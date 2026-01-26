Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
modern hadviselés irán magyarország haderőfejlesztés Magyar Honvédség izrael ukrajna oroszország

Óriásit robbantott Magyarország, de mire lesz ez most elég a veszélyhelyzetben?

2026. január 26. 05:57

Lezárult az a korszak, amikor a háborúkról kizárólag frontvonal-logikában gondolkodtunk. Mutatjuk, mi változott az elmúlt egy évben – és közben hogyan fejlődött a Magyar Honvédség. Úgy tűnik, Magyarország rég nem látott veszélyhelyzetbe került.

2026. január 26. 05:57
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Magyarország rég nem látott veszélyhelyzetbe került. 2025-ben forrongott a világ: Oroszország és Ukrajna háborúja mellett összeakasztotta a bajuszát két atomhatalom, Pakisztán és India; Irán és Izrael egymást bombázta; fellángolt Thaiföld és Kambodzsa határvitája; Afrikában továbbra is polgárháborúk dúlnak, Latin-Amerikában pedig drogháborúk zajlanak. Mindeközben szárnyalnak a fegyvergyártó vállalatok részvényei, miután sorra érkeznek a védelmi iparhoz kapcsolódó megrendelések. Ebben a környezetben a magyar hadiipar is érezhetően felpörgött.

Magyarország rég nem látott veszélyhelyzetbe került
Magyarország rég nem látott veszélyhelyzetbe került: Budapest tíz esztendővel ezelőtt koncepciózus haderőfejlesztési programba kezdett, amelynek eredményei most kezdenek beérni. A kérdés az, miként tudunk alkalmazkodni az új helyzethez

2025 mindazonáltal vízválasztó: lezárult az a korszak, amikor a háborúkról kizárólag frontvonal-logikában gondolkodtunk. A haditechnika és a hadviselés rendszerszinten olcsóbbá, gyorsabbá, valamint az új piaci szereplők megjelenésével decentralizáltabbá vált. Az adatfeldolgozás és -kezelés, a drónfejlesztés, a szenzorfúzió vagy a logisztikai optimalizálás területén egyre gyakrabban nem a hagyományos hadiipari óriásvállalatok diktálják a tempót, hanem a rugalmas, kockázatvállaló technológiai cégek.

Magyarország rég nem látott veszélyhelyzetbe került

Magyarország – szigorúan a védelmi képességek kiépítése és fenntartása érdekében – tíz esztendővel ezelőtt koncepciózus haderőfejlesztési programba kezdett, amelynek eredményei most kezdenek beérni. A kérdés az, miként tudunk alkalmazkodni az új helyzethez.

Miről van szó? Az úgynevezett technológiai fölény ma már nem kizárólag állami monopólium, hanem egyre inkább szervezési, alkalmazkodási és ipari kérdés – írja az Euronews minapi elemzése. Ez a felismerés legalább akkora stratégiai jelentőséggel bírhat, mint bármely új fegyverrendszer kifejlesztése és megjelenése a harctereken. Még inkább leegyszerűsítve:

egy fejlett félvezető (chip) – akár mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldás – integrálása bizonyos katonai eszközökbe, illetve egy szoftverfejlesztés vagy -frissítés jóval olcsóbb és hatékonyabb lehet, mint egy drága vadászbombázó bevetése a frontvonal mögött.

Ráadásul ezek fejlesztési ciklusai nagyságrendekkel rövidebbek a hagyományos védelmi beszerzésekhez képest.

Ezzel párhuzamosan stratégiai kulcskérdéssé vált a modern hadviselésben, hogy ahol csak lehetséges, az emberi jelenlétet csúcstechnológiás megoldásokkal váltsák ki. A pilóta nélküli eszközök, autonóm szenzorok és távirányított rendszerek nemcsak hatékonyabbá teszik a hadműveleteket, hanem csökkentik a politikai és katonai döntéshozók kockázati küszöbét is, mivel olyan feladatok végrehajtását teszik lehetővé, amelyekhez korábban katonákat kellett volna közvetlen életveszélynek kitenni.

Hosszabb távon az a fél kerül előnybe, amely kevesebb humán veszteséggel képes tartós nyomást gyakorolni ellenfelére, és ezáltal nagyobb mozgástérrel rendelkezik a konfliktus gyorsabb lezárásában.

Mi változott a harctereken?

Jó példa erre a harctéri egészségügyi ellátás átalakulása. Miután a drónok gyakorlatilag átláthatóvá tették a harcmezőt, jelentősen módosult a klasszikus „aranyóra” fogalma, vagyis a sebesültek túlélésének időbeli korlátja. A frontvonalak közelében telepített előretolt traumacsoportok és a felgyorsított egészségügyi ellátási láncok érdemben javítják a súlyos sérültek túlélési esélyeit. A mentőrobotok képesek életveszélyes zónákból kimenekíteni a sebesülteket anélkül, hogy egészségügyi személyzetet tennének ki további kockázatnak, valamint életmentő gyógyszereket és eszközöket is célba tudnak juttatni.

Drónhadviselés: a pilóta nélküli rendszerek fejlődése szintén látványos, hiszen a hangsúly fokozatosan áttevődött az emberi operátorról a fedélzeti döntéshozatalra.

A célazonosítás, az útvonal-korrekció és a támadási döntések egyre gyakrabban magán az eszközön születnek meg.

Ennek eredményeként csökkent a reakcióidő, mérséklődött az emberi hibák szerepe, miközben egyetlen kezelő több platform irányítására is képessé vált. Ezzel egy időben az elektronikai hadviselés már nem kiegészítő képességként, hanem elsődleges csapásmérő eszközként jelenik meg a konfliktusokban: a műholdas navigációs jelek zavarása és megtévesztése, valamint a kommunikációs hálózatok célzott bénítása mindennapos gyakorlattá vált.

Versenyfutás: a szuperszonikus és hiperszonikus fegyverrendszerek fejlesztése nem pusztán a sebességről szól, hanem arról a felismerésről, hogy a hagyományos lég- és rakétavédelmi rendszerek reakcióideje, döntési ciklusa és elfogási logikája egyre kevésbé képes lépést tartani a gyorsan és kiszámíthatatlan pályán érkező fenyegetésekkel. Ebben az összefüggésben a sebesség elsődlegesen a védekezésre rendelkezésre álló idő csökkentését jelenti.

A többrétegű légvédelem logikája: a modern hadviselésben szintén új szemlélet érvényesül. A hadviselő felek már nem a teljes körű légvédelem illúzióját kergetik, hanem a túlélés optimalizálására törekednek. Ennek oka, hogy a klasszikus elfogórakéták sem katonai, sem gazdasági értelemben nem tarthatók fenn a tömegesen alkalmazott, olcsó támadóeszközökkel szemben. A hangsúly így a kritikus infrastruktúra védelmére, valamint arra helyeződik át, hogy bizonyos csapásokat tudatosan „átengedjenek”, miközben a stratégiai jelentőségű célpontok védelme megmarad.

A legfrissebb harctéri tapasztalatok azt mutatják, hogy nem minden bejövő fenyegetést kell – vagy lehet – azonos módon kezelni: a drónok, rakéták és tüzérségi eszközök ellen eltérő költségszintű és képességű védelmi rétegek alkalmazása indokolt.

Hasonlóképpen átalakult a lopakodás jelentősége is. Napjainkban már nem a teljes észrevétlenség a cél, hanem az időnyerés: percek, órák vagy akár napok biztosítása, amelyek alatt egy egység manőverezhet, csapást mérhet vagy elkerülheti a megsemmisítést. Ebben az értelemben a lopakodás nem egy végállapot, hanem folyamatos alkalmazkodás egy olyan harctéren, ahol a felderítés sebessége és pontossága minden korábbinál nagyobb.

Együtt erő vagyunk – a békéhez pedig erő kell!

Magyarország hadereje, a Magyar Honvédség az elmúlt egy évtizedben jelentős fejlődésen és átfogó szemléletváltáson ment keresztül – a fenti szempontokat is figyelembe véve, a békéhez ugyanis erő kell.

  • 2025-re lezárult a Rheinmetall Lynx gyalogsági harcjárműprogram első üteme: mind a 46, Németországban gyártott páncélozott jármű megérkezett hazánkba.

A Lynx-program számottevő előrelépést jelent a honvédség számára, a zalaegerszegi Lynx-gyár pedig hosszú távon is komoly stratégiai előnyt biztosíthat.

Ugyanakkor egyes szakértők szerint a teljes körű hadrafoghatóság eléréséhez további személyi képzésre, az alkatrész-logisztika fejlesztésére, valamint az aktív védelmi rendszerek integrációjára is szükség van.

  • Szintén tavaly érkeztek meg Tatára a Leopard 2A7HU harckocsik utolsó példányai. Ezekkel a páncélosokkal, valamint a rendszerbe álló PzH 2000 önjáró lövegekkel hosszú idő után szerveződött újjá a magyar nehézpáncélos képesség.
  • Ugyancsak 2024-ben landolt Szolnokon a 16 darabos Airbus H225M helikopterflotta utolsó példánya, amely többfeladatú légi szállítási és tűztámogatási képességet biztosít a Magyar Honvédség számára.
  • Nem utolsósorban – az L–39NG (Skyfox) típusú kiképző és könnyű harci repülőgépek, illetve a KC–390 Millennium szállítógépek rendszeresítése mellett – megérkeztek a NASAMS földi telepítésű légvédelmi rakétarendszer első elemei is. 2025 folyamán új egységek felállítása, alegységi telepítések, valamint a radarhálózat bővítése zajlott; a rendszert a honvédség integrálta az országos légtérvédelmi struktúrába.
  • Az aktív, hálózatalapú földi telepítésű légvédelem (GBAD – ground-based air defence) korszerűsítése jelentősen növeli a kritikus infrastruktúrák és a városi térségek védelmét, különösen a drón- és rakétafenyegetések korában.

Képek forrása: Facebook

stormy
2026. január 26. 07:53
amit most relaitve kevés pénzből lehetnek fejleszteni de óriási hatása lenne. 1. zavarásálló, decentralizált node alapu adat átviteli rendszer legalább 5Mbps sebességgel hogy drónok célravezetésére használható legyen 2. passziv radarok telepítése a fenti rendszervbe integrálva 3. lokális adók, pl mobilszolgáltatók tornyai alapján navigációs rendszer ami független agdps-től pontosabb és zavarásálló. és egy szolgálat ami a környező országokat folyamatsoan feltérképezni az adok helyének meghatározása céljából. ha ez megvan akkor 3 féle drón kifejlesztése. egy amelyik személy elleni, 3-5km hatótávolságú, egy 15-20km hatótávolságú 5-7kg tömeget tud célra szállitami. nagyobb szuperszonikus drón ami 1 tonnát tud 3000km-re szállitani. kisméretü taktikai atomfegyverek beszerzáse/gyártása.
1
0
csalodtamafideszben
2026. január 26. 07:37
Békét! Nem akarok több katonát látni!
1
2
Héja
2026. január 26. 06:36
Erősebb hadsereg, erősebb ország.
2
0
Ízisz
•••
2026. január 26. 06:20 Szerkesztve
Z. "Ukrajnának nem elég Kárpátalja: egész Hazánkat el akarja foglalni! Vagy így, vagy úgy… Az ukrán rezsim pökhendi és tenyérbemászó stílusáról nem kell külön kiselőadást tartani. Nincs olyan nap (lassan nincs olyan óra), amikor az egyik kisebb-nagyobb EU pénzből kitartott csinovnyik ne nyitná ki a pofáját, hogy rajtunk köszörülje a villás nyelvét. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ezek csupán az ukrán diktatúra kommunikációs fogásai, jelezni szeretném, hogy ez tévedés! Egy jól kiépített támadás zajlik Hazánk ellen, több fronton és erősödő intenzitással. Kijev mozdulatait még csak nem is Brüsszelből, hanem Londonból irányítják. Az ottani pénzemberek mondják meg, hogy mit, merre és hogyan kövessenek el Magyarország ellen." A fogott, hazaáruló peter magyar a megvett emberük, aki Mo.-ot adná át tálcán a nemzetünket legyilkolni akaró globalistáknak, Ukrajnának ha nyerne!!! 💯👎🤬
6
0
