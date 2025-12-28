Pánik tört ki a Tisza Pártban: Varga Judit és Magyar Péter válása újra középpontba került

– írta.

Varga Judit és Magyar Péter ügye: nemcsak bulvár

Hozzátette, Varga Judit megszólalása azonban ismét felelevenítette ezeket a jeleneteket, amelynek hatására egyszerűen nem tud nőni a nők körében Magyar Péter megítélése. Ez rossz hír számára, hiszen az agresszív és erőszakos stílusa miatt – bármennyire is próbál a nyilvánosság előtt mesterségesen uralkodni ezen – a nők körében már eleve kifejezetten népszerűtlen. Az informátorom szerint még a Tisza belső méréseiben is rosszul áll Magyar Péter a nők körében.

Az elemző kiemelte, hogy vele szemben Orbán Viktort egy olyan családapának látják a nők, aki jól bánik a feleségével és a gyermekeivel. „Ez sokaknak bulvárkérdésnek vagy magánügynek számít, azonban a női szavazók számára – akik egyben például édesanyák vagy nagymamák – igenis fontos, hogy az adott politikusról ezen a téren milyen képet alakítottak ki” – fogalmazott.

Összességében tehát Magyar Péter hiába próbált a baloldali Szily Nóra propagandainterjúja segítségével javítani a megítélésén a nők körében, ennek Varga Judit megszólalásával, amivel újra emlékeztette az embereket arra, hogy milyen ember is valójában Magyar Péter, ezt a törekvését a Tisza vezetőjének romba döntötte – zárta elemzését Deák Dániel.