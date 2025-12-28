Jelzésértékű: ukrán tisztviselőket küldtek Zelenszkij fogadására Trumpék (VIDEÓ)

Így fogadta Zelenszkijt Miamiban Donald Trump (VIDEÓ)
Elkezdődött az év egyik legfontosabb tárgyalása.
Nem éppen államfői fogadtatás várta Miamiban Volodimir Zelenszkijt. Egy videó tanúsága szerint szerény, ukrán fogadóbizottsággal volt kénytelen beérni az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij helyi idő szerint a reggeli órákban landolt Miamiban, ahová a béketervre vonatkozó tárgyalások miatt érkezett. A repülőről leszállva az ukrán államfőt amerikai küldöttség helyett szűk körű, ukrán tisztségviselőkből álló delegáció várta csupán.
Az ukrán elnök Mar-a-Lago-ba való megérkezése is sokatmondó volt:
Zelenszkijt ott Trump komor arccal, mosolytalanul várta a rezidencia bejáratánál.
Nem ez az első alkalom, hogy Zelenszkij számára talán szokatlanul szerény körülmények között kénytelen mutatkozni amerikai látogatása során. Emlékezetes, hogy korábban – egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanataként – sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott eredménytelen tárgyalásáról.
Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg.
Katasztrofálisra sikerült az ukrán elnök washingtoni látogatása.
Közös sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Egyeztetnek az európai vezetőkkel is.
