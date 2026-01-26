Tarol a harcmezőn a lengyelek drónvadász rakétája: éjjel is bevethető a Piorun (VIDEÓ)

Újabb NATO-tagország állt be a lengyel Piorun mögé, miután Belgium közölte, hogy a katonáit lengyel légelhárító rakétákkal látja el – írta meg az Infostart.

A döntés különösen a különleges egységek szempontjából fontos, mert ők jellemzően sötétben vagy korlátozott felderíthetőség mellett hajtanak végre műveleteket, amikor a hordozható légvédelem közvetlen, helyben rendelkezésre álló fedezetet jelenthet.