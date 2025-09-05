Ft
09. 05.
péntek
Tisza-adó Vona Gábor Magyar Péter provokáció

Tiszás jelmezbe akarták öltöztetni: Magyar Péter ezúttal Vona Gábort alázta meg és tette nevetségessé (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 07:31

Újabb provokációval próbálta meg elterelni a figyelmet a Tisza-adóról Magyar Péter.

2025. szeptember 05. 07:31
null

Magyar Péter a gyöngyösi rendezvényén újabb provokációval próbálta meg elterelni a figyelmet a Tisza-adóról: ezúttal Vona Gábort, a Második Reformkor elnökét igyekezett kellemetlen helyzetbe hozni. A Tisza Párt vezetője arra számított, hogy Vona bejelenti a 2RK visszalépését az országgyűlési választásoktól, majd önkéntességet ajánlott neki, 

sőt egy tiszás mellényt is elé vitettek – ám a Jobbik egykori elnöke ezt nem fogadta el.

Vona Gábor a rendezvényt követően a YouTube-on közzétett videójában világossá tette: 

értelmetlennek tartotta Magyar Péter beszólását és provokációját.

Úgy vélte, a Tisza Párt elnökének beszédéből keveset tudott meg arról, mit ígérne a gyöngyösieknek, s hozzátette, a helyi problémák megoldásán túl semmilyen új perspektívát nem mutatott. Kritizálta Magyar Péter stílusát is, rámutatva, hogy egy ország vezetésére készülő politikusnak méltóságra és eleganciára lenne szüksége, nem pedig személyeskedő támadásokra.

A volt jobbikos politikus emlékeztetett arra is, hogy korábban már megegyeztek egy vitában, amelyet a mai napig nem rendeztek meg. Bízik benne, hogy lesz még alkalom valódi eszmecserére Magyarországról, ám hangsúlyozta: a politikai életnek nem a kölcsönös lejáratásról, hanem felelősségről és tartalmas programokról kellene szólnia.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép/Vona Gábor Youtube-csatornája

 

Összesen 18 komment

gullwing
2025. szeptember 05. 08:27
Látom még mindig vannak akik kedvelik zázrivecz et-t..... Van is miért... ezeknek van.
0
0
flesh ripper
2025. szeptember 05. 08:27 Szerkesztve
Ha anno Zázrivecz maradt vóna Vona Gyöngyösön, akkor most Gyöngyösön mondhatta vóna Vona Zázriveczként, nem Spinózaként: "Ne dobjátok a gyöngyeiteket a disznók elé!"! Azaz: "Ne dobjátok a gyöngyeiteket a disznók elé!" Biblia (Máté 7:6) egyik mondására utalhatott vóna Vona: „Ne adjátok a kutyáknak, ami szent, és ne dobjátok a gyöngyeiteket a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd megfordulván, széttépjenek titeket”. Amivel arra figyelmezethetett vóna Vona, hogy óvatosan kell bánni a szent dolgokkal és felbecsülhetetlen értékű kincsekkel, és nem szabad azokat érdemtelen embereknek vagy személyeknek odaajándékozni, mert azok nem tudnák értékelni őket, vagy akár visszaélhetnének velük. Ezáltal Vona, megdicsőülhetett vóna Gyöngyösön, mert az Ágyipoloska úgy megsértődött vóna Gyöngyösön, hogy elkotródott vóna és a Haza fényre derült vóna.
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 05. 08:18
Egy nagyon kellemes foci hír a hétvégi Szoboszlai Dominik fellépése előtt! Messi két gólt vágott Argentín tétmecssen.
0
2
llnnhegyi
2025. szeptember 05. 08:13
Vona Gábor egy szintén van Magyar 🐒🐓 Júdás Péterrel a TISZA párt őrjöngő elnökével. Két szardarab.
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!