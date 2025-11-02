Óriási bejelentést tett a Honvédség: már két olyan repülője van hazánknak, amivel csak a legmodernebb hadseregek rendelkeznek

Valami olyan jutott a magyar hadsereg birtokába, ami eddig csak a nagyoknak volt
Iparági becslések szerint 85 millió dollárba kerül egy ilyen eszköz.
A második KC–390 Millennium hamarosan landol Kecskeméten.
Újabb KC–390 Millennium érkezik Magyarországra – közölte a Magyar Honvédség a közösségi oldalán.
Az első, 2024 szeptemberében érkezett KC–390 katonai szállítórepülőgépünk hamarosan társra lel, hiszen rövidesen a kecskeméti betonon landol a típus második példánya”
– olvasható a honvédség bejegyzésében.
Mint ismert, az első KC–390 Millennium 2024. szeptember 5-én érkezett meg a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára. A most bejelentett új gép ezzel tovább bővíti a magyar légierő szállítókapacitását, és újabb lépést jelent a haderő modernizációjában.
Nyitókép: Facebook / Magyar Honvédség