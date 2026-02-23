Ft
Fradi MTK örökrangadó

„Gyerekként rúgtam gólokat, de felnőtt szinten most először” – fülig érő szájjal értékelt a Fradi tinédzsere

2026. február 23. 22:36

Így látták a főszereplők a hétfő esti örökrangadót.

2026. február 23. 22:36
null

A Zalaegerszeg és a Ludogorec elleni vereség után a Hungária körúton talált vissza a győzelem útjára a Ferencváros labdarúgócsapata. Az MTK–FTC NB I-es örökrangadó 3–1-es zöld-fehér sikert hozott: Franko Kovacevic, Elton Acolatse és Madarász Ádám gólja után Jurek Gábor szépített hazai oldalról.

A főszereplők első körben a meccset közvetítő M4 Sport kamerája előtt értékeltek.

„Az MTK hitvallásához híven akartunk játszani, egységesek voltunk, de a befejezések nem sikerültek. Hajtós meccs volt, egyelőre csak a magyarországi feladatokra fókuszálok, majd nyártól lesz a figyelmem középpontjában az új kihívás” – fogalmazott a 18 éves Vitályos Viktor, az MTK védője, aki nyártól a cseh élvonalbeli Sparta Praha együttesénél folytatja a pályafutását.

„Előre- és hátrafelé is kell tekintetnünk, már télen tisztáztuk, hogy az a félév arról szól, hogy a filozófiát minél jobban elsajátítsuk. A kazincbarikaiak ellen pontok hiányoznak, de igyekszünk előrelépegetni minden területen. Ismerjük a sorsolást, a következő néhány hetünk brutális lesz, de mindent megteszünk a minél jobb szereplésért” – kezdte Pinezits Máté, az MTK vezetőedzője.

A Ferencvárosban a csereként beszálló Madarász Ádám első alkalommal talált be felnőtt szinten, így érthetően fülig ért a szája az interjúzónában.

„Folyamatosan támogatnak a társak, emlékezetes nap a mai, örülök, hogy be tudtam állni, ráadásul gólt is tudtam lőni. Láttam, hogy van egy terület, beindultam, szerencsére oda is jött a labda.

Óriási élmény, gyerekként rúgtam gólokat, de felnőtt szinten most először, ráadásul győzelemmel tudtunk zárni, így még boldogabb vagyok.

Jól teljesített a csapat az örökrangadón” – mosolygott a 19 éves Madarász Ádám.

A Ferencváros hívó szavára télen rábólintó, ezúttal ragyogó gólt szerző Elton Acolatse először talált be új klubjában.

„Remek meccs volt a mai, örülök, hogy megszereztem az első gólomat a Fradiban, az első pillanatban éreztem, hogy gól lesz a lövésből. Kiváló érzés a gólszerzés és a győzelem egyaránt. Szeretek párharcokat kezdeményezni, ezzel is küldtek pályára, boldog vagyok a három ponttal” – hangsúlyozta a villámléptű holland szélső.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

