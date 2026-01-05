Online támadások és új műsorélmények – két külön világ, egy beszélgetés – Hal Melinda és Mészáros Nóra a VEKKERBEN

Gyürky Enikő és Szabó András Csuti a Vekkerben két különleges vendéggel várják a nézőket! Online agresszió és titkos műsortervek – vajon mi zajlik a digitális térben, és mit rejt a friss Kollázs?

A Vekker adásának első felében Hal Melinda, klinikai szakpszichológus beszél az internet sötét oldaláról, az online bántalmazásról, a kommentháborúról és annak veszélyeiről.