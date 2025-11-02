Ft
KC – 390 Millennium Kecskemét haderő légierő Magyar Honvédség

Óriási bejelentést tett a Honvédség: már két olyan repülője van hazánknak, amivel csak a legmodernebb hadseregek rendelkeznek

2025. november 02. 20:47

A második KC–390 Millennium hamarosan landol Kecskeméten.

2025. november 02. 20:47
null

Újabb KC–390 Millennium érkezik Magyarországra – közölte a Magyar Honvédség a közösségi oldalán.

Az első, 2024 szeptemberében érkezett KC–390 katonai szállítórepülőgépünk hamarosan társra lel, hiszen rövidesen a kecskeméti betonon landol a típus második példánya” 

– olvasható a honvédség bejegyzésében.

Mint ismert, az első KC–390 Millennium 2024. szeptember 5-én érkezett meg a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára. A most bejelentett új gép ezzel tovább bővíti a magyar légierő szállítókapacitását, és újabb lépést jelent a haderő modernizációjában.

Nyitókép: Facebook / Magyar Honvédség

