad piacra és a versenyképességre épít.

Biztonság nélkül nincs innováció

Netanjahu jövőképe azonban nem naiv technológiai optimizmus. Az interjúban világossá tette: hiába az innováció, ha egy ország nem tudja megvédeni magát, nincs jövője. „Ha illegális bevándorlók áradata özönlik be, akkor elveszítitek a jövőtöket” – figyelmeztetett. 

A nyugat-európai példák azt mutatják, hogy ahol elvesztették a kontrollt a határok felett, ott a jövő is kicsúszott a kezükből.

A képlet tehát egyszerű: a technológiai fejlődéshez és a jóléthez stabil, szuverén nemzetállamra van szükség. Ezért olyan fontos, hogy a vezetők – mint Trump, Orbán és Netanjahu – felismerjék a fenyegetéseket, és időben cselekedjenek.

Új szereplők a térképen

A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a globális erőtér átrendeződőben van. A világ egyre veszélyesebb hellyé válik. Ebben a változó környezetben a „tévesen irányított internacionalizmus” helyett a nemzeti érdekekre és a stratégiai szövetségekre kell építeni.

A jövő tehát azoké a nemzeteké, amelyek képesek ötvözni a „high-tech” innovációt a határozott önvédelemmel. Izrael és Magyarország ezen az úton jár – és amíg képesek megvédeni a határaikat, addig a jövőjüket is a saját kezükben tartják.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP


 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. január 09. 10:01
Bibi is a saját hittanóráján azt tanulta volna, ha odafigyelt volna Ne ölj! ebben benne van, hogy palesztint se. Ne lopj! - palesztin földet sem.
Válasz erre
0
0
zsuzsa-963
2026. január 09. 09:31
Szemben barátságos, közben hátbaszúrja Orbánt. Bűnözőknek - Orbán ellenségeinek nyújt menedéket, akadályozza a magyar igazságszolgáltatást. Itt van Fürszt György aki milliárdott sikkasztott, mint budapesti önkormányzati képviselő. Amikor szorult a hurok a nyakán elővette izraeli útlevelét és angolosan távozott izraelba, azóta is nyugodtan lóbálja a lábát a vörös tengeren a sikkasztott pénzből. Bibinek meg esze ágában sincs kitoloncolni a kőrözött bűnözőt, ne mondja senki, hogy így viselkedik egy barát.
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. január 09. 09:24
A zsidóság vezetői időben felismerték, hogy mik azok a képességei a népüknek, amelyekkel a környezetük fölé tudnak kerekedni. Lehet őket szeretni és utálni, de a pénz, a média és az önérvényesítés frontján az élvonalban vannak, van mit tanulni tőlük!
Válasz erre
0
1
tasijani22000
•••
2026. január 09. 09:00 Szerkesztve
Azért utánajárnék annak, miért ül ki mindig Orbán arcára az a gyerekes rajongás, mintha a Télapóval találkozna, mikor ezzel a sátáni figurával összefújja a szél!!! Csak azért mert Trump arcára IS ugyanez a megbabonázott áhitat ül ki a jelenlétében! Ahogy Trump tolja alá a széket, mikor Milejtovszki leül, az mindennél többet elárul... Mintha a lakája egész hajnalt végig állta volna, hogy az ura felkeljen és végre előadhassa neki a mutatványt! youtube.com/shorts/t44EWAZ7KYI
Válasz erre
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!