Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pinezits Máté HoRváth Dávid MTK

„Nem akartam leülni a helyére” – az NB I egyik legmeglepőbb edzőváltásáról a Mandinernek

2026. január 09. 09:15

Új vezetőedzővel kezdték meg a felkészülést a tavaszi szezonra a Hungária körúton. Horváth Dávidot az a Pinezits Máté váltotta az MTK labdarúgócsapatának kispadján, aki most fog debütálni az NB I-ben. A fiatal trénerrel az edzőváltás történetéről, honvédos és kozármislenyi időszakáról, hitvallásról, célokról beszélgetett a Mandiner.

2026. január 09. 09:15
null
Nagy-Pál Tamás

A héten kezdte meg az edzéseket új csapatával, az MTK-val. Hogyan sikerült az ismerkedés a játékosokkal?
Az előző héten már két napot tesztelésekkel töltöttünk, a héten voltak először pályás edzések. Inkább úgy fogalmaznék, hogy első körben átbeszéltük az értékrendet, meghatároztuk az alapelveket, és elkezdtük egyénileg is az ismerkedést a labdarúgókkal. Nyitott öltöző fogadott, mindenki teljesen normálisan viszonyult hozzám négyszemközt és a csapat előtt is.

MTK
Az MTK újdonsült vezetőedzője, Pinezits Máté Kádár Tamással beszélget / Fotó: MTK Budapest

Van már MTK-s múltja, öt évet dolgozott az utánpótlásban. Hogyan jött a lehetőség a visszatérésre?
Az őszi szezon végén volt egy beszélgetésünk a vezetőkkel, amikor jelezték, arra gondoltak, hogy januártól átvehetném az első csapat irányítását. Értelemszerűen óriási megtiszteltetésnek éreztem, miközben én Kozármislenyben a jövő nyárig terveztem a klub, az ottani emberek, illetve a tulajdonos, Feleki Attila miatt, aki sajnos tavaly nyáron elhunyt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Egyáltalán nem volt ott a fejemben az, hogy leüljek Horváth Dávid helyére, de mire engem megkerestek, addigra már minden le volt tisztázva, sőt a mislenyi vezetőkkel is mindent megbeszéltek, és mivel Dávidot is bevonták az egyeztetésekbe, tényleg mindent nagyon korrekt módon intéztek.

Ezt is ajánljuk a témában

Elég néhány nevet említeni, akikkel a kék-fehéreknél együtt dolgozott korábban: Balogh Botond, Vancsa Zalán, Yaakobishvili Áron és Antal. Ez alapján már nyomot hagyott az MTK történelmében.
Köszönöm, ha így látja! Nyilván nagyon büszke vagyok arra, hogy edzőként vagy vezetőként volt közöm ezekhez a játékosokhoz, de ők elsősorban maguknak és a családjuknak köszönhetik, hogy idáig jutottak. Hála istennek a nevek sorát még lehetne folytatni, de velem együtt még rengeteg szenzációs szakember dolgozott ezekkel a srácokkal. Például Lednitzky András kollégám is, aki a mostani stábomhoz is csatlakozott.

Selei András klubigazgató azt mondta önről, nemcsak az egyesület identitását ismeri, de új látásmódot is hozhat az öltözőbe. Ez mit jelent pontosan?
Napi szinten szeretnék egy olyan értékrendet és alapelvrendszert kialakítani, amihez tudjuk magunkat tartani. 

Ezt így fogalmaztuk meg: annak, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk, elég csekély a realitása. Az viszont csak rajtunk múlik, hogy ezért minden nap mindent megtegyünk.

Ez a mi feladatunk.

Értem, hogy ebben a példában miért hozta fel a BL-győzelmet, ugyanakkor úgy sejtem, a Hungária körúton nincs eredménykényszer.
Ezt az észrevételt így, ebben a formában nem osztom, már csak azért sem, mert a tizenkét csapatos NB I-ben senki nem mehet biztosra. Az MTK-t valóban mindenki a tehetségek áramoltatásával azonosítja a magyar vagy külföldi piacra. Azzal párhuzamosan viszont, hogy játékosok és egyéneket szeretnénk építeni, eljuttatni nagy klubokba vagy a válogatottba, minden mérkőzésre úgy kell kimennünk a pályára, hogy apait, anyait beleadunk. Ennél a klubnál az egyéniek mellett megvannak a csapatcélok is, ennek megfelelően mindenki szeretne a lehető legfeljebb zárni a tabellán. Az egyesület vezetése sosem csinált titkot abból, hogy a felsőház elérése esetén járnak jobban a futballisták. 

Mennyire nagy kihívás vezetőedzőként egy olyan helyen dolgozni, ahol egy felbukkanó tehetség – amint meghatározó játékossá válik – villámgyorsan elkerülhet a csapattól?
Ez a futball velejárója. Amikor megkerestek, gyorsan tisztáztuk is ezt a kérdést. Alapvetően én olyan felfogású edzőnek tartom magam, aki szeret alkotni. Ez egy folyamat, amivel tisztában vagyok, motivál is, hiszen építhetünk, alkothatunk.

Hogyan kezdte az MTK új vezetőedzője?

Kicsit a múltja is érdekelne: már huszonöt évesen edzőnek állt Sopronban. Miért adta fel ilyen hamar a játékospályafutását? Netán egy sérülés miatt?
Gyakorlatilag már az utánpótláséveimben megállás nélkül írtam az edzéseket, próbáltam összerakni, hogy mit csinálnék másképp, úgyhogy megvolt hozzá a vénám. Később már a főiskolai tanulmányaimat is ebben az irányban folytattam, nagyon motivált ez a pálya. 

El kellett döntenem, hogy játszok harmincöt éves koromig egy osztrák alacsonyabb osztályú vagy NB III-as csapatban, vagy elindulok álmaim pályáján.

Végül azt választottam, hogy időben elkezdem a szakmát.

Ennek megfelelően igen fiatalon, még negyvenéves kora előtt debütálhatott vezetőedzőként a felnőttek között. Az akkor kiesett Budapest Honvéd irányítását vette át az NB II-ben, de csak októberig tartott a közös munka. Ennek alig több, mint három éve. Mennyire tűnt akkor távolinak, hogy élvonalbeli edző lehet Önből? 
Akkor nem gondolkodtam ezen, ráadásul hála istennek gyorsan nagyon sok jó visszacsatolást kaptam szakmai oldalról. 

Annak az időszaknak köszönhettem igazából a Kozármislenyt, amiatt választottak ki, amit akkor láttak a Honvédtól, a másodosztály legfiatalabb keretétől a pályán.

Mislenyben aztán az első évben a bennmaradás volt a cél, az egyik legfiatalabb és legkisebb költségvetéssel rendelkező kerettel. Ehhez képest az őszi elsőség után sikerült elérnünk a klub történetének legjobb helyezését. Nyáron szétszéledt a társaság, elhunyt a tulajdonos, így új építkezésbe kellett kezdeni, a cél a túlélés volt. Ennek ellenére stabil középcsapatot adtam át, amit talán még nagyobb sikernek éltem meg, mint az előző évi, történelmi helyezést.

És így vezetett egyenes út az MTK-hoz. Ha az idény végén megint beszélgetnénk, mivel lenne elégedett?
Talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy azzal, ha mindenben előrébb tudnánk lépni. Ha a teljesítményben folyamatosan lépegetünk előre, akkor biztos vagyok benne, hogy a sikerek is jönni fognak.

Kisvárdán kezdik majd a „tavaszt” január második felében. Az lesz a debütálása az első osztályban. Izgul?
Ezen még nem is gondolkoztam, pedig lehetett volna. Annyira lekötnek most a mindennapi teendők, hogy eszembe sem jutott. Az jár a fejemben, hogyan tudunk egyről a kettőre lépni, a többit pedig majd meglátjuk.

Nyitókép: MTK Budapest

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!