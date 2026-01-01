Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hegyi krisztián west ham united MTK

Nagy durranás: hazatér Angliából a fociválogatott kapusa – hivatalos

2026. január 01. 18:36

Ismét a magyar NB I-ben szerezhet tapasztalatot.

2026. január 01. 18:36
null

Immár hivatalos: a tavaszi idényben az MTK Budapest labdarúgócsapatát erősíti a kapus Hegyi Krisztián, aki az angol Premier League-ben szereplő West Ham Unitedtól kölcsönben érkezik a klubhoz.

A kék-fehérek a honlapjukon emlékeztetnek arra, hogy a 196 centiméter magas, 23 éves hálóőrt korábban Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a felnőtt válogatott keretébe, míg az U21-es nemzeti együttes kapuját 25 alkalommal védte.

Hegyi kölcsönben szerepelt már Hollandiában, Skóciában és az NB I-ben is. Tavaly tavasszal a DVSC-t erősítette, amelyben sérüléséig kiváló formát mutatott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Hegyi pénteken már csapatunkkal kezdi el a felkészülést”

– írta az MTK Budapest.

A Fizz Liga küzdelmei január végén folytatódnak, a fővárosi csapat a kilencedik helyről vág neki a tavaszi szezonnak.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner)

Fotó: whufc.com

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. január 01. 18:48
Megfogalmazhatatlanul aljas,aberrált cím és cikk. Hát ez aztán tényleg fantasztikus, csodálatos, felemelő: a gyenge színvonalú angol bajnokság helyett a fenomenális magyar nb1-ben védhet H.K.............................
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!