Háborúellenes Gyűlés Tisza Kecskemét Hoppál Hunor Orbán Viktor

Lendületben a jobboldal, lejtmenetben a megszorítást akaró Tisza – Replika (VIDEÓ!)

2025. december 08. 17:06

A jobboldalnak erősebbek a tartalékai, Magyar Péterék viszont kezdenek végleg kifulladni.

2025. december 08. 17:06
A jobboldal szellemi és fizikai tartalékai is erősek, miközben a Tisza kecskeméti majmolt minigyűlésére már alig 100-150 ember ment ki – egy több mint 100 ezres lélekszámú városban.

Magyar Péter teljes kreativitáshiányban szenved, miközben a baloldali intézetek és a megmondóemberek elkezdték felkészíteni a sajátjaikat: nincs itt semmi látnivaló, nem lesz kormányváltás 2026-ban. Erről szólt az új Replika.

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. december 08. 19:11
miközben a Tisza kecskeméti majmolt minigyűlésére már alig 100-150 ember ment ki Majom lesz az ....🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 08. 17:30
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Magyar Péter rágalmaz. Csak az agyhalottak hisznek Magyar Péternek.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. december 08. 17:20
A magyar demokráciát és jogállamot Magyar Pétertől és szektájától kell megvédeni!
Válasz erre
1
0
Kanmacska
2025. december 08. 17:19
A tiszások szerint óriási tömeg várta Magyar Pétert Kecskeméten! Akkor a kisebb településeken hányan lehettek, ha 150 ember tömeg?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!