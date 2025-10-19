„Kidobták” Zelenszkijt a Fehér Házból – úgy megalázták az amerikaiak, ahogy még szinte soha senkit korábban

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása teljes kudarcba fulladt. Nemcsak hogy Ukrajna nem kapta meg a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat az Egyesült Államoktól, de az amerikaiak a látogatás során végig azt éreztették vele, hogy már jelentéktelen szereplő.

Egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanata az volt, amikor Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott – eredménytelen – tárgyalásáról. Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg.

‼️🇺🇸🇺🇦 #Zelensky was not allowed to hold a press conference on the White House grounds - only behind the fence. #USA #Trump



Zelensky spoke with journalists in a public park across the street from the White House. pic.twitter.com/0iG72tgTYq — Maimunka News (@MaimunkaNews) October 18, 2025

A Fehér Házban mindössze két és fél órát töltött, majd újságírókkal beszélgetett a parkban, ahol csak sajtósok és rendfenntartók voltak jelen.

Az ukrán elnök látogatása hasonlóan rosszul indult. A Mandiner is beszámolt róla, hogy a repülőtéren nem részesült állami fogadtatásban, mindössze a reptér alkalmazottaival, valamint saját pilótáival foghatott kezet – utóbbira azért volt szükség, hogy néhány propagandafotót készíthessenek róla.