Könnyes búcsú egy legendától, az orosz harci csodától: itt van a Mi–24 utolsó éleslövészete (GALÉRIA)

Elrettentés mesterfokon: sivatagi hiúzok a honvédségnél
E hét elején megérkezett az első kettő Airbus H225M típusú helikopter a szolnoki helikopterdandárhoz. Nézzük, mit tudnak!
Bevetésen a Mandiner. A Mi–24 lezárta csaknem ötvenéves magyarországi pályafutását, és végleg legendává vált a honvédség és a hazai katonai repülés történetében.
1978. július 26-án állt rendszerbe Magyarországon a Mi–24 harci helikopter, amely közel öt évtizeden át szolgálja majd a Magyar Honvédség kötelékét. Az új típust az 1. harcihelikopter-század mutatta be a PAJZS–79 hadgyakorlaton, Deák Imre százados vezetésével, majd 1980-ban hajtották végre vele az első éleslövészetet. Az alakulat az évtizedek során többször átalakult, viszont a Mi–24, valamint annak variánsai mindvégig hadrendben maradtak.
A típus a nyolcvanas évek végén élte fénykorát: ekkor harminckilenc gép repült az MN 87. Harcihelikopter Dandár állományában. A délszláv háború idején a Mi–24-esek a déli határ biztosításában is részt vettek, később pedig a Die Hard filmsorozat ötödik részében tűntek fel. A forgatás során egy korábban megsérült helikoptert felrobbantottak, a 333-as oldalszámú példány és személyzete pedig a filmben is szerepet kapott, olvasható a Honvédelem.hu oldalán.
És végleg legendává vált a honvédség és a hazai katonai repülés történetében
2025. október 27-én a 334-es oldalszámú, 2018-ban nagyjavításon átesett Mi–24P a Bakony lábánál, Várpalota-Hajmáskér-Veszprém térségében szállt fel, hogy részt vegyen az utolsó éleslövészetén. A végső bevetésen még a Mi–24P 30 milliméteres, kétcsövű gépágyúit tekinthették meg a gyakorlat résztvevői, majd következett a könnyes búcsú:
az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Harci Helikopter Zászlóalj zászlóaljparancsnokának vezetésével, H225M típusú gépekkel kötelékben indult utolsó szolgálati útjára a Mi–24.
A honvédség következő helikoptergenerációja azonban már komolyabb ütőerővel rendelkezik, fogalmazott Makai Sándor alezredes. Hamarosan megérkeznek ugyanis a H145M és H225M típusú helikopterekre szerelhető 70 milliméteres rakéták.
A Mi–24P (Hind-F) a szocialista blokkban Európában csak Német Demokratikus Köztársaságban volt rendszeresítve – olvasható a Harcihelikopter.blog.hu felületén. Az NDK-ból származó 12 darab Mi–24P a német újraegyesítést követően a Luftwafféhez került. És innen érkezett hat példány a Magyar Honvédséghez. A gépek közel egy évtizedig álltak használaton kívül, szabadtéren. Majd két gépet nagyjavításra vittek 2004-ben a Dunai Repülőgépgyár Rt.-hez; 2017-18-ban pedig Oroszországba ismét néhány példányt.
Ezt is ajánljuk a témában
E hét elején megérkezett az első kettő Airbus H225M típusú helikopter a szolnoki helikopterdandárhoz. Nézzük, mit tudnak!
Képek forrása: Nagy Gábor