Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
liberális demokrata párt ldp japán donald trump

Történelmi győzelem: tarolt Japán első női miniszterelnöke a választáson

2026. február 09. 14:49

A konzervatív vezető a második világháború óta a legjobb eredményt produkálta.

2026. február 09. 14:49
null

Takaicsi Szanae Japán konzervatív miniszterelnöke vasárnap elsöprő győzelmet aratott a rendkívüli választásokon, ami történelmi fordulatot jelent pártja számára, amely az elmúlt években jelentősen vesztett a támogatásából – számolt be a CNN.

A több mint négy hónapja megválasztott Takaicsi rendkívül nagy népszerűségnek örvend, és Donald Trump amerikai elnök is lelkesen támogatja.

Híresen erős munkamoráljával, ügyes közösségi média-jelenlétével és karizmájával sok választót megnyert magának. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A gyors választások kiírása kockázatos lépés volt. Takaicsi azonban remélte, hogy népszerűségét a Liberális Demokrata Párt (LDP) erősebb mandátumává tudja alakítani, amely az elmúlt években a politikai pénzekkel való visszaélésekkel kapcsolatos botrányok miatt meggyengült. Kockázatos lépése jó döntésnek bizonyult. 

Az LDP a japán parlament alsóházának 465 helyéből több mint 310-et nyert el, ami azt jelenti, hogy a második világháború óta először egy párt biztosította magának a kétharmados többséget. 

A szélesebb kormánykoalíció több mint 340 mandátumot szerzett.

Döntő fontosságú, hogy a alsóházban elért kétharmados szupertöbbség lehetővé teszi Takaicsi pártjának, hogy felülbírálja a felsőház szavazatait, és alkotmánymódosításokat terjesszen elő. 

Az NHK közszolgálati műsorszolgáltatóval készített interjúban Takaicsi köszönetet mondott a választóknak.

„Azt akartam, hogy a szavazók megbízzanak bennem, mert felelősségteljes, proaktív fiskális politikát támogattam, amely jelentősen megváltoztatná a gazdasági és fiskális politikát” 

– jelentette ki.

Trump vasárnap egy közösségi média bejegyzésben ünnepelte Takaicsi győzelmét.

„Gratulálok Takaicsi Szanae miniszterelnöknek és koalíciójának a mai nagyon fontos szavazáson elért földcsuszamlásszerű győzelemhez. Ő egy nagyon tiszteletreméltó és nagyon népszerű vezető. Szanae merész és bölcs döntése, hogy választásokat írjon ki, nagy eredményt hozott” – írta Trump.

Az amerikai vezető hozzátette, hogy „megtiszteltetés” volt számára, hogy támogathatta Takaicsit és koalícióját a választásokon.

A vasárnapi eredmény azt is jelenti, hogy Takaicsi pártja és koalíciós partnere, a Japán Innovációs Párt rendelkezni fog a szükséges számú képviselővel ahhoz, hogy az alsóház összes bizottságának elnöki tisztét betöltse.

A választási eredmény új mandátumot ad Takaicsinek, hogy olyan kihívásokkal foglalkozzon, mint Japán gyorsan öregedő népessége, a megnövekedett megélhetési költségek, a gyenge jen és a romló kapcsolatok Kínával.

Nyitókép: Kim Kyung-Hoon / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. február 09. 16:46
Trump támogatta, most ünnepli a győzelmét. Nem is olyan idős, ha foglalkozik nőügyekkel.
Válasz erre
0
0
Interista
2026. február 09. 16:28
Most akkor konzervatív vagy liberális? Nagyon nem mindegy. A mai világban a 2 üti egymást.
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2026. február 09. 16:21
A japcsik vajon már szembesültek azzal,hogy ők készfizető kezesek az IMF nél az ukrajnai kölcsönök miatt. A szahalint végleg elveszítették és a sarkkörön lévő kutatásokból is kizárták őket?
Válasz erre
0
0
bigfunk
2026. február 09. 15:59
Már a Japánok is meghülyültek? Nem látják mi történik Európába?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!