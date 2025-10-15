Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt felmérés munkanélküliség Francesca Rivafinoli Magyar Péter szegénység Orbán Viktor Európai Unió cigányság

Magyar Péter konkrétan beleállt a földbe, és most kapaszkodjunk – egy EU-s felmérés tette ezt a rútságot vele

2025. október 15. 05:15

Most épp a matematika törvényei és a legfrissebb uniós (!) felmérések cáfolják a TISZA-vezért.

2025. október 15. 05:15
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Napsütéses októberi vasárnap volt, kora délután: ki az erdőt járva gyönyörködött épp a színesedő falevelekben, ki az aranynapok utolsó fényeit élvezve olvasgatott kiváló hétvégi tartalomként Hamvast a verandán; más még a családi ebédnél ült, kedélyesen ejtőzvén szerettei körében, megint más épp a legénylakásában sütögetett lágy zene mellett egy csinos oldalast, lelazultan – ilyenkor szánja az ember csak igazán azt, aki ehelyett

a mobilját kényszeresen markolászva pötyögi be a Facebookra vasárnap 14 óra 38 perckor, hogy „az orbáni hatalom” „hárommillió honfitársunkat taszított a létminimum alá”.

A kép persze kétségtelenül erős – a színesebb fantáziával megáldottak már szinte láthatják is Németh Szilárdot, amint egy „REZSICSÖKKENTÉS” feliratú bunkósbottal taszajt milliókat alacsony sorba. Mégis kár, hogy a szerző a heves vasárnap délutáni kommentelgetés közepette nem ért rá valami forrást is belinkelni a számadatához.

Ha ugyanis utánanézünk a tényeknek, a következőket állapíthatjuk meg.

2010-ben a KSH szerint több mint hárommillió ember élt a létminimum körül vagy az alatt;

a Lakmusz által is idézett KSH-kiadvány úgy becsüli, hogy akkoriban a lakosság 37%-ának jövedelme volt alacsonyabb a normális életvitelhez szükségesnél (a normális életvitelbe és a létminimumba beleértve azt is, hogy jut valamennyi szórakozásra és művelődésre is). 2018-ban a Mérce (az időskorúak számának növekedése közepette) hasonló számot közölt, majd idén Magyar Péter öccsének portálja az MSZP becslését egy az egyben átvéve állította: „létminimum alatt él a magyarok 40 százaléka”. Azaz a szűkösen élők száma még az úgynevezett óellenzék legszocibb pártja szerint sem nőtt érdemben az elmúlt években – az állítás tehát, miszerint „az orbáni hatalom” hárommillió magyart taszított a létminimum alá, már matematikailag is csak akkor lehet érvényes, ha elismerjük, hogy

az Orbán-kormány egyidejűleg, ugyanazon mozdulattal hárommillió embert viszont – hopp! – kiemelt a szegénységből és áthelyezett a tisztes megélhetésnek örvendők közé.

Kapóra jön tényellenőrzésünkhöz, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége a minap közzétette az Európai Unióban élő romák helyzetéről szóló legfrissebb jelentését – maga az uniós ügynökség végezte a felmérést a romák körében 2024-ben, 10 tagállamban és három csatlakozásra váró országban, adatait tehát minden européer bátran tekintheti megbízhatónak.

És mit látunk? 2016-ban (Magyar Péter meggyőződéses fideszességének idején) még a magyarországi romák háromnegyedét fenyegette a szegénység kockázata, míg 2024-ben szűk felét; az uniós országok között ez a legkedvezőbb arány.

Spanyolország 98-ról 94 százalékra csökkentette ugyanezt a rátát, a felmérésben részt vevő országok átlaga 2016-ban 80 százalék volt, 2024-ben 70. A gyermekszegénység esetében hasonló grafikont látunk: egyáltalán nem szívderítő az, hogy a magyarországi roma kiskorúaknak még mindig 58 százaléka van kitéve a szegénység kockázatának, tény azonban, hogy az uniós átlag 77 százalék. A magyar is 82 volt még 2016-ban is, de szerencsére sikerült az egyik legnagyobb javulást elérni (közben Csehországban a roma gyerekek körében még nőtt is a szegénység kockázata, 65-ről 70 százalékra).

Súlyos anyagi nélkülözésben a jelentés szerint a magyarországi romák szűk egyharmada él – 2016-ban (Magyar Péter meggyőződéses fideszességének idején) az uniós ügynökség még bő kétharmados arányt mért.

A jelentéshez tartozó adatbázis szerint Magyarországon okoz a legkevesebb roma számára problémát, hogy húst vegyen és kellően fűtsön; mindeközben a legalább középiskolát végzett 20–24 éves romák aránya EU-szerte itt a legmagasabb (43 százalék, szemben a 2016-os 32 százalékkal; Görögországban meghökkentő módon kettő százalékot mértek, Portugáliában 8 százalékot).

Hasonlóképpen javult és továbbra is uniós bajnok a romák foglalkoztatottsága (69 százalék dolgozik legalább valamicskét, szemben az 54 százalékos uniós átlaggal), sőt, ezen belül a roma nők is Magyarországon dolgoznak a legnagyobb arányban, így egyúttal itt a legmagasabb a roma háztartások munkaintenzitása. A romák kétharmada ráadásul ma már határozatlan idejű szerződéssel dolgozik, fele pedig teljes munkaidőben, ami abszolút kiemelkedő adat (az uniós átlag 29 százalék).

Aki szívén viseli a létminimum alatt élők sorsát és hatékonyan tenne a számuk csökkenése érdekében, annak a károgás helyett már-már fizetett hirdetésben kellene reklámoznia a hátrányos helyzetűek körében, hogy

lám, van itt mód a felkapaszkodásra, semelyik népességcsoport nincs predesztinálva a munka nélkül tengődésre és ezáltal a létminimum alatt élésre, 

kattintsatok át gyorsan például az új debreceni BMW gyár álláshirdetéseire. (Vigyázat, a képzettség nélküli összeszerelő és anyagmozgató állásokhoz lapozni kell, kicsit megbújnak a sok-sok mérnöki és szakértői pozíció között.)

Ami pedig az egyenlet másik oldalát, a létminimum alá taszítást illeti (és ha már Dávid Dóra EP-képviselő fő tevékenységi köreként naponta kiposztol magáról egy fotót a heti outfitjében, kezében kis számkockákkal, jelezvén, hogy már csak hány nap van hátra a választásokig), két kényszeres facebookos beszólogatás között akár azt is tisztázni lehetne, hogy

mennyiben áll egymással összhangban a „jaj, jaj, sok nyugdíjasnak borzasztó alacsony a nyugdíja” szomorkodás és az az ígéret, hogy „én bezzeg visszahoznám nektek a széles körű KATA adózást”.

Mert ugye ismert: a katások adóterhe nevetségesen alacsony, cserébe gyakorlatilag nem jár nekik állami nyugdíj (plusz a ledolgozott éveik sem számítanak teljes éveknek). Nem is lenne igazságos – miért kapnának idős korukban ugyanannyit, mint az, aki egész életében rendes összegű járulékokat adott be a közösbe. Az érintett vállalkozóknak tehát két választásuk van: vagy gondosan előtakarékoskodnak (mint azt felelős felnőttek körében szokás), hogy más forrásokból legyen majd mozgósítható bevételük a minimálnyugdíj mellett, vagy felélik most, amijük van, később pedig jóval a létminimum alatt fognak tengődni.

Amennyiben ez utóbbit választják, lehet-e rájuk mondani, hogy „a hatalom” taszította őket szegénysorba?

Semmiképp nem volt barátságos húzás, amilyen módon 2022 nyarán hirtelen tömegeknek kellett búcsúzniuk a katától, arra azonban az ebből eredő felzúdulás nagyszerűen rávilágított, hogy ki mindenki élt ezzel a kisembereknek szánt adózási formával és egyéb járulékmegúszós megoldásokkal. A 71 milliós osztalékot felvevő rapper-producer dalban mondta el, mennyire megviseli, hogy meg kell szüntetnie egy katás cégét (érdekes, az nem ihlette meg, amikor a koronavírus-járvány idején katások tömegeinek hónapokig egy fillérnyi adót sem kellett fizetnie, akkor se, ha folyamatosan tudtak dolgozni és számlázni) – de ott vannak a L'art pour l'art Társulat egyes, szebb napokat látott tagjai is, akik ma követőiktől kérnek anyagi segítséget.

Ők például jelenleg kétségkívül a létminimum alatt élnek, ráadásul az elmúlt 15 évben csúszhattak le; érdekes lenne azonban megtudni, hogy konkrétan „a hatalom” mely tagja taszította őket oda. Még Varga Mihály, felgyűrt ingujjal?

De az legalább ismert, hogy a TISZA visszahozná a sávos adózást is, ezáltal ösztönözve az alkalmazottak esetében is szélesebb körben a minimálbérre való bejelentést – hárommilliós kérdés, hogy vajon ez vezethetne-e nagyobb eséllyel rövid, közép- és hosszú távon a „létminimum” alatt élők (és különösen a kisnyugdíjasok) arányának csökkenéséhez, vagy inkább az, ha az ország és azon belül minden egyes életerős, munkaképes korú polgár halad tovább szorgosan azon az úton, amelyet az uniós romaügyi jelentés tényszerűen kirajzol.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 114 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nnjohn
2025. október 15. 08:43
A muciológusoktól ne várjuk el a logikat, se a matektudást. Az meg, hogy komplex , holisztikus gondolkodásra meg ok-okozati összefüggések meglátására képesek lennének, felejtsük el.
Válasz erre
0
0
H3NY3_B-Oroszlan
2025. október 15. 08:39
Minden tiszteletem a szerzőé, aki a vasárnap kora délutánt erdőjárás, falevelekben gyönyörködés, Hamvas olvasása a verandán, későre nyúlt családi ebéd vagy éppen oldalas lazult zenés sütögetése helyett egy gyakorló elmebeteg turbófokozatba kapcsolt epehányásainak megválaszolásával töltötte. De így legalább most látszik a magyarpéteri működési elv a maga nyers valójában: miközben elszaladt mellettünk a világ, tehetelneségünkben beleordítunk valami egetverő baromságot az éterbe, ezzel még tovább hergeljük az egyre kevesebb érdeklődőt, valóság sehol, még köszönőviszonyban sem, a felvetett nemlézető problémára pedig természetesen megoldás sincs.
Válasz erre
2
0
galancza-2
2025. október 15. 08:36
rivafinoli! Jót írtál, de ezeket a "függetlenobjektív" balosballikospoloskás médiában kéne elmondanod minden nap. Amilyen hülyék még fogadna is téged gulyi marcsi, fábi, kafferman,stb. Simán le tudnád őket mosni a pályáról. Miért nem teszed????
Válasz erre
1
0
Lilyana2
•••
2025. október 15. 08:34 Szerkesztve
Hiába, ha a hidroglóbusz fejű hatökrök csak az átévét meg az ertéelt hallgatják, ahol még mindig azt hazudják, hogy Románia is már fényévekkel húzott el előttünk! Miért nincs ezeknek a dolgoknak következménye???!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!