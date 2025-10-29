Könnyes búcsú egy legendától, az orosz harci csodától: itt van a Mi–24 utolsó éleslövészete (GALÉRIA)

1978. július 26-án állt rendszerbe Magyarországon a Mi–24 harci helikopter, amely közel öt évtizeden át szolgálja majd a Magyar Honvédség kötelékét. Az új típust az 1. harcihelikopter-század mutatta be a PAJZS–79 hadgyakorlaton, Deák Imre százados vezetésével, majd 1980-ban hajtották végre vele az első éleslövészetet. Az alakulat az évtizedek során többször átalakult, viszont a Mi–24, valamint annak variánsai mindvégig hadrendben maradtak.

A végső bevetésen még a Mi–24P 30 milliméteres, kétcsövű gépágyúit tekinthették meg a gyakorlat résztvevői

Mi–24: történelem és adatok

A típus a nyolcvanas évek végén élte fénykorát: ekkor harminckilenc gép repült az MN 87. Harcihelikopter Dandár állományában. A délszláv háború idején a Mi–24-esek a déli határ biztosításában is részt vettek, később pedig a Die Hard filmsorozat ötödik részében tűntek fel. A forgatás során egy korábban megsérült helikoptert felrobbantottak, a 333-as oldalszámú példány és személyzete pedig a filmben is szerepet kapott, olvasható a Honvédelem.hu oldalán.