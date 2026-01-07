„Kiráz tőle a hideg” – a magyar válogatott játékosoknak ilyen élményben még soha nem volt részük

Bár arról egyelőre nincsenek pontos információk, hogy az átalakított, két mobilmedencét is kapó sportlétesítményben mennyien fognak elférni pólómeccsen, annyit azonban már kimondtak a szervezők, hogy akár 15 ezren is tombolhat majd a lelátón, miközben Manhercz Krisztiánék a vízben veszik fel a harcot a világgal.

Mondani sem kell tehát, hogy különleges élmény vár jövőre nemcsak a nézőkre, de a játékosokra is – hiszen például hiába 18 ezres a már említett belgrádi aréna, valószínűleg csak a szerbek ellen fog megtelni, és akkor sem éppen a mieink miatt…

Szóval – bár már ezerrel az Eb-re készül a magyar válogatott – megpróbáltunk utánajárni, mit is gondolnak arról a játékosok, mi vár rájuk jövő nyáron az MVM Dome-ban. Ugyanakkor mint kiderült, mindenki profi, ezért csak az előtte lévő feladatra koncentrál, de a legtöbben mégis eljátszottak azzal a hangulattal, ami a vb-n lehet.

A vízilabda-válogatott tagjai libabőrösek lesznek az MVM Dome-tól