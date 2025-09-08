A „buta”, „iskolázatlan”, „tahó” Fidesz-szavazók miatt van minden baj – jöjjenek már a „diplomás”, „okos”, „felvilágosult” Tisza-szavazók!

Ugyanaz a politikus, aki újságírókat és médiaorgánumokat fenyeget arra az esetre, ha „szándékosan, rosszhiszeműen” valótlanságot állítanak, a lehető legközelebbi munkanapon rögtön reggel odamegy egy alapjogi kérdésekben 30 éve következetesen megnyilvánuló ügyvéd Facebook-oldalára, és szándékosan, rosszhiszeműen azt a félig implicit, de mégis száz százalékig egyértelmű állítást teszi, hogy az ügyvéd valójában egy alkotmánybírói posztra gyúr,

azaz minden egyes szava ennek fényében értelmezendő, tehát leginkább hitvány, érdekvezérelt koholmánynak tekintendő.

Mi indokolja vajon ezt az eljárásmódot egy állítólagosan diktatúralebontó, igazságkereső politikus részéről?

Majd ugyanez a politikus kiáll az emelvényre, és már-már elérzékenyülve belerecitálja a mikrofonba ezredszerre is a kedvenc ellenőrizhetetlen közhelyét: „Ahogy Deák Ferenc, a haza bölcse mondta: »Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad«!”

Nem kérdés, hogy ne hazudjon az újságíró – na de a politikussal mi a helyzet?

Ha egy szerény olvasottságú publicista „rosszhiszeműen” azt sejtetné, hogy adott megmondóember tiszás pozícióra hajt, az bűncselekménynek minősülne – hát a következetesen ugyanilyen rosszhiszeműen eljáró, nagy elérésű politikussal mi a teendő? Az addig megvan, hogy „jó, hát ilyen a természete, de” korlátlan felhatalmazás kell neki és ki kell irtani mellőle minden potenciális féket és ellensúlyt, hogy minél inkább szabad kezet kapjon – de mivel győznék meg a nagyérdemű tiszás írástudók az egykor agyonajnározott Rákosi alatt meghurcolt családok mostanra félig visszakapaszkodott lemenőit arról, hogy az ilyesmiből nem lehet baj?

Zsidó származású vagy egykori szamizdatos tiszás felebarátaink hogyan reagálnának abban a több okból is elképzelhetetlen esetben,

ha Toroczkai László a neki nem tetsző vélemények vagy elemzések láttán még ugyanazon éjjel vagy hajnalban ráküldené virtuális csapatait konkrét állampolgárokra, és rosszhiszeműen karaktergyilkolgatná őket?

Hümmögnének egyet, hogy ejj, lehet, hogy mégis inkább rá kellene szavaznom, ha normális közbeszédet szeretnék?

Lehet próbálkozni azzal a naiv mentegetéssel, hogy Magyar Péter úgymond csak a hazug propagandával akar leszámolni, csak akkor illene megmagyarázni, mi indokolja konkrétan a Schiffer András ellen elkövetett hétfő hajnali kommentet.

Az mennyiben segíti elő a korrekt tájékoztatást és a párbeszédet, ha egy higgadt hangvételű eszmefuttatásra odaröhögcséli a TISZA-vezér a kocsmai szintű „jár a krumpli!” csúfolódás aktuális verzióját?

És úgy általában: ha annyira szárnyal és árad és hasít a TISZA, akkor nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet, készülvén a néhány hónapon belül állítólagosan elfoglalandó felelős és embert próbáló pozícióra? (Apropó: tudja valaki, miket olvasott nyáron az értelmiség reménysége? Orbán és Karácsony egyebek mellett Spirótól a Padmalyt. Magyar Péter hány elejétől egészen a végéig legyűrt Facebook-poszttal tud beszállni az olvasmányélmény-versenybe?)

Továbbá. Az Alkotmánybíróság jelenlegi névsorára rápillantva láthatjuk, hogy a legközelebbi alkotmánybíró-választás 2026 szeptembere tájékán esedékes. Egy csóri nemtiszás ebből háromféle következtetést bír levonni:

Magyar Péter vagy e tények ismeretében vicceskedik azzal, hogy Schiffer épp alkotmánybírói tisztségre gyúr a Fidesznél

(amely esetben a kifejezett rosszindulata mellett szándékosan dezinformál), vagy nem tudja, mikor várható alkotmánybíró-választás (amely esetben szimpla jogászként is vállalhatatlanul tájékozatlan),

vagy egyszerűen evidensnek tartja, hogy 2026 szeptemberében a Fidesz-KDNP-nek minimum minősített többsége lesz az Országgyűlésben

(amely esetben megerősítést nyer, hogy felelőtlen és szívtelen politikai piramisjátékot játszik).

Ezzel szemben egy szélesebb látókörű tiszás milyen negyedik opciót tudna felhozni Magyar Péter mentségére?

De általánosságban is eligazítást várna a sok oktondi nemtiszás arra nézvést, hogy pontosan hol helyezkedhet el az ártatlanság vélelme és a szólásszabadság annak a jogásznak a gondolkodásában, aki a mindenkori állítások cáfolata vagy még inkább elegáns ignorálása vagy még inkább csöndes megfontolása helyett

röhögő fejecskékkel rágalmazva személyeskedik.

Lásd még a szerdai esetet, amikor reggel 8 óra 1 perckor Magyar Péter oldalán megkéri egy kommentelő, hogy reagáljon az újbudai TISZA-szigetek megszűnésével kapcsolatban Hont András által megosztott információkra, mire a pártvezér 8 óra négy perckor reagált is, ekképp:

„Hont Andrást olvas valaki?”

Azon okos tiszások, akik szerint „Magyar faltörő kosnak kell, aztán majd meglátjuk”, ebből az apró kis mozzanatból mit olvasnak ki, nem az elszámoltathatóságára, hanem akár csak a kérdezhetőségére vonatkozóan?

Aztán ott volt másnap a gyöngyösi eset, amikor