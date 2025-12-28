Ft
12. 28.
vasárnap
fehér ház miami volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború trump

Jelzésértékű: ukrán tisztviselőket küldtek Zelenszkij fogadására Trumpék (VIDEÓ)

2025. december 28. 20:51

Nem éppen államfői fogadtatás várta Miamiban Volodimir Zelenszkijt. Egy videó tanúsága szerint szerény, ukrán fogadóbizottsággal volt kénytelen beérni az ukrán elnök.

2025. december 28. 20:51
null

Volodimir Zelenszkij helyi idő szerint a reggeli órákban landolt Miamiban, ahová a béketervre vonatkozó tárgyalások miatt érkezett. A repülőről leszállva az ukrán államfőt amerikai küldöttség helyett szűk körű, ukrán tisztségviselőkből álló delegáció várta csupán.

Az ukrán elnök Mar-a-Lago-ba való megérkezése is sokatmondó volt: 

Zelenszkijt ott Trump komor arccal, mosolytalanul várta a rezidencia bejáratánál.

Nem ez az első alkalom, hogy Zelenszkij számára talán szokatlanul szerény körülmények között kénytelen mutatkozni amerikai látogatása során. Emlékezetes, hogy korábban – egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanataként – sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott eredménytelen tárgyalásáról.

Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg.

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

 

