Magyar Péter konkrétan beleállt a földbe, és most kapaszkodjunk – egy EU-s felmérés tette ezt a rútságot vele

Napsütéses októberi vasárnap volt, kora délután: ki az erdőt járva gyönyörködött épp a színesedő falevelekben, ki az aranynapok utolsó fényeit élvezve olvasgatott kiváló hétvégi tartalomként Hamvast a verandán; más még a családi ebédnél ült, kedélyesen ejtőzvén szerettei körében, megint más épp a legénylakásában sütögetett lágy zene mellett egy csinos oldalast, lelazultan – ilyenkor szánja az ember csak igazán azt, aki ehelyett

a mobilját kényszeresen markolászva pötyögi be a Facebookra vasárnap 14 óra 38 perckor, hogy „az orbáni hatalom” „hárommillió honfitársunkat taszított a létminimum alá”.

A kép persze kétségtelenül erős – a színesebb fantáziával megáldottak már szinte láthatják is Németh Szilárdot, amint egy „REZSICSÖKKENTÉS” feliratú bunkósbottal taszajt milliókat alacsony sorba. Mégis kár, hogy a szerző a heves vasárnap délutáni kommentelgetés közepette nem ért rá valami forrást is belinkelni a számadatához.

Ha ugyanis utánanézünk a tényeknek, a következőket állapíthatjuk meg.