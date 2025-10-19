Ft
Magyar Péter óriási ütést vitt be Orbánnak – olyat tett, ami még a budapesti békecsúcsot is elhomályosítja

2025. október 19. 06:03

Orbán ad szavazóinak egy világpolitikai szenzációt, a Tisza-vezér sem akar lemaradni: megajándékozza övéit napi hat Telex-cikk kiröhögésével.

2025. október 19. 06:03
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Több helyen olvasom, hogy a budapesti béketalálkozóval a miniszterelnök ledobta az atombombát Magyar Péterre – ez azonban mintha legfeljebb féligazság lenne.

Mire ugyanis Orbán Viktor kezét az indítógombra helyezte volna, a TISZA-vezér már rég felöltötte saját magára a robbanómellényt.

Hiszen lehetne azt méltósággal, államférfijelölti tartással is viselni, ha az ellenfél épp meccslabdát szerez; elég fejben nagyon ott lenni és a szükséges készségeket alkalmazni, legalább néhány pillanatra az ellenfél szintjére nőni, és már vissza is lehet jönni a játékba. Ehhez képest nézzük meg a nap krónikáját – a történeti hűség és a jegyzőkönyv kedvéért jöjjön egy tételes áttekintés. Aki nem szánna rövid földi életéből egész perceket Magyar Péter eredeti szövegeinek tanulmányozására, nyugodtan ugorjon a 18 pontból álló idézetgyűjtemény végére.

Október 16., a nap, amikor a miniszterelnök reggel bejelenti a 14. havi nyugdíj bevezetésének előkészítését, este pedig az amerikai elnök kiposztolja, hogy hamarosan Budapesten találkozik Putyinnal.

Ezen a napon az ellenzék egyedüli reménysége, a közelgő fergeteges sikerében biztos pártelnök, akire a balliberális értelmiség az utolsó fillérig az összes zsetont feltette, a következőképpen munkálkodott egy szebb, boldogabb, békésebb jövőn.

  1. Komment a Telex hét perccel korábban kitett reggeli cikkére, a legújabb Publicus-mérés témájában: „Publicus [sírva röhögős fejecske] Szerintem a DK igazából 50 % felett van [zavarodottan nevető fejecske]”.
  2. 2500 leütéses Facebook-poszt Orbán Viktorról: „Hazudd azt, hogy bennfentes információid vannak a TISZA-ról, a jelöltállításról és a belső problémákról!”, stb.
  3. Komment a Telex 13 perccel korábbi cikkére, amely a kormányfő október 23-i programját ismerteti: „Még egy pár Orbán poszt kellene. Még a Mandiner vezet…
  4. Facebook-poszt azon ígéretről, hogy a 14. havi nyugdíj helyett a TISZA a 80 ezer forintos nyugdíjakat 140 ezerre növelné, azaz az érintetteknek évente plusz „720 ezer forintot” adna (alatta a kommentszekcióban még egy-egy tiszás is sérelmezi, hogy ezzel olyanok járnának jól, akik trükköztek a járulékokkal, míg a sok-sok becsületesnek nem jutna semmi plusz).
  5. Komment a Telex 3 perccel korábbi fotójához, amelyen Windisch László és Varga Judit látható: „Minek ide Origo… egy délelőtt 3-4 Orbán-poszt, aztán egy kis bulvár. A Tisza javaslatai, témái, már sajnos nem férnek el.
  6. (pár perccel később) Az előző komment törlése.
  7. Facebook-poszt arról, hogy egy hevesi falu polgármestere állítólag ingyenes buszutat kínál a Békemenetre a Magyar Falu Program keretében kapott busszal.
  8. Facebook-poszt arról, hogy „a sajtó és a »független« elemzők” hallgatnak Magyar késő délelőtti Facebook-posztjairól.
  9. Magyar Péter saját podcastjában 1 óra 11 percen át interjúvolja Forsthoffer Ágnest.
  10. Reagálás a Telex 8 perccel korábban kitett, Orbán–Trump találkozóval kapcsolatos cikkére: „de jó, így meg lehetett a 10. Orbán cikk [sírva röhögős fejecske]”.
  11. Reagálás a pártok nyugdíjasokat érintő ígéreteiről szóló, 9 perccel korábbi 444-bejegyzés alatt: „Nyilván bele kellett írni a címbe a fideszes hazugságot [sírva röhögős fejecske]”.
  12. Facebook-poszt tíz fotóval egy csengeri vendéglőből.
  13. Reagálás a Fidesz kampányát kritizáló, azt szintlépésnek minősítő, maradéktalanul ellenzéki hangvételű Telex-cikkre: „Szerencsére a független sajtó felül az orbáni propaganda vonatra…a lényegről egy szó sem esik.
  14. Komment a 444 tíz perccel korábbi, Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatos hírére: „A TISZA-nak volt egy módosító javaslata (…). Ha esetleg nem sikerült elsőre elolvasni, szívesen elküldöm még egyszer.
  15. Komment az ugyanazon témában kitett friss Telex-cikkhez: „Hazudtok. A TISZA-nak volt egy módosító javaslata (…). Ha esetleg nem sikerült elsőre elolvasni, szívesen elküldjük még egyszer.
  16. Élő közvetítés Nyírbátorból, ahol beszédében mindvégig Nyírbogát fideszes polgármesterét és annak országgyűlési képviselő férjét szólítja meg és szidalmazza, utalva arra, hogy olvasta a Facebook-posztjaikat, amelyekben „hazudnak” például a migrációról – majd magyarázza hallgatóságának, hogy ma Magyarországon „az” Intercityknek „pisiszünetet” kell tartaniuk (1 darab ilyen eset volt egy vonaton, júniusban, miközben egyébként Ausztriában már több vonalon előfordult hasonló).
  17. Mémgenerátor Facebook-poszt a budapesti béketalálkozóról: „Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.
  18. Miután a HVG szemlézi, beágyazza és belinkeli az előbbi posztot, 9 perccel később Magyar alákommenteli: „Hello Harcosok [napszemüveges fejecske]”, majd egy külön kommentbe bemásolja az előbbi posztját, mármint ugyanazt, amelyet a HVG eleve teljes egészében közölt.

Nos. Miközben a miniszterelnök épp arra a szintre jutott, hogy a kissingeri kérdésre – „Kit hívjak, ha Európával akarok beszélni?” – az lett a válasz, hogy „Orbán Viktort”, úgynevezett kihívója azt számolja, hogy a Mandiner vagy a Telex tett-e ki adott napon több olyan cikket, amelyben szerepel Orbán Viktor neve. Ha csak ezt az egyetlen mozzanatot nézzük, máris önmaga rombolja le a kormányképességébe vetett esetleges naiv bizalmat. Ha ilyesmikkel van elfoglalva akkor, amikor a nevetgélő kommentjei szerint minden eddiginél jobban árad a TISZA és a teljes baloldal egységesen felsorakozott mögötte,

akkor mégis mivel foglalkozna abban az esetben, ha egy felelősebb pozícióban veszíteni kezdene a varázsából?

(Novemberben egyébként még megköszönte a Publicus akkori felmérését – azóta vajon mi történhetett?)

A rutinos és tapasztalt ellenfél, akihez fel akarna nőni, gyengébb közvélemény-kutatási eredmények idején is Habermast és hasonlókat olvas, hogy művelődjék, horizontja táguljon, elméje tovább pallérozódjék. Mivel akar versenybe szállni vele? Azzal-e, hogy

ő meg rákattintott Nyírbogát polgármesterének Facebook-oldalára?

A miniszterelnök egy fotó nélküli semleges, szikár bejegyzéssel jelenti, hogy telefonon egyeztetett Trump elnökkel, mire a TISZA-vezér a saját Facebook-posztját leközlő HVG-cikk alatt előrukkol a „Hello, Harcosok” kommenttel, majd személyesen is bemásolja ugyanazokat a fenséges gondolatait, amelyeket a HVG eleve szó szerint idéz. Mintha a Mandiner hírt adna arról, hogy Orbán telefonon egyeztetett Trump elnökkel, mire Orbán alákommentelné, hogy „Telefonon egyeztettem Trump elnökkel”.

Ilyen esetben Hadházy Ákos és serege hány napig röhögne azon, hogy Orbán teljesen bekattant, és szellemi állapota alapján egyértelműen alkalmatlan egy ország vezetésére?

Aztán. Magyar Péter sérelmezi, hogy a Telex túl keveset ír a TISZA „programjáról” – ehhez képest a 18 saját napirendi pontja közül nagyjából hét kifejezetten a kormánypártokkal és szavazóival foglalkozik, 10-11 alkalommal kötözködik az egyébként baráti sajtóval, és a legnagyobb jóindulattal is csak háromszor érinti a TISZA ígéreteit és politikai elképzeléseit.

Már ha ide soroljuk azt is, hogy ők „javasolták” „hónapokkal ezelőtt” a budapesti tárgyalást – amelyet Szijjártó Péter három és fél éve kezdeményezett.

És ha ide számítjuk azt is, hogy önjelölt riporterként beszélget bő egy órán át a harmadik alelnökével (aki arra kíváncsi, hogy milyen szavazataránnyal választotta meg a „párt” közgyűlése hivatalosan és szabályosan Forsthoffer Ágnest, az ne fáradjon a videó megtekintésével, nem derül ki belőle).

Amennyiben otromba hazugság, hogy humánerőforrás-problémái vannak a pártnak, akkor miért Magyar Péter készíti még a párt podcastjait is?

Tán nem meri Tarr Zoltánra bízni, hogy kinyissa a száját? Ha csak és kizárólag a Fidesz miatt nem állnak elő az egyéni jelöltjeikkel, akkor nyilván rég kész van már az országos listájuk is. Azon sincs egyetlen feddhetetlen személy se, akire rá lehetne bízni egy baráti riport elkészítését? Akkor miért gondolhatná bárki is, hogy egy komplett ország irányítására kész, szilárd és rendíthetetlen gárdával állnak ugrásra készen? A 444-nek írt kommentje szerint még a fővárosi tiszás képviselők módosító indítványát is Magyar Péter küldi szét a sajtónak.

A vezetéselmélet mit mond arról, aki ilyen feladatokat sem képes, illetve hajlandó delegálni?

Beszédes az is, hogy a folyamatos kommentelgetés közepette mire nem reagál a TISZA-vezér. Miközben a fővárosi dolgokba belekotnyeleskedik (miért nem valamely tiszás közgyűlési tag teszi helyre a 444-et és a Telexet, ha már? ők gyámság alatt vannak?), EP-képviselő létére következetesen nem szól hozzá a Telex EP-javaslatokról szóló cikkeihez (minek is alkalmatlankodna ott a konkrét szakpolitikai elképzeléseivel).

De nem érkezik oda a Ruszin-Szendi Romulusz kihallgatásáról szóló bejegyzésekhez se, hogy kiálljon a saját embere mellett.

Aztán ott van az a később törölt komment, amelyben (valamiféle önjelölt Havas „tanár úrként”) megfeddi a Telexet egy úgymond bulvár poszt miatt (mert ha ő tesz ki két sajtóközlemény között egy fotót arról, hogy ő bezzeg hogy romantikázik az épp aktuális barátnőjével, az kívánatos, de a sajtó ne merészeljen mosolygó Varga Juditot mutogatni).

Ezt egy nemzetközi sajtótájékoztatón hogy kellene elképzelnünk? Leteremti a BBC vagy a Le Monde tudósítóját, majd hét perc múlva odaszól neki, hogy sztornó, azt inkább mégse mondta?

Ezzel a színvonallal, ezzel a szellemi megalapozottsággal akarná zűrös időkben kihívni a dörzsölt világpolitikai stratégát? Hogy ő bizony résen van, és látja, hogy a Telex majdnem ugyanannyiszor írta le a miniszterelnök nevét, mint a Mandiner? Készséggel elhinné az ember, hogy sose minősítette a saját embereit kólás doboznak, ha látnánk, hogy magatartásával emberszámba veszi a tiszásokat, igyekezvén minőségi tartalmat produkálni számukra. Ezzel szemben pillanatnyilag a miniszterelnök leszállít a szavazóinak egy büszkeségre okot adó világpolitikai eseményt, míg a tiszás feszenghet reggel, éjjel meg este amiatt, hogy

ezredik könyörgésére sem képes vezére abbahagyni a Telex-HVG-444 ekézését.

Ezért pedig bizony semmiképp nem lehet a rút kormányt kárhoztatni.

„Ha mégsem Trump nyer, megrendülhet az orbáni éleslátásba vetett hit” – írta egyébként 2024 novemberében a Political Capital. És, megrendült?

***

(Nyitókép: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs)

***

