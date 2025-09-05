Tiszás jelmezbe akarták öltöztetni: Magyar Péter ezúttal Vona Gábort alázta meg és tette nevetségessé (VIDEÓ)

Magyar Péter a gyöngyösi rendezvényén újabb provokációval próbálta meg elterelni a figyelmet a Tisza-adóról: ezúttal Vona Gábort, a Második Reformkor elnökét igyekezett kellemetlen helyzetbe hozni. A Tisza Párt vezetője arra számított, hogy Vona bejelenti a 2RK visszalépését az országgyűlési választásoktól, majd önkéntességet ajánlott neki,

sőt egy tiszás mellényt is elé vitettek – ám a Jobbik egykori elnöke ezt nem fogadta el.

Vona Gábor a rendezvényt követően a YouTube-on közzétett videójában világossá tette:

értelmetlennek tartotta Magyar Péter beszólását és provokációját.

Úgy vélte, a Tisza Párt elnökének beszédéből keveset tudott meg arról, mit ígérne a gyöngyösieknek, s hozzátette, a helyi problémák megoldásán túl semmilyen új perspektívát nem mutatott. Kritizálta Magyar Péter stílusát is, rámutatva, hogy egy ország vezetésére készülő politikusnak méltóságra és eleganciára lenne szüksége, nem pedig személyeskedő támadásokra.

A volt jobbikos politikus emlékeztetett arra is, hogy korábban már megegyeztek egy vitában, amelyet a mai napig nem rendeztek meg. Bízik benne, hogy lesz még alkalom valódi eszmecserére Magyarországról, ám hangsúlyozta: a politikai életnek nem a kölcsönös lejáratásról, hanem felelősségről és tartalmas programokról kellene szólnia.