Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház Con te partirò Washington Donald Trump Volodimir Zelenszkij Andrea Bocelli

„Kidobták” Zelenszkijt a Fehér Házból – úgy megalázták az amerikaiak, ahogy még szinte soha senkit korábban

2025. október 19. 07:55

Katasztrofálisra sikerült az ukrán elnök washingtoni látogatása.

2025. október 19. 07:55
null

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása teljes kudarcba fulladt. Nemcsak hogy Ukrajna nem kapta meg a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat az Egyesült Államoktól, de az amerikaiak a látogatás során végig azt éreztették vele, hogy már jelentéktelen szereplő.

Egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanata az volt, amikor Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott – eredménytelen – tárgyalásáról. Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg.

A Fehér Házban mindössze két és fél órát töltött, majd újságírókkal beszélgetett a parkban, ahol csak sajtósok és rendfenntartók voltak jelen.

Az ukrán elnök látogatása hasonlóan rosszul indult. A Mandiner is beszámolt róla, hogy a repülőtéren nem részesült állami fogadtatásban, mindössze a reptér alkalmazottaival, valamint saját pilótáival foghatott kezet – utóbbira azért volt szükség, hogy néhány propagandafotót készíthessenek róla.

A hírek szerint Zelenszkijt a tárgyalás előtt a Fehér Ház melletti vendégrezidenciában szállásolták el. Állítólag a Donald Trumppal való megbeszélése ráadásul késve indult, mivel az amerikai elnök nem siette befejezni korábbi programját, amelyen az Ovális Irodában fogadta Andrea Bocelli operaénekest, aki egyik leghíresebb dalát – „Con te partirò”, vagyis „Ideje búcsút mondani” – is előadta az elnöknek.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: TOM BRENNER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 124 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2025. október 19. 10:35
5m007h 0p3ra70r 2025. október 19. 10:25 abszolút elismerésem a vitaképes kommentjeid miatt de szóvá teszed az idióta orbánellenes beköpéseket? Itt eleve egy primitív oroszbarát, únióellenes, törzsi antiszemita debil szekta szélsőségei az uralkodók. Pont idevalók az ellentétes suttyó vélemények is.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. október 19. 10:32
nuevoreynuevaley 2025. október 19. 09:09 ...""A visegrádi országok közül Lengyelországban 3,4, Csehországban 2,5, Szlovákiában 0,8 százalékos növekedés volt"...Szarban megint utolsó lett"... Látod, ilyen HÁTRÁNYT OKOZNA, ha Brüsszel a lengyeleknek, cseheknek és a tótoknak is BLOKKOLNÁ a támogatásokat. Kurvára fáj neked, hogy Zselét Orbán miatt dobták ki Washingtonból. Ha nincs Orbán, Tótország... nemcsak a Mig-jeit, hanem az F16-osai után a gatyátokat is az ukiknak adná, a csehekkel és a lengyelekkel együtt... És akkor a meztelen seggel rohangáló 3 darab V4-es ország mellett csak a magyarokon lenne gatya ... hahaha
Válasz erre
1
0
dejavu
2025. október 19. 10:25
“ Oroszország immár nem kibékíthetetlen ellenfél, hiszen politikai kultúrája – amely miatt a korábbi évtizedekben az volt – sok tekintetben jobban hasonlít arra, amit a MAGA-tábor meghatározó figurái, így például az alelnök, J. D. Vance képvisel, mint Európáé.”
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 19. 10:25
Én értem - hogy szólásszabadság van ma Magyarországon - hogy nincs diktatúra ma Magyarországon - hogy minden vélemény fontos - hogy mindenkinek joga van elmondani az övét - hogy ez itt egy maximálisan liberális felület - hogy az elvtelen magyarok is magyarok Nem lehetne mégis kevesebb a delegált iskolázatlan házmestertempóju agresszív műveletlen ellenzéki bérmunkásokból? Szívesen diszkutálok velem egyet nem értő, vagy más álláspontú emberekkel. De az ide beszivárgó hülyeségekkel telefércelt kommenteket írástudatlanul begépelő figyatékosok jelenléte roppant ízléstelen. Értem én, hogy ‘odáát’ ebből van sok, ilyet tudnak küldeni. De én nem kértem. Csak ennyit akartam. Köszönöm!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!