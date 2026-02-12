Üzent a NATO-főtitkár: Oroszország soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát!

Kérdésre válaszolva, az orosz-ukrán háborúra utalva a NATO-főtitkár aláhúzta, hogy az Egyesült Államok a bevezetett szankciói által ugyanakkora nyomást helyez Oroszországra, mint Kanada vagy az európai szövetségesek. Hozzátette: az amerikai jelenlét Európában kiemelt fontosságú az ország saját békéjének szavatolása mellett Kanada és az európai kontinens békéjének szempontjából is.

Rutte hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is erőfeszítéseket tesz a háború igazságos és tartós lezárására, miközben Oroszország továbbra is polgári célpontokat céloz, beleértve az energiainfrastruktúrát is. Ezért – szavai szerint – elengedhetetlen, hogy a szövetségesek fokozzák támogatásukat, egyebek között a NATO Pearl kezdeményezésén keresztül, amely azt biztosítja, hogy a tagországok és a partnerek által finanszírozott, alapvetően fontos amerikai felszerelések eljussanak Ukrajnába.

„Biztosítanunk kell, hogy amikor ez a háború véget ér, Oroszország soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát”

– fogalmazott.

Kijelentette: a szövetségesek célja tovább erősíteni és a helyzethez igazítani a NATO elrettentő és védelmi képességét, miközben folytatják Ukrajna támogatását. Szem előtt kell tartani az integrált lég- és rakétavédelem kiépítését, a parancsnokság és az irányítás megerősítését, a készültség javítását, valamint az erők telepítésének és fenntartásának képességét a NATO katonai misszióinak esetében.