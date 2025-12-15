Milák Kristóf elárulta: méltóképpen szeretné befejezni pályafutását

Elfogyott a türelem: Milák Kristóf ultimátumot kapott – elzárhatják a pénzcsapot
A Honvédnál még mindig hisznek abban, hogy visszatér a medencébe.
Schmidt Ádám sportállamtitkár egy sajtóeseményen beszélt az úszóról, akinek a jövője az egész országot lázban tartja. Mi lesz Milák Kristóffal?
2027.06.26-07.18: a naptárba fel lehet vésni ezt az időpontot, ugyanis Schmidt Ádám sportállamtitkár a Margitszigeten hivatalosan bejelentette, hogy ekkor rendezik meg Budapesten a következő vizes világbajnokságot. Magyarország az első, amelyik harmadszor ad otthont a vizes világeseménynek 2017 és 2022 után, de ez lesz az első, amit a magyar főváros nem beugróként rendez, hanem elnyerte rá a jogot. De vajon láthatjuk-e ott versenyezni Milák Kristófot? Erre később még kitérünk.
Ezt is ajánljuk a témában
A Honvédnál még mindig hisznek abban, hogy visszatér a medencébe.
„A helyszínek terén megújulunk, mert azt látjuk, a vizes világban is minél több nézőt szeretnének. Los Angelesben az olimpián egy NFL-stadion lesz a helyszín 40 ezer nézővel. Egyébként éppen a budapesti vébé lesz az első kvalifikációs esemény az ötkarikás játékokra” – mondta el Schmidt.
Az előző két budapesti világbajnokság úszó számait a Duna Arénában rendezték.
2027-ben mindkét sportág a népligeti MVM Dome költözik, ahol két mobilmedencét fognak felállítani, így több mint 10 ezer, akár 15 ezer néző előtt rendezhetik meg versenyszámokat és a mérkőzéseket.
A Magyar Úszó-szövetség elnöke, Wladár Sándor hozzátette: az olimpiák előtt mindig nagyon erős vb-ket rendeznek. A budapesti vb programja percre pontosan fogja követni a Los Angeles-i olimpiájét.
„Az ötkarikás játékokon negyvenezer néző előtt fognak úszni a versenyzők, ezért is szeretnénk, ha a vébén tíz-tizenötezer szurkoló láthatná az úszóinkat. Szerintem van érdeklődés a magyarok részéről annak ellenére is, hogy már a harmadik vébét csináljuk. Így az úszóink szokhatnák azt a hangulatot, ami Amerikában várhat rájuk, mert erre mentálisan fel kell készülni. Olyan úszókat láthat a közönség szinte biztosan az MVM Dome-ban, mint Kós Hubert, Betlehem Dávid, Sárkány Zalán vagy Rasovszky Kristóf.”
Bizony, jól olvassák, kétszeres olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf kimaradt a felsorolásból.
Természetesen el is hangzott az újságírói kérdés azzal kapcsolatban, hogy ez csak véletlen műve-e, vagy már eldőlt, hogy Milákot nem láthatjuk úszni a hazai vb-n?
„Javasolnám, hogy Kristóf kapcsán az államtitkár úr nyilatkozzon. Párizsban is az ő tevékenysége segített abban, hogy Kristóf odaért, ahova” – reagált a kérdésre Wladár, majd valóban Schmidt Ádám vette át a szót.
Nyílt titok, hogy van személyes kontextusom Kristóffal 2017 óta. Találkoztam vele két és fél hete is. Megkérdeztem, mik a tervei, és azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni a pályafutását. Felajánlottam, hogy Nyíregyházán rendezhetünk egy országos bajnokságot, aztán nevetett, hogy nem erre gondolt, hanem Los Angelesre. Bízom abban, hogy Kristóf ismeri a saját maga képességeit. Tudjuk, hogy akkor áll rajtkőre, ha azt a szintet tudja képviselni, amire képest. Számítunk Kristófra Los Angelesben.”
– jelentette ki a sportállamtitkár, aki egyben a 2027-es esemény kormánybiztosa.
Szavai alapján bizakodhatunk abban, hogy látjuk még versenyezni Milák Kristófot, akár Budapesten is a világbajnokságon, 15 ezer néző előtt az MVM Dome-ban – hidegrázós élménynek ígérkezik.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István