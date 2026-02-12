Ft
moszkva marija zaharova japán

Elfogyott a türelem Moszkvában: végzetes hibát követett el a szomszédos ország, innen már nincs visszaút

2026. február 12. 16:20

„Visszafordíthatatlanul megromlott” Tokió és Moszkva viszonya.

2026. február 12. 16:20
null

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint Japán lépései miatt „visszafordíthatatlanul megromlott” Tokió és Moszkva viszonya – írja a Portfólió. A feszültséget az váltotta ki, hogy Japán ismét megtartotta az évente megrendezett „Északi Területek Napját”, amelyen a Kuril-szigetek déli részére mint történelmi japán területre emlékeznek. Zaharova a rendezvényt 

„oroszellenesnek” nevezte, és kifogásolta, hogy azt – állítása szerint – Ukrajnával is összefüggésbe hozták.

A Hokkaidótól északra fekvő szigetcsoport egy része 1945-ig Japánhoz tartozott, a második világháború vége óta azonban szovjet, majd orosz ellenőrzés alatt áll. Moszkva saját területének tekinti és ténylegesen is igazgatja a régiót, míg Japán nem ismeri el a teljes orosz fennhatóságot, és négy szigetet továbbra is magának követel. A területi vita évtizedek óta terheli a két ország kapcsolatát.

A szóvivő szerint Tokió az Ukrajnával kapcsolatos álláspontjával is hozzájárul a romló viszonyhoz. Japán 2022 óta pénzügyi támogatást és nem halálos katonai eszközöket – például járműveket, logisztikai felszerelést és generátorokat – biztosít Kijevnek, amit Moszkva ellenséges lépésként értékel.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

 

 

Dixtroy
2026. február 12. 17:21
Érdekes szitu, mert Szahalin is vitás, sőt a japánok az említett négy Kurill sziget kedvéért mondtak le Szahalinról, birtokolni mindkettőt nagyon szerették, de valójában az oroszok tettek pénzt paripát fegyvert mindegyik fejlesztésébe. Négy faszomnyi szigetért bevállalják az öri harit, mi meg mosolyogjunk az országunk kétharmadának jogtalan átiratása miatt. Há, ö.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 12. 16:58
Japán egy tipikus gyarmatosító állam volt a második világháború végéig, Tajvan, Mandzsúria , Korea , Kuril szigetek stb......... A ruszukikkal meg rá...basztak. Röviden ennyi a történet.
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. február 12. 16:50
Ertem en hogy Japan szeretne par szigetet, de olyat meg nem latott a tortenelem, hogy egy haboru utan a vesztes kapjon teruletet a gyoztestol...
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. február 12. 16:48
canadian-deplorablesozlib_abschaum 2026. február 12. 16:43 Ti a gyomorforgató szolgalelkű orosz szopást minden nap magasabb szintre emelitek. Történelem tudás nulla? Eszetlen, agymosott, minden logikus gondolkodásból kiforgatott gyalázatos csürhe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ukránszopó kis geci.
Válasz erre
1
1
