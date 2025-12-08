Lendületben a jobboldal, lejtmenetben a megszorítást akaró Tisza – Replika (VIDEÓ!)

A jobboldal szellemi és fizikai tartalékai is erősek, miközben a Tisza kecskeméti majmolt minigyűlésére már alig 100-150 ember ment ki – egy több mint 100 ezres lélekszámú városban.

Magyar Péter teljes kreativitáshiányban szenved, miközben a baloldali intézetek és a megmondóemberek elkezdték felkészíteni a sajátjaikat: nincs itt semmi látnivaló, nem lesz kormányváltás 2026-ban. Erről szólt az új Replika.