Bevált Trump terve: megindult az első hatalmas olajtanker az USA partjai felé

Ez az 50 millió hordós megállapodás első, közvetlenül az Egyesült Államokba tartó szállítmánya.
A libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó úton van az Egyesült Államokba, fedélzetén mintegy egymillió hordó venezuelai Merey nehézolajjal. A Trafigura által bérelt nyersolajszállító a Venezuela José kikötőjéből indult a Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) felé, amit az LSEG adatai és dokumentumai is alátámasztanak – írta meg a Világgazdaság.
Ez az első olyan szállítmány a Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött, 50 millió hordóra szóló szállítási megállapodás keretében, amely közvetlenül amerikai kikötőbe tart.
A megállapodás végrehajtásához a hónap folyamán a Vitol és a Trafigura kereskedőházak megkapták az első amerikai engedélyeket a venezuelai olaj berakodására és exportjára. A közelmúltban a rakományt jellemzően karibi tárolóterminálokba vitték, majd onnan értékesítették a nyersolajat a finomítóknak világszerte. Most azonban a Gloria Maris már közvetlen útvonalon halad, ami a kereskedelem gyors átrendeződésének első, kézzelfogható jeleként értelmezhető.
A barbadosi zászló alatt hajózó Volans szintén vasárnap futott ki Joséból, mintegy 450 ezer hordó venezuelai nyersolajjal a curaçaói Bullen Bay terminál felé, derült ki az LSEG adataiból. A szállítási adatok alapján a kereskedők eddig 10 és 11 millió hordó közötti mennyiségű venezuelai olajat mozgattak meg a megállapodás részeként, miközben források és dokumentumok szerint a fűtőolaj exportjának megkezdésére is készülnek.
