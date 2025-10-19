Magyar Péter óriási ütést vitt be Orbánnak – olyat tett, ami még a budapesti békecsúcsot is elhomályosítja

Több helyen olvasom, hogy a budapesti béketalálkozóval a miniszterelnök ledobta az atombombát Magyar Péterre – ez azonban mintha legfeljebb féligazság lenne.

Mire ugyanis Orbán Viktor kezét az indítógombra helyezte volna, a TISZA-vezér már rég felöltötte saját magára a robbanómellényt.

Hiszen lehetne azt méltósággal, államférfijelölti tartással is viselni, ha az ellenfél épp meccslabdát szerez; elég fejben nagyon ott lenni és a szükséges készségeket alkalmazni, legalább néhány pillanatra az ellenfél szintjére nőni, és már vissza is lehet jönni a játékba. Ehhez képest nézzük meg a nap krónikáját – a történeti hűség és a jegyzőkönyv kedvéért jöjjön egy tételes áttekintés. Aki nem szánna rövid földi életéből egész perceket Magyar Péter eredeti szövegeinek tanulmányozására, nyugodtan ugorjon a 18 pontból álló idézetgyűjtemény végére.

Október 16., a nap, amikor a miniszterelnök reggel bejelenti a 14. havi nyugdíj bevezetésének előkészítését, este pedig az amerikai elnök kiposztolja, hogy hamarosan Budapesten találkozik Putyinnal.

Ezen a napon az ellenzék egyedüli reménysége, a közelgő fergeteges sikerében biztos pártelnök, akire a balliberális értelmiség az utolsó fillérig az összes zsetont feltette, a következőképpen munkálkodott egy szebb, boldogabb, békésebb jövőn.