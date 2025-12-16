Eddig tartott a türelem: meglepő edzőváltást eredményezett a bajnokságban való gyengélkedés!

Kazincbarcika–MTK: ilyen az NB I varázsa – óriási meglepetéssel indult a forduló
„Kazincbarcelona” – hangzott a lelátóról.
Az utód egy olyan szakember, aki korábban még nem dolgozott az NB I-ben. Horváth Dávidot Pinezits Máté váltja az MTK élén az idény második felére.
A szezon második felére Pinezits Máté váltja Horváth Dávidot a labdarúgó Fizz Ligában szereplő MTK Budapest vezetőedzői posztján. A fővárosi együttes kedden a honlapján közölte, hogy a vezetőség a klub hosszú távú szakmai koncepciójának részeként átalakítja a sportigazgatási struktúráját, s a döntés értelmében az őszi szezont követően változás történik a felnőtt csapat élén is.
„Horváth Dávid több mint három és fél éves vezetőedzői szerepvállalást követően a jövőben a klub hosszútávú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját. A felnőtt csapat irányítását a tavaszi szezontól Pinezits Máté veszi át” – írták. Kiemelték: a szakember kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy „az MTK identitását ismerő, a fiatalokkal is eredményesen dolgozó edző érkezzen. A vezetőség bízik benne, hogy szakmai felkészültsége és elhivatottsága révén új lendületet ad a csapatnak, miközben az építkezés a kijelölt szakmai irány mentén halad tovább” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a klubvezetés számára kiemelten fontos volt, hogy Horváth Dávid tapasztalata és szakmai tudása házon belül maradjon.
Ez a lépés túlmutat egy hagyományos edzőváltáson. Egy hosszabb időszak és közös gondolkodás eredménye ez, amiből meggyőződésünk szerint a klub hosszú távon profitálni fog. Horváth Dáviddal az elmúlt években mindvégig őszinte, partneri kapcsolatunk volt, ezért az elmúlt időszak történéseit is reálisan tudtuk közösen értékelni. A döntést az MTK Budapest jelenének és jövőjének figyelembevételével hoztuk meg"
– nyilatkozta a váltás kapcsán Selei András klubigazgató. A sportvezető hozzátette, a vállalt filozófiájukhoz a legjobb vezetőedzőt találták meg Pinezits Máté személyében, aki új látásmódot is hozhat az öltözőbe. A 41 éves szakember korábban még nem dolgozott az élvonalban, tavaly nyár óta az NB II-es Kozármislenyt irányította. Az MTK – amely az utolsó idei fordulóban, szombaton Zalaegerszegre látogat – 17 forduló után húsz ponttal a nyolcadik helyen áll az NB I-ben, de legutóbbi négy bajnokiját elveszítette, hullámvasutazása során pedig több váratlan, nagy különbségű vereségbe is belefutott.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert