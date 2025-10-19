Magyar Péter óriási ütést vitt be Orbánnak – olyat tett, ami még a budapesti békecsúcsot is elhomályosítja

- Komment a Telex hét perccel korábban kitett reggeli cikkére, a legújabb Publicus-mérés témájában: „Publicus [sírva röhögős fejecske] Szerintem a DK igazából 50 % felett van [zavarodottan nevető fejecske]”.
- 2500 leütéses Facebook-poszt Orbán Viktorról: „Hazudd azt, hogy bennfentes információid vannak a TISZA-ról, a jelöltállításról és a belső problémákról!”, stb.
- Komment a Telex 13 perccel korábbi cikkére, amely a kormányfő október 23-i programját ismerteti: „Még egy pár Orbán poszt kellene. Még a Mandiner vezet…”
- Facebook-poszt azon ígéretről, hogy a 14. havi nyugdíj helyett a TISZA a 80 ezer forintos nyugdíjakat 140 ezerre növelné, azaz az érintetteknek évente plusz „720 ezer forintot” adna (alatta a kommentszekcióban még egy-egy tiszás is sérelmezi, hogy ezzel olyanok járnának jól, akik trükköztek a járulékokkal, míg a sok-sok becsületesnek nem jutna semmi plusz).
- Komment a Telex 3 perccel korábbi fotójához, amelyen Windisch László és Varga Judit látható: „Minek ide Origo… egy délelőtt 3-4 Orbán-poszt, aztán egy kis bulvár. A Tisza javaslatai, témái, már sajnos nem férnek el.”
- (pár perccel később) Az előző komment törlése.
- Facebook-poszt arról, hogy egy hevesi falu polgármestere állítólag ingyenes buszutat kínál a Békemenetre a Magyar Falu Program keretében kapott busszal.
- Facebook-poszt arról, hogy „a sajtó és a »független« elemzők” hallgatnak Magyar késő délelőtti Facebook-posztjairól.
- Magyar Péter saját podcastjában 1 óra 11 percen át interjúvolja Forsthoffer Ágnest.
- Reagálás a Telex 8 perccel korábban kitett, Orbán–Trump találkozóval kapcsolatos cikkére: „de jó, így meg lehetett a 10. Orbán cikk [sírva röhögős fejecske]”.
- Reagálás a pártok nyugdíjasokat érintő ígéreteiről szóló, 9 perccel korábbi 444-bejegyzés alatt: „Nyilván bele kellett írni a címbe a fideszes hazugságot [sírva röhögős fejecske]”.
- Facebook-poszt tíz fotóval egy csengeri vendéglőből.
- Reagálás a Fidesz kampányát kritizáló, azt szintlépésnek minősítő, maradéktalanul ellenzéki hangvételű Telex-cikkre: „Szerencsére a független sajtó felül az orbáni propaganda vonatra…a lényegről egy szó sem esik.”
- Komment a 444 tíz perccel korábbi, Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatos hírére: „A TISZA-nak volt egy módosító javaslata (…). Ha esetleg nem sikerült elsőre elolvasni, szívesen elküldöm még egyszer.”
- Komment az ugyanazon témában kitett friss Telex-cikkhez: „Hazudtok. A TISZA-nak volt egy módosító javaslata (…). Ha esetleg nem sikerült elsőre elolvasni, szívesen elküldjük még egyszer.”
- Élő közvetítés Nyírbátorból, ahol beszédében mindvégig Nyírbogát fideszes polgármesterét és annak országgyűlési képviselő férjét szólítja meg és szidalmazza, utalva arra, hogy olvasta a Facebook-posztjaikat, amelyekben „hazudnak” például a migrációról – majd magyarázza hallgatóságának, hogy ma Magyarországon „az” Intercityknek „pisiszünetet” kell tartaniuk (1 darab ilyen eset volt egy vonaton, júniusban, miközben egyébként Ausztriában már több vonalon előfordult hasonló).
- Mémgenerátor Facebook-poszt a budapesti béketalálkozóról: „Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.”
- Miután a HVG szemlézi, beágyazza és belinkeli az előbbi posztot, 9 perccel később Magyar alákommenteli: „Hello Harcosok [napszemüveges fejecske]”, majd egy külön kommentbe bemásolja az előbbi posztját, mármint ugyanazt, amelyet a HVG eleve teljes egészében közölt.
Nos. Miközben a miniszterelnök épp arra a szintre jutott, hogy a kissingeri kérdésre – „Kit hívjak, ha Európával akarok beszélni?” – az lett a válasz, hogy „Orbán Viktort”, úgynevezett kihívója azt számolja, hogy a Mandiner vagy a Telex tett-e ki adott napon több olyan cikket, amelyben szerepel Orbán Viktor neve. Ha csak ezt az egyetlen mozzanatot nézzük, máris önmaga rombolja le a kormányképességébe vetett esetleges naiv bizalmat. Ha ilyesmikkel van elfoglalva akkor, amikor a nevetgélő kommentjei szerint minden eddiginél jobban árad a TISZA és a teljes baloldal egységesen felsorakozott mögötte,
akkor mégis mivel foglalkozna abban az esetben, ha egy felelősebb pozícióban veszíteni kezdene a varázsából?
(Novemberben egyébként még megköszönte a Publicus akkori felmérését – azóta vajon mi történhetett?)
A rutinos és tapasztalt ellenfél, akihez fel akarna nőni, gyengébb közvélemény-kutatási eredmények idején is Habermast és hasonlókat olvas, hogy művelődjék, horizontja táguljon, elméje tovább pallérozódjék. Mivel akar versenybe szállni vele? Azzal-e, hogy