„Gyerekként rúgtam gólokat, de felnőtt szinten most először” – fülig érő szájjal értékelt a Fradi tinédzsere

Miközben a Ludogorec kikapott, a Fradi könnyed győzelemmel üzent bolgár ellenfelének
A 19 éves Madarász Ádám meglőtte első felnőtt gólját az FTC-ben.
Így látták a főszereplők a hétfő esti örökrangadót.
A Zalaegerszeg és a Ludogorec elleni vereség után a Hungária körúton talált vissza a győzelem útjára a Ferencváros labdarúgócsapata. Az MTK–FTC NB I-es örökrangadó 3–1-es zöld-fehér sikert hozott: Franko Kovacevic, Elton Acolatse és Madarász Ádám gólja után Jurek Gábor szépített hazai oldalról.
A főszereplők első körben a meccset közvetítő M4 Sport kamerája előtt értékeltek.
„Az MTK hitvallásához híven akartunk játszani, egységesek voltunk, de a befejezések nem sikerültek. Hajtós meccs volt, egyelőre csak a magyarországi feladatokra fókuszálok, majd nyártól lesz a figyelmem középpontjában az új kihívás” – fogalmazott a 18 éves Vitályos Viktor, az MTK védője, aki nyártól a cseh élvonalbeli Sparta Praha együttesénél folytatja a pályafutását.
„Előre- és hátrafelé is kell tekintetnünk, már télen tisztáztuk, hogy az a félév arról szól, hogy a filozófiát minél jobban elsajátítsuk. A kazincbarikaiak ellen pontok hiányoznak, de igyekszünk előrelépegetni minden területen. Ismerjük a sorsolást, a következő néhány hetünk brutális lesz, de mindent megteszünk a minél jobb szereplésért” – kezdte Pinezits Máté, az MTK vezetőedzője.
A Ferencvárosban a csereként beszálló Madarász Ádám első alkalommal talált be felnőtt szinten, így érthetően fülig ért a szája az interjúzónában.
„Folyamatosan támogatnak a társak, emlékezetes nap a mai, örülök, hogy be tudtam állni, ráadásul gólt is tudtam lőni. Láttam, hogy van egy terület, beindultam, szerencsére oda is jött a labda.
Óriási élmény, gyerekként rúgtam gólokat, de felnőtt szinten most először, ráadásul győzelemmel tudtunk zárni, így még boldogabb vagyok.
Jól teljesített a csapat az örökrangadón” – mosolygott a 19 éves Madarász Ádám.
A Ferencváros hívó szavára télen rábólintó, ezúttal ragyogó gólt szerző Elton Acolatse először talált be új klubjában.
„Remek meccs volt a mai, örülök, hogy megszereztem az első gólomat a Fradiban, az első pillanatban éreztem, hogy gól lesz a lövésből. Kiváló érzés a gólszerzés és a győzelem egyaránt. Szeretek párharcokat kezdeményezni, ezzel is küldtek pályára, boldog vagyok a három ponttal” – hangsúlyozta a villámléptű holland szélső.
Ezt is ajánljuk a témában
A 19 éves Madarász Ádám meglőtte első felnőtt gólját az FTC-ben.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka