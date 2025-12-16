Eddig tartott a türelem: meglepő edzőváltást eredményezett a bajnokságban való gyengélkedés!

Horváth Dávid ügye túlmutat egy edzőváltáson

„Horváth Dávid több mint három és fél éves vezetőedzői szerepvállalást követően a jövőben a klub hosszútávú szakmai stratégiájáért felelős szakemberként folytatja munkáját. A felnőtt csapat irányítását a tavaszi szezontól Pinezits Máté veszi át” – írták. Kiemelték: a szakember kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy „az MTK identitását ismerő, a fiatalokkal is eredményesen dolgozó edző érkezzen. A vezetőség bízik benne, hogy szakmai felkészültsége és elhivatottsága révén új lendületet ad a csapatnak, miközben az építkezés a kijelölt szakmai irány mentén halad tovább” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy a klubvezetés számára kiemelten fontos volt, hogy Horváth Dávid tapasztalata és szakmai tudása házon belül maradjon.