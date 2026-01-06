A város, amit majdnem eltöröltek a föld színéről – mégis itt él Japán lelke

Az utolsó évadunk egyik fénypontja a tizenhat éves Kijokóval, egy maikóval készített interjúnk volt. A maikók tanuló gésák vagy – ahogy a kiotói gésákat hívják – geikók. A gésák tradicionális, elzárt világába nemigen léphetnek be idegenek, ezért is volt különleges, hogy engedélyt kaptunk egy interjú készítésére, melyet természetesen hosszas egyeztetések előztek meg.
Nem csak az életüket élik meghatározott szabályok alapján, nekünk is szigorú irányelveket kellett követnünk a forgatás során. Például előre el kellett küldeni a kérdéseket, Kijokó csak bizonyos témákról beszélhetett és meg volt határozva azon belül is, hogy mit mondhat és mit nem: az interjún jelen lévő tanára néha közbe is szólt, hogy erről vagy arról a dologról Kijokó nem beszélhet.
Ha még emlékeztek a 3. évadunkban, Türkmenisztánban hasonló interjúkat készíthettünk.
A forgatásról sem posztolhattunk „behind the scenes” képeket a közösségi médiában, sőt, még a forgatáson nem jelenlévő barátainknak, ismerőseink sem küldhettük el őket. A titokzatosság megőrzése mindenek felett áll!
Miért szeretne valaki a 21. században gésa lenni? Miért festik a gésák és meikók fehérre az arcukat? Mi a különbség a gésák és meikók öltözéke, sminkje, haja között? Ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre keresük a választ, és meg is kaptuk őket. Sok nem túl pozitív sztereotípia van a gésák élete körül, de reméljük, párat sikerült megdöntenünk.