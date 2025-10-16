Hadházy már megint csonkig égette magát – pedig csak bele akart rúgni Orbán Viktorba, ráadásul olyan szépen indult minden!

„Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el. Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje. Abból él hosszú-hosszú évek óta, hogy megpróbál engem mindenfajta dolgokban fülön fogni. (…) Azon kívül, hogy utánam szaglászik sikertelenül, mást nem nagyon tudnánk fölidézni” – mondta nemrégiben a miniszterelnök az Ötnek;

„szórakoztatóipari szereplőről van szó” – folytatta később a jellemzést a Mandinernek.

Erre most fogta magát a jeles ellenzéki politikus, és úgy döntött, a lehető leglátványosabban (de a top 10-re mindenképp érdemes módon) prezentálja, hogy is néz ki ez a sikertelen szórakoztatóipari szaglászás. A szó szerinti „fülön” fogási kísérlet.

„Mr. Bean a békeharcos, avagy a falu eszének esete a tolmácsgépppel. #Orban” – posztolta ki kedd reggel az egyiptomi békecsúcs egy kiragadott részét,

amikor a világ vezetői körében, Trump mögött, középtájt a magyar miniszterelnök látható, ahogy épp bogozza ki és kezdi állítgatni a kezébe nyomott készüléket, majd miután szemlátomást nem stimmel valami (a nemzetközi körökben jártasabbak jól tudják, hogy a hangerővel, a hangcsatornákkal vagy magával a tolmácsolással is akadhatnak problémák), leveszi fejéről és telefonkagylóként, fülétől kissé távolabb próbálja tartani az egészet.