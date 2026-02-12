Ft
mark rutte nato ukrajna oroszország

Üzent a NATO-főtitkár: Oroszország soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát!

2026. február 12. 11:09

Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent – jelentette ki Mark Rutte.

2026. február 12. 11:09
null

Az Oroszország jelentette hosszú távú fenyegetés jelen van, de amennyiben az Északi-sarkvidék biztonsága kerül szóba, nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy Kína is érdeklődést mutat a térség iránt, a NATO ezért is indította el a Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) programot – közölte a NATO-főtitkár Brüsszelben csütörtökön.

A NATO-tagállamok védelmi miniszereinek találkozójára érkezve Mark Rutte hangsúlyozta, nemcsak az Északi-sarkvidék, hanem a kollektív biztonság szempontjából is fontos a képességbeli hiányosságok megszüntetése az elrettentés fokozása és a védelem szavatolása érdekében.

„Meg kell tudnunk védeni az egész Északi-sarkvidéket, beleértve Grönlandot is”

– fogalmazott, majd hozzátette: a NATO olyan erős, hogy az új program nem gyengíti a tagországok biztonságának szavatolását, beleértve a keleti szárny védelmét is.

Kérdésre válaszolva, az orosz-ukrán háborúra utalva a NATO-főtitkár aláhúzta, hogy az Egyesült Államok a bevezetett szankciói által ugyanakkora nyomást helyez Oroszországra, mint Kanada vagy az európai szövetségesek. Hozzátette: az amerikai jelenlét Európában kiemelt fontosságú az ország saját békéjének szavatolása mellett Kanada és az európai kontinens békéjének szempontjából is.

Rutte hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is erőfeszítéseket tesz a háború igazságos és tartós lezárására, miközben Oroszország továbbra is polgári célpontokat céloz, beleértve az energiainfrastruktúrát is. Ezért – szavai szerint – elengedhetetlen, hogy a szövetségesek fokozzák támogatásukat, egyebek között a NATO Pearl kezdeményezésén keresztül, amely azt biztosítja, hogy a tagországok és a partnerek által finanszírozott, alapvetően fontos amerikai felszerelések eljussanak Ukrajnába.

„Biztosítanunk kell, hogy amikor ez a háború véget ér, Oroszország soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát”

– fogalmazott.

Kijelentette: a szövetségesek célja tovább erősíteni és a helyzethez igazítani a NATO elrettentő és védelmi képességét, miközben folytatják Ukrajna támogatását. Szem előtt kell tartani az integrált lég- és rakétavédelem kiépítését, a parancsnokság és az irányítás megerősítését, a készültség javítását, valamint az erők telepítésének és fenntartásának képességét a NATO katonai misszióinak esetében.

Mark Rutte közölte, hogy a mostani találkozón a NATO-tagországok védelmi miniszterei áttekintik a védelmi ipari bázis bővítésére irányuló munkát, annak biztosítására, hogy a katonák rendelkezzenek a szükséges képességekkel a biztonság megőrzéséhez. Mindez elengedhetetlen a szövetség egészének békéjéhez – tette hozzá.

(MTI) 

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

faramuci
2026. február 12. 12:12
jujjj kisasszony!! Ez most biztos"elrettentette" a ruszkit!! Na ezért nem támadja meg az orosz európát! Szép lányok, asszonyok helyett feslett,tütüszoknyás buzisereget találna amerre néz...😁
google-2
2026. február 12. 12:06
Ez attól függ, hogy mekkora marad Ukrajna.
Tippmann-M4-223
2026. február 12. 11:56
Miképp Ukrajna a jelenlegi formájában meg fog szünni, felosztásra kerül. Az oroszok is jó nagyot szakítanak belőle, nem is lesz értelme megtámadni.
iphone-13
2026. február 12. 11:46
EZ A PATKÁNY RUTTE AZT SEM TUDJA MERRE VAN BALRA, KINEK UGAT EZ A SENKI NÁCI BUNKÓ. AZT CSINÁLNAK AZ OROSZOK AMIT CSAK AKARNAK NEKI EBBE NINCS VAU VAU
