A város, amit majdnem eltöröltek a föld színéről – mégis itt él Japán lelke

„Kyō de manabi, Ōsaka de kasegu.” Vagyis: „Kyotóban tanulj, Oszakában keress pénzt.”

Igaz manapság a közigazgatás helyett inkább a kultúráé a főszerep Oszakában. Abból olyannyira nincs hiány, hogy itt található Japán legismertebb sintó szentélye a Fusimi Inari-nagyszentély. A sintó ősi japán vallás, mely a Krisztus előtti első évezredben alakult ki. Leghíresebb része talán a több ezer torii kapuból álló sétaútvonal, mely felvezet egészen az Inari-hegy legtetejére.

Spojler veszély, a torii kapuk, hiába hasonlítanak a székely-kapukhoz, nincs közük egymáshoz.

A vörösre festett kapukat beteljesült vagy beteljesülni vágyott kívánságokért adományozott összegekből állítják, mely szokás az Edo-korig nyúlik vissza. A szentély Inarinak épült, aki többek között a rizs és a mezőgazdaság kamija, vagyis ezeknek spirituális megtestesülése, a sintó vallásban ugyanis nincsenek istenek. Inari hírnökei a rókák, így az Inari-szentélyek elengedhetetlen részei a kőből faragott rókaszobrok.

Bozóky Dezső, az első magyar turista