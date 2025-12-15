Milák Kristóf elárulta: méltóképpen szeretné befejezni pályafutását

2017-ben 10 ezer körüli néző előtt, de ehhez ideiglenes mobil lelátók kellettek.

2022-ben már a mobillelátók nélkül kevesebb néző láthatta az úszókat.

A vízilabda eseményeinek mindkét alkalommal a margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda adott otthont, amely mobillelátókkal 6-7 ezer néző befogadására alkalmas.

2027-ben mindkét sportág a népligeti MVM Dome költözik, ahol két mobilmedencét fognak felállítani, így több mint 10 ezer, akár 15 ezer néző előtt rendezhetik meg versenyszámokat és a mérkőzéseket.

A Magyar Úszó-szövetség elnöke, Wladár Sándor hozzátette: az olimpiák előtt mindig nagyon erős vb-ket rendeznek. A budapesti vb programja percre pontosan fogja követni a Los Angeles-i olimpiájét.

„Az ötkarikás játékokon negyvenezer néző előtt fognak úszni a versenyzők, ezért is szeretnénk, ha a vébén tíz-tizenötezer szurkoló láthatná az úszóinkat. Szerintem van érdeklődés a magyarok részéről annak ellenére is, hogy már a harmadik vébét csináljuk. Így az úszóink szokhatnák azt a hangulatot, ami Amerikában várhat rájuk, mert erre mentálisan fel kell készülni. Olyan úszókat láthat a közönség szinte biztosan az MVM Dome-ban, mint Kós Hubert, Betlehem Dávid, Sárkány Zalán vagy Rasovszky Kristóf.”

Mi a helyzet Milák Kristóffal?