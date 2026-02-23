„Gyerekként rúgtam gólokat, de felnőtt szinten most először” – fülig érő szájjal értékelt a Fradi tinédzsere

„Az MTK hitvallásához híven akartunk játszani, egységesek voltunk, de a befejezések nem sikerültek. Hajtós meccs volt, egyelőre csak a magyarországi feladatokra fókuszálok, majd nyártól lesz a figyelmem középpontjában az új kihívás” – fogalmazott a 18 éves Vitályos Viktor, az MTK védője, aki nyártól a cseh élvonalbeli Sparta Praha együttesénél folytatja a pályafutását.

„Előre- és hátrafelé is kell tekintetnünk, már télen tisztáztuk, hogy az a félév arról szól, hogy a filozófiát minél jobban elsajátítsuk. A kazincbarikaiak ellen pontok hiányoznak, de igyekszünk előrelépegetni minden területen. Ismerjük a sorsolást, a következő néhány hetünk brutális lesz, de mindent megteszünk a minél jobb szereplésért” – kezdte Pinezits Máté, az MTK vezetőedzője.