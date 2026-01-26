Óriásit robbantott Magyarország, de mire lesz ez most elég a veszélyhelyzetben?

Mi változott a harctereken?
Jó példa erre a harctéri egészségügyi ellátás átalakulása. Miután a drónok gyakorlatilag átláthatóvá tették a harcmezőt, jelentősen módosult a klasszikus „aranyóra” fogalma, vagyis a sebesültek túlélésének időbeli korlátja. A frontvonalak közelében telepített előretolt traumacsoportok és a felgyorsított egészségügyi ellátási láncok érdemben javítják a súlyos sérültek túlélési esélyeit. A mentőrobotok képesek életveszélyes zónákból kimenekíteni a sebesülteket anélkül, hogy egészségügyi személyzetet tennének ki további kockázatnak, valamint életmentő gyógyszereket és eszközöket is célba tudnak juttatni.
Drónhadviselés: a pilóta nélküli rendszerek fejlődése szintén látványos, hiszen a hangsúly fokozatosan áttevődött az emberi operátorról a fedélzeti döntéshozatalra.
A célazonosítás, az útvonal-korrekció és a támadási döntések egyre gyakrabban magán az eszközön születnek meg.
Ennek eredményeként csökkent a reakcióidő, mérséklődött az emberi hibák szerepe, miközben egyetlen kezelő több platform irányítására is képessé vált. Ezzel egy időben az elektronikai hadviselés már nem kiegészítő képességként, hanem elsődleges csapásmérő eszközként jelenik meg a konfliktusokban: a műholdas navigációs jelek zavarása és megtévesztése, valamint a kommunikációs hálózatok célzott bénítása mindennapos gyakorlattá vált.