Nagy durranás: hazatér Angliából a fociválogatott kapusa – hivatalos

Immár hivatalos: a tavaszi idényben az MTK Budapest labdarúgócsapatát erősíti a kapus Hegyi Krisztián, aki az angol Premier League-ben szereplő West Ham Unitedtól kölcsönben érkezik a klubhoz.

A kék-fehérek a honlapjukon emlékeztetnek arra, hogy a 196 centiméter magas, 23 éves hálóőrt korábban Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a felnőtt válogatott keretébe, míg az U21-es nemzeti együttes kapuját 25 alkalommal védte.

Hegyi kölcsönben szerepelt már Hollandiában, Skóciában és az NB I-ben is. Tavaly tavasszal a DVSC-t erősítette, amelyben sérüléséig kiváló formát mutatott.