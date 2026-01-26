Óriásit robbantott Magyarország, de mire lesz ez most elég a veszélyhelyzetben?

Magyarország rég nem látott veszélyhelyzetbe került. 2025-ben forrongott a világ: Oroszország és Ukrajna háborúja mellett összeakasztotta a bajuszát két atomhatalom, Pakisztán és India; Irán és Izrael egymást bombázta; fellángolt Thaiföld és Kambodzsa határvitája; Afrikában továbbra is polgárháborúk dúlnak, Latin-Amerikában pedig drogháborúk zajlanak. Mindeközben szárnyalnak a fegyvergyártó vállalatok részvényei, miután sorra érkeznek a védelmi iparhoz kapcsolódó megrendelések. Ebben a környezetben a magyar hadiipar is érezhetően felpörgött.

Magyarország rég nem látott veszélyhelyzetbe került: Budapest tíz esztendővel ezelőtt koncepciózus haderőfejlesztési programba kezdett, amelynek eredményei most kezdenek beérni. A kérdés az, miként tudunk alkalmazkodni az új helyzethez

2025 mindazonáltal vízválasztó: lezárult az a korszak, amikor a háborúkról kizárólag frontvonal-logikában gondolkodtunk. A haditechnika és a hadviselés rendszerszinten olcsóbbá, gyorsabbá, valamint az új piaci szereplők megjelenésével decentralizáltabbá vált. Az adatfeldolgozás és -kezelés, a drónfejlesztés, a szenzorfúzió vagy a logisztikai optimalizálás területén egyre gyakrabban nem a hagyományos hadiipari óriásvállalatok diktálják a tempót, hanem a rugalmas, kockázatvállaló technológiai cégek.