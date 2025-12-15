Ft
Milák Kristóf elárulta: méltóképpen szeretné befejezni pályafutását

2025. december 15. 14:44

Schmidt Ádám sportállamtitkár egy sajtóeseményen beszélt az úszóról, akinek a jövője az egész országot lázban tartja. Mi lesz Milák Kristóffal?

2025. december 15. 14:44
Nagy-Pál Tamás

2027.06.26-07.18: a naptárba fel lehet vésni ezt az időpontot, ugyanis Schmidt Ádám sportállamtitkár a Margitszigeten hivatalosan bejelentette, hogy ekkor rendezik meg Budapesten a következő vizes világbajnokságot. Magyarország az első, amelyik harmadszor ad otthont a vizes világeseménynek 2017 és 2022 után, de ez lesz az első, amit a magyar főváros nem beugróként rendez, hanem elnyerte rá a jogot. De vajon láthatjuk-e ott versenyezni Milák Kristófot? Erre később még kitérünk.

Milák Kristóf
Schmidt Ádám nemrég beszélt Milák Kristóffal. Fotó: MTI/Illyés Tibor

„A helyszínek terén megújulunk, mert azt látjuk, a vizes világban is minél több nézőt szeretnének. Los Angelesben az olimpián egy NFL-stadion lesz a helyszín 40 ezer nézővel. Egyébként éppen a budapesti vébé lesz az első kvalifikációs esemény az ötkarikás játékokra” – mondta el Schmidt.

Az előző két budapesti világbajnokság úszó számait a Duna Arénában rendezték. 

  • 2017-ben 10 ezer körüli néző előtt, de ehhez ideiglenes mobil lelátók kellettek. 
  • 2022-ben már a mobillelátók nélkül kevesebb néző láthatta az úszókat. 
  • A vízilabda eseményeinek mindkét alkalommal a margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda adott otthont, amely mobillelátókkal 6-7 ezer néző befogadására alkalmas.

2027-ben mindkét sportág a népligeti MVM Dome költözik, ahol két mobilmedencét fognak felállítani, így több mint 10 ezer, akár 15 ezer néző előtt rendezhetik meg versenyszámokat és a mérkőzéseket.

A Magyar Úszó-szövetség elnöke, Wladár Sándor hozzátette: az olimpiák előtt mindig nagyon erős vb-ket rendeznek. A budapesti vb programja percre pontosan fogja követni a Los Angeles-i olimpiájét.

„Az ötkarikás játékokon negyvenezer néző előtt fognak úszni a versenyzők, ezért is szeretnénk, ha a vébén tíz-tizenötezer szurkoló láthatná az úszóinkat. Szerintem van érdeklődés a magyarok részéről annak ellenére is, hogy már a harmadik vébét csináljuk. Így az úszóink szokhatnák azt a hangulatot, ami Amerikában várhat rájuk, mert erre mentálisan fel kell készülni. Olyan úszókat láthat a közönség szinte biztosan az MVM Dome-ban, mint Kós Hubert, Betlehem Dávid, Sárkány Zalán vagy Rasovszky Kristóf.”

Mi a helyzet Milák Kristóffal?

Bizony, jól olvassák, kétszeres olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf kimaradt a felsorolásból.

Természetesen el is hangzott az újságírói kérdés azzal kapcsolatban, hogy ez csak véletlen műve-e, vagy már eldőlt, hogy Milákot nem láthatjuk úszni a hazai vb-n?

„Javasolnám, hogy Kristóf kapcsán az államtitkár úr nyilatkozzon. Párizsban is az ő tevékenysége segített abban, hogy Kristóf odaért, ahova” – reagált a kérdésre Wladár, majd valóban Schmidt Ádám vette át a szót.

Nyílt titok, hogy van személyes kontextusom Kristóffal 2017 óta. Találkoztam vele két és fél hete is. Megkérdeztem, mik a tervei, és azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni a pályafutását. Felajánlottam, hogy Nyíregyházán rendezhetünk egy országos bajnokságot, aztán nevetett, hogy nem erre gondolt, hanem Los Angelesre. Bízom abban, hogy Kristóf ismeri a saját maga képességeit. Tudjuk, hogy akkor áll rajtkőre, ha azt a szintet tudja képviselni, amire képest. Számítunk Kristófra Los Angelesben.”

– jelentette ki a sportállamtitkár, aki egyben a 2027-es esemény kormánybiztosa. 

Szavai alapján bizakodhatunk abban, hogy látjuk még versenyezni Milák Kristófot, akár Budapesten is a világbajnokságon, 15 ezer néző előtt az MVM Dome-ban – hidegrázós élménynek ígérkezik.

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

