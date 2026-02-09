Történelmi győzelem: tarolt Japán első női miniszterelnöke a választáson

– jelentette ki.

Trump vasárnap egy közösségi média bejegyzésben ünnepelte Takaicsi győzelmét.

„Gratulálok Takaicsi Szanae miniszterelnöknek és koalíciójának a mai nagyon fontos szavazáson elért földcsuszamlásszerű győzelemhez. Ő egy nagyon tiszteletreméltó és nagyon népszerű vezető. Szanae merész és bölcs döntése, hogy választásokat írjon ki, nagy eredményt hozott” – írta Trump.

Az amerikai vezető hozzátette, hogy „megtiszteltetés” volt számára, hogy támogathatta Takaicsit és koalícióját a választásokon.