Tarol a harcmezőn a lengyelek drónvadász rakétája: éjjel is bevethető a Piorun (VIDEÓ)

Lezárult az a korszak, amikor a háborúkról kizárólag frontvonal-logikában gondolkodtunk.
A légvédelmi rakéta hőképalkotó célzással és azonosítórendszerekkel ad közvetlen védelmet a drónok, helikopterek és alacsonyan repülő gépek ellen.
Újabb NATO-tagország állt be a lengyel Piorun mögé, miután Belgium közölte, hogy a katonáit lengyel légelhárító rakétákkal látja el – írta meg az Infostart.
A döntés különösen a különleges egységek szempontjából fontos, mert ők jellemzően sötétben vagy korlátozott felderíthetőség mellett hajtanak végre műveleteket, amikor a hordozható légvédelem közvetlen, helyben rendelkezésre álló fedezetet jelenthet.
A fejlesztést a lengyel Mesko S.A. hadiipari vállalat által összefogott csapat vitte előre, amely a hagyományos célzóberendezést hőképalkotó egységgel egészítette ki, így a fegyver éjszaka is használható. A rendszerben idegen-barát felismerőrendszer is működik, ami csökkenti annak kockázatát, hogy a kezelők saját repülőeszközökre nyissanak tüzet.
A biztonsági láncot egy külön azonosító is erősíti, ezért a fegyvert csak arra jogosult katonák tudják használni, és ha az eszköz ellenséges kézre kerülne, a szükséges kódok nélkül önmagában nem jelentene valódi előnyt.
A rendszer képességeihez a hatótávolság is igazodik, 400 métertől 6500 méterig, illetve 10 méteres magasságtól 4 kilométerig terjed.
A fegyver kis méretű felderítő radarral is összekapcsolható, ami azt a célt szolgálja, hogy a támadó helikoptereket vagy repülőket még azelőtt megsemmisíthessék, hogy azok a saját csapásmérő fegyvereiket bevetnék.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
