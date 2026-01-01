Nagy durranás: hazatér Angliából a fociválogatott kapusa – hivatalos

Ismét hazatérhet Angliából, az NB I-ben köthet ki a korosztályos magyar válogatott
Sajtóhírek szerint budapesti csapathoz kerül.
Ismét a magyar NB I-ben szerezhet tapasztalatot.
Immár hivatalos: a tavaszi idényben az MTK Budapest labdarúgócsapatát erősíti a kapus Hegyi Krisztián, aki az angol Premier League-ben szereplő West Ham Unitedtól kölcsönben érkezik a klubhoz.
A kék-fehérek a honlapjukon emlékeztetnek arra, hogy a 196 centiméter magas, 23 éves hálóőrt korábban Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta a felnőtt válogatott keretébe, míg az U21-es nemzeti együttes kapuját 25 alkalommal védte.
Hegyi kölcsönben szerepelt már Hollandiában, Skóciában és az NB I-ben is. Tavaly tavasszal a DVSC-t erősítette, amelyben sérüléséig kiváló formát mutatott.
Hegyi pénteken már csapatunkkal kezdi el a felkészülést”
– írta az MTK Budapest.
A Fizz Liga küzdelmei január végén folytatódnak, a fővárosi csapat a kilencedik helyről vág neki a tavaszi szezonnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Sajtóhírek szerint budapesti csapathoz kerül.
(MTI/Mandiner)
Fotó: whufc.com