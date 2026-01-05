Ft
01. 05.
hétfő
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nicolás Maduro diktatúra szélsőjobb Venezuela szélsőbal

Az agymosott szélsőbal és a neandervölgyi szélsőjobb egymásra találtak Caracasi Szent Maduro siratóján

2026. január 05. 06:40

Gyerekkoromban abszolváltam 17 évet egy ilyen groteszk diktatúrában.

2026. január 05. 06:40
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
„Az agymosott, degenerált szélsőbal és a neandervölgyi, gyűlölettől lihegő szélsőjobb újra egymásra találtak, ezúttal Caracasi Szent Maduro siratóján.

Gyerekkoromban abszolváltam 17 évet egy ilyen groteszk diktatúrában. Az ördög hímvesszőjét érdekelte volna ott és akkor, megváltást várva, a nemzetközi jog, egy kleptokrácia szuverenitása meg a többi idiotizmus amivel úgy a kétosztályos, mint a sokdiplomás idióták zengik egy kommunista diktátor apologetikáját."

Nyitókép: MTI/AP/Ariana Cubillos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

