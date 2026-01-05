Ft
01. 05.
hétfő
Kommentháború VEKKER Mészáros Nóra Hal Melinda kollázs

Online támadások és új műsorélmények – két külön világ, egy beszélgetés – Hal Melinda és Mészáros Nóra a VEKKERBEN

2026. január 05. 07:49

Digitális agresszió, bántalmazás, friss műsor, titkos tervek – Hal Melinda a digitális agresszióról és az online bántalmazásról, Mészáros Nóra pedig új műsoráról és 2026-os terveiről mesél –, izgalmas beszélgetések a Vekkerben!

2026. január 05. 07:49
null

Gyürky Enikő és Szabó András Csuti a Vekkerben két különleges vendéggel várják a nézőket! Online agresszió és titkos műsortervek – vajon mi zajlik a digitális térben, és mit rejt a friss Kollázs?

A Vekker adásának első felében Hal Melinda, klinikai szakpszichológus beszél az internet sötét oldaláról, az online bántalmazásról, a kommentháborúról és annak veszélyeiről.

Hogyan válik egy ártalmatlan komment komoly lelki nyomássá, és miért nem vesszük észre időben a jeleket? Milyen hatással van mindez gyerekekre, fiatalokra és felnőttekre? Mik a figyelmeztető jelek, amiket semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni?

Majd Mészáros Nóra következik, aki a Mandineres első élményeiről, a frissen indult Kollázs műsorról és titokzatos 2026-os terveiről mesél.

Hogyan élte meg az új szerepkört, és mi mozgatja valójában a kamera előtt? Milyen meglepetéseket tartogat a Kollázs a nézőknek, és milyen kreatív kihívásokkal találkozott az indulás során? Izgalmas, provokatív, őszinte beszélgetések – két teljesen külön témakör, egyetlen adásban a Vekkerben!

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

