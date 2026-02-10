Lesújtó hír érkezett Kárpátaljáról: újabb magyar esett el a háborúban

Újabb gyászhír érkezett Kárpátaljáról: harci szolgálat közben életét vesztette Himics László, Nagybakos (Szvoboda) község lakója. A 45 éves katona 2026. február 6-án esett el a fronton. A hírt a Bátyúi Nagyközségi Tanács tette közzé hivatalos Facebook-oldalán. A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást – írta a Kárpátinfo.

Kárpátalja háborús áldozatai a közelmúltból

A portál összegyűjtötte azoknak a magyaroknak a névsorát is, akik eddig életüket vesztették a fronton: