Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz-ukrán háború kárpátalja ukrajna

Lesújtó hír érkezett Kárpátaljáról: újabb magyar esett el a háborúban

2026. február 10. 05:59

Folyamatosan érkeznek a gyászhírek a térség településeiről.

2026. február 10. 05:59
null

Újabb gyászhír érkezett Kárpátaljáról: harci szolgálat közben életét vesztette Himics László, Nagybakos (Szvoboda) község lakója. A 45 éves katona 2026. február 6-án esett el a fronton. A hírt a Bátyúi Nagyközségi Tanács tette közzé hivatalos Facebook-oldalán. A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást – írta a Kárpátinfo.

Kárpátalja háborús áldozatai a közelmúltból

A portál összegyűjtötte azoknak a magyaroknak a névsorát is, akik eddig életüket vesztették a fronton:

  • Kolbász Miklós (Botfalva): 2026. február 4-én vesztette életét a Pokrovszki járás Mirne települése közelében zajló harcokban.
  • Komóci György (Gát): 2025. május 6-án halt meg katonai szolgálat közben. A beregszászi kistérségben ez volt a 40. temetés 2014 óta – számolt be róla Babják Zoltán, a kistérség vezetője.
  • Ivan Spakovszkij (Dunkófalva): 49 évesen esett el a Donyecki terület Pokrovszki járásának egyik legsúlyosabb frontszakaszán.
  • Panin Tibor (Fakóbükk): 1998. február 17-én született rohamosztagos katona, 2024. augusztus 7-én halt meg a harctéren.
  • Reban Zsolt (Gút): 41 éves (1984. május 29-én született), 2026. január 18-án vesztette életét harci feladatok teljesítése közben.
  • Viktor Szvitlinec főtörzsőrmester (Kistarna): 1981. november 5-én született, 2026. január 15-én esett el a zaporizzsjai megyei Novodnyilivka közelében.
  • Volodimir Maljev: 37 éves ungvári katona.

Nemrég beszámoltunk róla, hogy egyre több kárpátaljai veszíti életét az ukrajnai háborúban – miközben több, korábban eltűntként számon tartott katonáról derül ki, hogy valójában elesett a harcokban.

Nyitókép forrása: a Bátyúi Nagyközségi Tanács hivatalos Facebook-oldala

***

 

regi-nyarakon21
2026. február 10. 08:32
Isten nyugosztalja. Teljesen értelmetlenül kellett ennek a derűs arcú fiatalembernek meghalnia. Mégcsak nem is a hazájáért, hanem globalista nagytőkések további gazdagodásáért. Boris Johnson ‘látogatása’ óta -amikor megfúrta a békét - minden halott az ő lelkén is szárad.
lazar-janos
2026. február 10. 08:26
Minden emberi élet elvesztése tragédia egy háborúban. Ezért (is) kell Putyinnak kitakarodnia.
Chekke-Faint
2026. február 10. 06:30
Látod Klári, vegyük el a szavazati jogukat. Mert van egy kormány aki felemeli a szavát értük. Látod böszméje? Ez már több annál Klári, ezzel együtt már az életüket is elveszik... Érted?
red-bullshit
2026. február 10. 06:20
Üdvözlöm, hogy elkezdtétek név szerint közölni őket de akkor vegyétek elő a teljes listát és hozzátok le mind a több mint kétezret. Isten nyugosztalja őket.
