Bevált Trump terve: megindult az első hatalmas olajtanker az USA partjai felé

A libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó úton van az Egyesült Államokba, fedélzetén mintegy egymillió hordó venezuelai Merey nehézolajjal. A Trafigura által bérelt nyersolajszállító a Venezuela José kikötőjéből indult a Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) felé, amit az LSEG adatai és dokumentumai is alátámasztanak – írta meg a Világgazdaság.

Ez az első olyan szállítmány a Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött, 50 millió hordóra szóló szállítási megállapodás keretében, amely közvetlenül amerikai kikötőbe tart.

A megállapodás végrehajtásához a hónap folyamán a Vitol és a Trafigura kereskedőházak megkapták az első amerikai engedélyeket a venezuelai olaj berakodására és exportjára. A közelmúltban a rakományt jellemzően karibi tárolóterminálokba vitték, majd onnan értékesítették a nyersolajat a finomítóknak világszerte. Most azonban a Gloria Maris már közvetlen útvonalon halad, ami a kereskedelem gyors átrendeződésének első, kézzelfogható jeleként értelmezhető.