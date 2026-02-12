Elfogyott a türelem Moszkvában: végzetes hibát követett el a szomszédos ország, innen már nincs visszaút

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint Japán lépései miatt „visszafordíthatatlanul megromlott” Tokió és Moszkva viszonya – írja a Portfólió. A feszültséget az váltotta ki, hogy Japán ismét megtartotta az évente megrendezett „Északi Területek Napját”, amelyen a Kuril-szigetek déli részére mint történelmi japán területre emlékeznek. Zaharova a rendezvényt

„oroszellenesnek” nevezte, és kifogásolta, hogy azt – állítása szerint – Ukrajnával is összefüggésbe hozták.

A Hokkaidótól északra fekvő szigetcsoport egy része 1945-ig Japánhoz tartozott, a második világháború vége óta azonban szovjet, majd orosz ellenőrzés alatt áll. Moszkva saját területének tekinti és ténylegesen is igazgatja a régiót, míg Japán nem ismeri el a teljes orosz fennhatóságot, és négy szigetet továbbra is magának követel. A területi vita évtizedek óta terheli a két ország kapcsolatát.