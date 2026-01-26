Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyel piorun belgium helikopter fegyver

Tarol a harcmezőn a lengyelek drónvadász rakétája: éjjel is bevethető a Piorun (VIDEÓ)

2026. január 26. 06:34

A légvédelmi rakéta hőképalkotó célzással és azonosítórendszerekkel ad közvetlen védelmet a drónok, helikopterek és alacsonyan repülő gépek ellen.

2026. január 26. 06:34
null

Újabb NATO-tagország állt be a lengyel Piorun mögé, miután Belgium közölte, hogy a katonáit lengyel légelhárító rakétákkal látja el – írta meg az Infostart.

A döntés különösen a különleges egységek szempontjából fontos, mert ők jellemzően sötétben vagy korlátozott felderíthetőség mellett hajtanak végre műveleteket, amikor a hordozható légvédelem közvetlen, helyben rendelkezésre álló fedezetet jelenthet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

A fejlesztést a lengyel Mesko S.A. hadiipari vállalat által összefogott csapat vitte előre, amely a hagyományos célzóberendezést hőképalkotó egységgel egészítette ki, így a fegyver éjszaka is használható. A rendszerben idegen-barát felismerőrendszer is működik, ami csökkenti annak kockázatát, hogy a kezelők saját repülőeszközökre nyissanak tüzet. 

A biztonsági láncot egy külön azonosító is erősíti, ezért a fegyvert csak arra jogosult katonák tudják használni, és ha az eszköz ellenséges kézre kerülne, a szükséges kódok nélkül önmagában nem jelentene valódi előnyt.

A rendszer képességeihez a hatótávolság is igazodik, 400 métertől 6500 méterig, illetve 10 méteres magasságtól 4 kilométerig terjed. 

A fegyver kis méretű felderítő radarral is összekapcsolható, ami azt a célt szolgálja, hogy a támadó helikoptereket vagy repülőket még azelőtt megsemmisíthessék, hogy azok a saját csapásmérő fegyvereiket bevetnék.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2026. január 26. 08:17
Oké, és akkor mennyi is a gyártókapacitás? Évi egymillió? Vagy negyven darab, ha megérkezik Tajvanról a megfelelő csip és találnak megfelelően képzett lakatost aki összehegeszti?
Válasz erre
0
0
crydog
2026. január 26. 08:13
A Piorun csomgja (1 indító +3 rakéta) 1 millió euro. Az igen, biztos a 900 dolláros drónokra fogják eldurrogtatni.. Újabb háborús hiéna vállalat tömi a zsebébe az európaiak pénzét. Gratulálok, barmok.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. január 26. 08:11
"Piorun... 6500 méterig... 4 kilométerig" Lengyel ótvar szar.
Válasz erre
0
0
Hoked_ly
2026. január 26. 07:58
Tarol a francokat! Csak reklám!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!