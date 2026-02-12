Ft
orosz-ukrán háború halálhír Szijjártó Péter

Betelt a pohár: Szijjártó nekiment Brüsszelnek és az európai vezetőknek, miután egy újabb magyar halt meg a háborúban (VIDEÓ)

2026. február 12. 10:37

„Mindaddig, amíg zajlik a háború, addig sajnos ilyen tragikus hírekre számíthatunk.”

2026. február 12. 10:37
null

Újabb magyar nemzetiségű ember halt meg az ukrajnai háborúban, ami ismét csak aláhúzza, hogy miért is lenne szükség a konfliktus mielőbbi lezárására – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a tragikus hírekről beszámolva elmondta, hogy ezúttal egy 45 éves férfi vesztette életét a bátyúi kistérségből, akit már a felesége és a gyermeke is hiába várnak haza.

„Mindaddig, amíg zajlik a háború, addig sajnos ilyen tragikus hírekre számíthatunk.

Itt lenne az ideje annak, hogy végre befejezzék a háborút. Brüsszelnek és az európai vezetőknek végre be kellene fejezniük az amerikai béketörekvések aláaknázását, és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a béketörekvéseket annak érdekében, hogy háború véget érjen” – jelentette ki.

„Magyarország továbbra is a béke pártján áll, minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket, és segítünk abban, hogy végre fegyverszünet és békemegállapodás jöhessen létre a szomszédunkban” – tette hozzá.

(MTI) 

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

zolotarjov-2
2026. február 12. 11:05
Miért Brüsszelnek, és nem Putyinnak ment neki a halálgyáros? Magyar embereket irtanak a koreai mérgükkel!
Válasz erre
0
1
Ernest01
2026. február 12. 11:02
Brüsszelt az ukrán katonák értelmetlen halála sem hatja meg, akkor mit várunk ebben a sajnálatos esetben.
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 12. 10:46
Robokuty,miért nem Moszkvában vered a nyálad a tömeggyilkos barátaidnál,Putler gazdánál,meg Lavór elvtársnál?! 😱
Válasz erre
0
0
