Magyar Péter konkrétan beleállt a földbe, és most kapaszkodjunk – egy EU-s felmérés tette ezt a rútságot vele

a Lakmusz által is idézett KSH-kiadvány úgy becsüli, hogy akkoriban a lakosság 37%-ának jövedelme volt alacsonyabb a normális életvitelhez szükségesnél (a normális életvitelbe és a létminimumba beleértve azt is, hogy jut valamennyi szórakozásra és művelődésre is). 2018-ban a Mérce (az időskorúak számának növekedése közepette) hasonló számot közölt, majd idén Magyar Péter öccsének portálja az MSZP becslését egy az egyben átvéve állította: „létminimum alatt él a magyarok 40 százaléka”. Azaz a szűkösen élők száma még az úgynevezett óellenzék legszocibb pártja szerint sem nőtt érdemben az elmúlt években – az állítás tehát, miszerint „az orbáni hatalom” hárommillió magyart taszított a létminimum alá, már matematikailag is csak akkor lehet érvényes, ha elismerjük, hogy
az Orbán-kormány egyidejűleg, ugyanazon mozdulattal hárommillió embert viszont – hopp! – kiemelt a szegénységből és áthelyezett a tisztes megélhetésnek örvendők közé.
Kapóra jön tényellenőrzésünkhöz, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége a minap közzétette az Európai Unióban élő romák helyzetéről szóló legfrissebb jelentését – maga az uniós ügynökség végezte a felmérést a romák körében 2024-ben, 10 tagállamban és három csatlakozásra váró országban, adatait tehát minden européer bátran tekintheti megbízhatónak.
És mit látunk? 2016-ban (Magyar Péter meggyőződéses fideszességének idején) még a magyarországi romák háromnegyedét fenyegette a szegénység kockázata, míg 2024-ben szűk felét; az uniós országok között ez a legkedvezőbb arány.
Spanyolország 98-ról 94 százalékra csökkentette ugyanezt a rátát, a felmérésben részt vevő országok átlaga 2016-ban 80 százalék volt, 2024-ben 70. A gyermekszegénység esetében hasonló grafikont látunk: egyáltalán nem szívderítő az, hogy a magyarországi roma kiskorúaknak még mindig 58 százaléka van kitéve a szegénység kockázatának, tény azonban, hogy az uniós átlag 77 százalék. A magyar is 82 volt még 2016-ban is, de szerencsére sikerült az egyik legnagyobb javulást elérni (közben Csehországban a roma gyerekek körében még nőtt is a szegénység kockázata, 65-ről 70 százalékra).