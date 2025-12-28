Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
deák dániel tisza párt magyar péter varga judit

Pánik tört ki a Tisza Pártban: Varga Judit és Magyar Péter válása újra középpontba került

2025. december 28. 17:43

Deák Dániel politikai elemző szerint komoly csapást mért Magyar Péter imidzsépítési kísérletére a volt igazságügyi miniszter. Varga Judit és Magyar Péter válása körüli korábbi vádak újra előtérbe kerültek.

2025. december 28. 17:43
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb Facebook-bejegyzésében arról számolt be, újabb fordulatához érkezett Varga Judit és Magyar Péter konfliktusa. Varga Judit volt igazságügyi miniszter legutóbbi megszólalása komoly csapást mért Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének politikai stratégiájára. Az elemző belső forrása megerősítette: olyan rosszul áll a nők körében Magyar Péter, még a saját méréseik szerint is, hogy a baloldali Szily Nórával akartak ezen javítani. 

Varga Judit és Magyar Péter
Varga Judit és Magyar Péter  Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor. Magyar már akkor is csak felesége miatt került az első sorba. 

Az elemző szerint a sikertelen interjút követően Magyar annyira kétségbeesett, hogy kiadta a Tisza online aktivistáinak, hogy a YouTube-on és a Facebookon, ahányszor csak tudják, indítsák el az interjúját, hogy ezzel növeljék a megtekintések számát, és vissza tudjon vágni Varga Juditnak azzal, hogy csak ingyen reklámot csinált a megszólalásával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Deák Dániel szerint a sikerpropaganda ellenére azonban Varga Judit megszólalása, miszerint hányingert kapott Magyar Péter interjújától, amiben a nők védelmezőjeként igyekezett beállítani magát, keresztbe tett Magyar Péter számításának. 

Ő ugyanis abban reménykedett, hogy a volt felesége majd hallgatni fog. Azt szerette volna, ha a közvélemény elfelejti, miként terrorizálta őt éveken keresztül, milyen megalázóan és erőszakosan bánt a gyermekeinek az édesanyjával – például terhesen falhoz vágta

   – írta.

Varga Judit és Magyar Péter ügye: nemcsak bulvár

Hozzátette, Varga Judit megszólalása azonban ismét felelevenítette ezeket a jeleneteket, amelynek hatására egyszerűen nem tud nőni a nők körében Magyar Péter megítélése. Ez rossz hír számára, hiszen az agresszív és erőszakos stílusa miatt – bármennyire is próbál a nyilvánosság előtt mesterségesen uralkodni ezen – a nők körében már eleve kifejezetten népszerűtlen. Az informátorom szerint még a Tisza belső méréseiben is rosszul áll Magyar Péter a nők körében.

Az elemző kiemelte, hogy vele szemben Orbán Viktort egy olyan családapának látják a nők, aki jól bánik a feleségével és a gyermekeivel. „Ez sokaknak bulvárkérdésnek vagy magánügynek számít, azonban a női szavazók számára – akik egyben például édesanyák vagy nagymamák – igenis fontos, hogy az adott politikusról ezen a téren milyen képet alakítottak ki” –  fogalmazott. 

Összességében tehát Magyar Péter hiába próbált a baloldali Szily Nóra propagandainterjúja segítségével javítani a megítélésén a nők körében, ennek Varga Judit megszólalásával, amivel újra emlékeztette az embereket arra, hogy milyen ember is valójában Magyar Péter, ezt a törekvését a Tisza vezetőjének romba döntötte – zárta elemzését Deák Dániel.

Nyitókép forrása: Varga Judit Facebook-oldala 

szantofer
2025. december 28. 18:05
Lófaszt! Aki itt pánikban lehet, az CSAK A FIDESZ. Nekik van veszteni valójuk, nem kevés. Amúgy meg kit érdekel a magánéletük? Orbáné sem érdekel senkit. Pedig szerintem Anikó is tudna mesélni. A bukott miniszter így akarja elterelni a figyelmet a gyalázatos politikai teljesítményéről. Lelke rajta. Ha meg párt nyomásra csinálja, hát meg is érdemli.
Takagi
•••
2025. december 28. 18:05 Szerkesztve
Judit okos,intelligens, szép nő. MP egy tojásfejű, fostos agyhalott bohóc, és hazaáruló.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. december 28. 18:03 Szerkesztve
Arról is írjatok, hogy megszólalt Magyar Péter és Varga Judit házvezetőnője és cáfolja a fidesz hazugságait. Kellemetlen, amikor arcon csapja a valóság a pedofilsimogató fidess szektát. Egy újabb bizonyítéka annak, hogy Magyar Péterék normális körülmények között nevelték a gyermekeiket. Egyébként a Szily Nórával készült interjú után kezdték el újra nyomatni a Varga Judit szálat. Bár inkább a kormányzással kellene foglalkozniuk, mert már csak 3 hónapuk van hátra. De talán jobb is, hogy ilyenekkel foglalkoznak :)
akitiosz
2025. december 28. 18:00
Az a Fidesz volt, ahol elváltak, nem a Tisza Párt. Meg is bukott a miniszter asszony.
