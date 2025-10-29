Ft
H145M H225M lőgyakorlat Mi-24P Magyarország helikopter Magyar Honvédség

Könnyes búcsú egy legendától, az orosz harci csodától: itt van a Mi–24 utolsó éleslövészete (GALÉRIA)

2025. október 29. 14:59

Bevetésen a Mandiner. A Mi–24 lezárta csaknem ötvenéves magyarországi pályafutását, és végleg legendává vált a honvédség és a hazai katonai repülés történetében.

Nagy Gábor
Nagy Gábor

1978. július 26-án állt rendszerbe Magyarországon a Mi–24 harci helikopter, amely közel öt évtizeden át szolgálja majd a Magyar Honvédség kötelékét. Az új típust az 1. harcihelikopter-század mutatta be a PAJZS–79 hadgyakorlaton, Deák Imre százados vezetésével, majd 1980-ban hajtották végre vele az első éleslövészetet. Az alakulat az évtizedek során többször átalakult, viszont a Mi–24, valamint annak variánsai mindvégig hadrendben maradtak.

A végső bevetésen még a Mi–24P 30 milliméteres, kétcsövű gépágyúit tekinthették meg a gyakorlat résztvevői

Mi–24: történelem és adatok

A típus a nyolcvanas évek végén élte fénykorát: ekkor harminckilenc gép repült az MN 87. Harcihelikopter Dandár állományában. A délszláv háború idején a Mi–24-esek a déli határ biztosításában is részt vettek, később pedig a Die Hard filmsorozat ötödik részében tűntek fel. A forgatás során egy korábban megsérült helikoptert felrobbantottak, a 333-as oldalszámú példány és személyzete pedig a filmben is szerepet kapott, olvasható a Honvédelem.hu oldalán.

  • Az alaptípus közel 17 méter hosszú, páncélozott helikopter 335 km/órás sebességre és 4500 méteres repülési magasságra képes.
  • Hasznos belső és külső terhelése 1500 és 2400 kilogramm.
  • A gép deszantterében akár nyolc fő is tartózkodhat, két oldalt le- és felfelé egyaránt nyílnak ajtajai.
  • Titán védőpáncélzata a pilótafülkét és a hajtóműveket óvja, deszantterében akár nyolc fő is elfér.
  • A gépek üzemeltetési paraméterei a magyar viszonylatban: két és fél óra alap repülési idő, 4×450 literes póttartállyal akár 4 óra.
Könnyes búcsú: a Mi–24 lezárta csaknem ötvenéves magyarországi pályafutását

És végleg legendává vált a honvédség és a hazai katonai repülés történetében

Mi–24: itt van a végső bevetés

2025. október 27-én a 334-es oldalszámú, 2018-ban nagyjavításon átesett Mi–24P a Bakony lábánál, Várpalota-Hajmáskér-Veszprém térségében szállt fel, hogy részt vegyen az utolsó éleslövészetén. A végső bevetésen még a Mi–24P 30 milliméteres, kétcsövű gépágyúit tekinthették meg a gyakorlat résztvevői, majd következett a könnyes búcsú:

az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Harci Helikopter Zászlóalj zászlóaljparancsnokának vezetésével, H225M típusú gépekkel kötelékben indult utolsó szolgálati útjára a Mi–24.

A honvédség következő helikoptergenerációja azonban már komolyabb ütőerővel rendelkezik, fogalmazott Makai Sándor alezredes. Hamarosan megérkeznek ugyanis a H145M és H225M típusú helikopterekre szerelhető 70 milliméteres rakéták.

A Mi–24P (Hind-F) a szocialista blokkban Európában csak Német Demokratikus Köztársaságban volt rendszeresítve – olvasható a Harcihelikopter.blog.hu felületén. Az NDK-ból származó 12 darab Mi–24P a német újraegyesítést követően a Luftwafféhez került. És innen érkezett hat példány a Magyar Honvédséghez. A gépek közel egy évtizedig álltak használaton kívül, szabadtéren. Majd két gépet nagyjavításra vittek 2004-ben a Dunai Repülőgépgyár Rt.-hez; 2017-18-ban pedig Oroszországba ismét néhány példányt.

Képek forrása: Nagy Gábor

 

 

akitiosz
2025. október 29. 17:20
A honvédségnek így semmilyen harci helikoptere nem lesz ugyanis a H145M és H225M típusú helikopterek nem harci helikopterek.
Necoure Yamakee
•••
2025. október 29. 16:12 Szerkesztve
Hát nem tudom, biztosan egy 50 éves szovjet cucc se nem modern, se nem fenntartható, de legalább harci helikopternek néz ki. A két hivatkozott H145 és H225 mindennek kinéznek, csak harci helikopternek nem. Egymás mellett a 3 gép olyan mintha az korosodó DWayne Johnson mellé állitanánk a gyerek Danny Devitot és Israel Kamakawiwot. Brrrr...
dupree
2025. október 29. 15:28
Volt egy jó sztori amit a bakonyiak meséltek, az ügyeletes mindig úgy vette fel a telefont Szentkirályszabadján, hogy éppen mennyi hh van röpképes állapotban, és volt olyan "tessék hh ezred, század, hh pár és volt olyan is hogy tessék Bakony Harcihelikopter XD.
dupree
2025. október 29. 15:23
2019-re történt meg 8 db Mihu üzemidő hosszabbítása, átlagosan 5 évvel. Sajnos ezekben a gépekben már nem volt több, újabb orosz technikát, egyáltalán semmi oroszt nem vehetünk. Dedikált harci géphez kvára bele kell nyúlni a zsebekbe, nézegették már az AW-249-est a törökök T-129-esét, de nem lehet tudni semmit, egyelőre szerintem nem lesz harci helink, az AH-1 Cobra, Apache, EC-Tiger is lehet de azok beszerzése is egy valag pénzt kíván. A csehek rendeltek pár darab Cobrát, talán hatot. És még nem beszéltünk a fegyverekről, mi mennyibe kerül.
