Pánik tört ki a Tisza Pártban: Varga Judit és Magyar Péter válása újra középpontba került

A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Deák Dániel politikai elemző szerint komoly csapást mért Magyar Péter imidzsépítési kísérletére a volt igazságügyi miniszter. Varga Judit és Magyar Péter válása körüli korábbi vádak újra előtérbe kerültek.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb Facebook-bejegyzésében arról számolt be, újabb fordulatához érkezett Varga Judit és Magyar Péter konfliktusa. Varga Judit volt igazságügyi miniszter legutóbbi megszólalása komoly csapást mért Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének politikai stratégiájára. Az elemző belső forrása megerősítette: olyan rosszul áll a nők körében Magyar Péter, még a saját méréseik szerint is, hogy a baloldali Szily Nórával akartak ezen javítani.
Az elemző szerint a sikertelen interjút követően Magyar annyira kétségbeesett, hogy kiadta a Tisza online aktivistáinak, hogy a YouTube-on és a Facebookon, ahányszor csak tudják, indítsák el az interjúját, hogy ezzel növeljék a megtekintések számát, és vissza tudjon vágni Varga Juditnak azzal, hogy csak ingyen reklámot csinált a megszólalásával.
Deák Dániel szerint a sikerpropaganda ellenére azonban Varga Judit megszólalása, miszerint hányingert kapott Magyar Péter interjújától, amiben a nők védelmezőjeként igyekezett beállítani magát, keresztbe tett Magyar Péter számításának.
Ő ugyanis abban reménykedett, hogy a volt felesége majd hallgatni fog. Azt szerette volna, ha a közvélemény elfelejti, miként terrorizálta őt éveken keresztül, milyen megalázóan és erőszakosan bánt a gyermekeinek az édesanyjával – például terhesen falhoz vágta
– írta.
Hozzátette, Varga Judit megszólalása azonban ismét felelevenítette ezeket a jeleneteket, amelynek hatására egyszerűen nem tud nőni a nők körében Magyar Péter megítélése. Ez rossz hír számára, hiszen az agresszív és erőszakos stílusa miatt – bármennyire is próbál a nyilvánosság előtt mesterségesen uralkodni ezen – a nők körében már eleve kifejezetten népszerűtlen. Az informátorom szerint még a Tisza belső méréseiben is rosszul áll Magyar Péter a nők körében.
Az elemző kiemelte, hogy vele szemben Orbán Viktort egy olyan családapának látják a nők, aki jól bánik a feleségével és a gyermekeivel. „Ez sokaknak bulvárkérdésnek vagy magánügynek számít, azonban a női szavazók számára – akik egyben például édesanyák vagy nagymamák – igenis fontos, hogy az adott politikusról ezen a téren milyen képet alakítottak ki” – fogalmazott.
Összességében tehát Magyar Péter hiába próbált a baloldali Szily Nóra propagandainterjúja segítségével javítani a megítélésén a nők körében, ennek Varga Judit megszólalásával, amivel újra emlékeztette az embereket arra, hogy milyen ember is valójában Magyar Péter, ezt a törekvését a Tisza vezetőjének romba döntötte – zárta elemzését Deák Dániel.
Nyitókép forrása: Varga Judit Facebook-oldala
