Betelt a pohár: Szijjártó nekiment Brüsszelnek és az európai vezetőknek, miután egy újabb magyar halt meg a háborúban (VIDEÓ)

Újabb magyar nemzetiségű ember halt meg az ukrajnai háborúban, ami ismét csak aláhúzza, hogy miért is lenne szükség a konfliktus mielőbbi lezárására – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a tragikus hírekről beszámolva elmondta, hogy ezúttal egy 45 éves férfi vesztette életét a bátyúi kistérségből, akit már a felesége és a gyermeke is hiába várnak haza.