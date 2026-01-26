Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
caracas hordó venezuelai gloria maris megállapodás venezuela washington

Bevált Trump terve: megindult az első hatalmas olajtanker az USA partjai felé

2026. január 26. 07:51

Ez az 50 millió hordós megállapodás első, közvetlenül az Egyesült Államokba tartó szállítmánya.

2026. január 26. 07:51
null

A libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó úton van az Egyesült Államokba, fedélzetén mintegy egymillió hordó venezuelai Merey nehézolajjal. A Trafigura által bérelt nyersolajszállító a Venezuela José kikötőjéből indult a Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) felé, amit az LSEG adatai és dokumentumai is alátámasztanak – írta meg a Világgazdaság.

Ez az első olyan szállítmány a Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött, 50 millió hordóra szóló szállítási megállapodás keretében, amely közvetlenül amerikai kikötőbe tart.

A megállapodás végrehajtásához a hónap folyamán a Vitol és a Trafigura kereskedőházak megkapták az első amerikai engedélyeket a venezuelai olaj berakodására és exportjára. A közelmúltban a rakományt jellemzően karibi tárolóterminálokba vitték, majd onnan értékesítették a nyersolajat a finomítóknak világszerte. Most azonban a Gloria Maris már közvetlen útvonalon halad, ami a kereskedelem gyors átrendeződésének első, kézzelfogható jeleként értelmezhető.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A Gloria Maris mögött egy másik tanker is megindult

A barbadosi zászló alatt hajózó Volans szintén vasárnap futott ki Joséból, mintegy 450 ezer hordó venezuelai nyersolajjal a curaçaói Bullen Bay terminál felé, derült ki az LSEG adataiból. A szállítási adatok alapján a kereskedők eddig 10 és 11 millió hordó közötti mennyiségű venezuelai olajat mozgattak meg a megállapodás részeként, miközben források és dokumentumok szerint a fűtőolaj exportjának megkezdésére is készülnek.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 26. 11:02
hatha elsullyed a kikotoben
Válasz erre
0
0
krisztoforo48-2
2026. január 26. 09:41
Nincs kéznél egy Nautilus?
Válasz erre
2
0
statiszta
2026. január 26. 09:20
Én mondtam, hogy nem elnökreblás hanem puccs volt. Vsz. Kína-Orosz engedéllyel.
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. január 26. 08:05
És akkor ezek nem hamis zászló aklatt hajóznak?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!