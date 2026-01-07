„Kiráz tőle a hideg” – a magyar válogatott játékosoknak ilyen élményben még soha nem volt részük

Milák Kristóf elárulta: méltóképpen szeretné befejezni pályafutását
Nyíregyházán vagy Los Angelesben?
2027-ben Magyarország rendezi a vizes világbajnokságot, melynek egyik helyszíne az MVM Dome lesz. Megkérdeztük az Európa-bajnokságra készülő vízilabda-válogatott tagjait, hogy mit szólnak ahhoz, hogy jövőre 15 ezer magyar szurkoló előtt játszhatnak a vb-n.
Hatezer-hatszáz néző 2020 januárjában a Duna Arénában a magyar–spanyol vízilabda Európa-bajnoki döntőben. Nyolcezer tomboló, a meccs végén pedig szomorú szurkoló a margitszigeti Hajós Alfréd Uszodában 2017 nyarán a vizes világbajnokság magyar–horvát pólófináléjában. Ezekből a számokból is látszik, hogy játszott már többször is nagy közönség előtt hazai pályán a magyar férfi vízilabda-válogatott – azonban olyan tapasztalatban, mint amilyen a 2027-es, szintén itthoni rendezésű világbajnokságon vár Varga Zsolt fiaira, még nem volt részük.
Talán furcsa lehet most egy jövő évi eseményről beszélni, amikor néhány nap múlva Belgrádban kezdődik az idei Európa-bajnokság (az egyébként 18 ezer férőhelyes Start Arénában), de az apropót az adja, hogy még decemberben ledobták a bombát:
a 2027-es vizes vb vízilabdatornáját és úszóversenyeit nem a Duna Arénában, hanem a 20 ezer férőhelyes MVM Dome-ban rendezik meg!
Bár arról egyelőre nincsenek pontos információk, hogy az átalakított, két mobilmedencét is kapó sportlétesítményben mennyien fognak elférni pólómeccsen, annyit azonban már kimondtak a szervezők, hogy akár 15 ezren is tombolhat majd a lelátón, miközben Manhercz Krisztiánék a vízben veszik fel a harcot a világgal.
Mondani sem kell tehát, hogy különleges élmény vár jövőre nemcsak a nézőkre, de a játékosokra is – hiszen például hiába 18 ezres a már említett belgrádi aréna, valószínűleg csak a szerbek ellen fog megtelni, és akkor sem éppen a mieink miatt…
Szóval – bár már ezerrel az Eb-re készül a magyar válogatott – megpróbáltunk utánajárni, mit is gondolnak arról a játékosok, mi vár rájuk jövő nyáron az MVM Dome-ban. Ugyanakkor mint kiderült, mindenki profi, ezért csak az előtte lévő feladatra koncentrál, de a legtöbben mégis eljátszottak azzal a hangulattal, ami a vb-n lehet.
„Én úgy gondolom, hogy magyar, de főleg hazai közönség előtt mindig óriási megtiszteltetés játszani – árulta el a Mandinernek Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki rögtön egy veszélyre is felhívta a figyelmet:
A saját közönségének mindenki ösztönösen meg akar felelni. Mindenki azt szeretné, hogy a mérkőzés után a közönség jó szájízzel távozzon. Ezzel meg kell tanulni együtt élni, mert a hazai nézők nemcsak többletenergiát, de több stresszt is adhatnak a játékosoknak.
Ezzel szerintem lesz dolgunk, és mindenféleképpen dolgozni is fogunk rajta.”
A BVSC-Zugló vízilabdázója, Tátrai Dávid számára a 2027-es vb lenne az első hazai rendezésű nagy világverseny, amin részt vehetne, amennyiben bekerül a keretbe.
Már most is kirázott a hideg az MVM Dome gondolatától is…
Számunkra az is megtiszteltetés, ha ötven ember előtt kell játszani, nekik ugyanúgy száz százalékot kell nyújtanunk. De kétség kívül hatalmas élmény, amikor sokan vannak kint egy meccsen és remek hangulatot teremtenek. Úgyhogy minden egyes játékosnak az lesz a célja, hogy ott lehessen a budapesti vébén!”
A Ferencváros kapusa, Vogel Soma esetében nem is kérdés, hogy kerettag lesz, amennyiben sérülés nem hátráltatja majd.
„Beszélgettünk már róla egymás közt, amióta bejelentették a helyszínt. Én már voltam korábban az MVM Dome-ban kézilabda Bajnokok Ligája-döntőn, és óriási volt a hangulat. Nyilván a lelátóról, nézőként teljesen más, mint amikor lent vagy és üvölt feléd a több mint tízezer ember. Messze van még, sokat kell addig építkezünk csapat- és egyéni szinten is, és most még azon vagyunk elsősorban, hogy az Európa-bajnokságon a lehető legsikeresebben szerepeljünk.”
A spanyol Barceloneta sztárját, Vigvári Vincét is kirázta a hideg, amikor megemlítettük neki az MVM Dome-ot a 15 ezer magyar szurkolóval.
Már attól libabőrös leszek, ha csak belegondolok.
Próbálok mindenesetre nem ennyire előre tekinteni, hiszen rengeteg a feladat addig még, elég csak az Eb-re gondolni. De nagyon jó lehetőség lesz, és azért nyilván itt van a tudatalattimban, hogy egy itthoni világbajnokság fantasztikus, a legnagyobb élmények egyike.”
De való igaz: a következő nagy esemény a belgrádi vízilabda Európa-bajnokság, amelyen a világbajnoki ezüstérmes magyar csapat ismét éremért száll harcba.
A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.
