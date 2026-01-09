„Nem akartam leülni a helyére” – az NB I egyik legmeglepőbb edzőváltásáról a Mandinernek

Elég néhány nevet említeni, akikkel a kék-fehéreknél együtt dolgozott korábban: Balogh Botond, Vancsa Zalán, Yaakobishvili Áron és Antal. Ez alapján már nyomot hagyott az MTK történelmében.

Köszönöm, ha így látja! Nyilván nagyon büszke vagyok arra, hogy edzőként vagy vezetőként volt közöm ezekhez a játékosokhoz, de ők elsősorban maguknak és a családjuknak köszönhetik, hogy idáig jutottak. Hála istennek a nevek sorát még lehetne folytatni, de velem együtt még rengeteg szenzációs szakember dolgozott ezekkel a srácokkal. Például Lednitzky András kollégám is, aki a mostani stábomhoz is csatlakozott.

Selei András klubigazgató azt mondta önről, nemcsak az egyesület identitását ismeri, de új látásmódot is hozhat az öltözőbe. Ez mit jelent pontosan?

Napi szinten szeretnék egy olyan értékrendet és alapelvrendszert kialakítani, amihez tudjuk magunkat tartani.

Ezt így fogalmaztuk meg: annak, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk, elég csekély a realitása. Az viszont csak rajtunk múlik, hogy ezért minden nap mindent megtegyünk.

Ez a mi feladatunk.

Értem, hogy ebben a példában miért hozta fel a BL-győzelmet, ugyanakkor úgy sejtem, a Hungária körúton nincs eredménykényszer.

Ezt az észrevételt így, ebben a formában nem osztom, már csak azért sem, mert a tizenkét csapatos NB I-ben senki nem mehet biztosra. Az MTK-t valóban mindenki a tehetségek áramoltatásával azonosítja a magyar vagy külföldi piacra. Azzal párhuzamosan viszont, hogy játékosok és egyéneket szeretnénk építeni, eljuttatni nagy klubokba vagy a válogatottba, minden mérkőzésre úgy kell kimennünk a pályára, hogy apait, anyait beleadunk. Ennél a klubnál az egyéniek mellett megvannak a csapatcélok is, ennek megfelelően mindenki szeretne a lehető legfeljebb zárni a tabellán. Az egyesület vezetése sosem csinált titkot abból, hogy a felsőház elérése esetén járnak jobban a futballisták.