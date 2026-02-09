Történelmi győzelem: tarolt Japán első női miniszterelnöke a választáson

Itt van Japán első női miniszterelnöke, akinek azonban nem örülnek a feministák
Takaicsi Szanae tradicionális konzervatív, aki nem támogatja a melegházasságot, Japán érdekeit tartja a legfontosabbnak, és a példaképe Margaret Thatcher.
A konzervatív vezető a második világháború óta a legjobb eredményt produkálta.
Takaicsi Szanae Japán konzervatív miniszterelnöke vasárnap elsöprő győzelmet aratott a rendkívüli választásokon, ami történelmi fordulatot jelent pártja számára, amely az elmúlt években jelentősen vesztett a támogatásából – számolt be a CNN.
A több mint négy hónapja megválasztott Takaicsi rendkívül nagy népszerűségnek örvend, és Donald Trump amerikai elnök is lelkesen támogatja.
Híresen erős munkamoráljával, ügyes közösségi média-jelenlétével és karizmájával sok választót megnyert magának.
A gyors választások kiírása kockázatos lépés volt. Takaicsi azonban remélte, hogy népszerűségét a Liberális Demokrata Párt (LDP) erősebb mandátumává tudja alakítani, amely az elmúlt években a politikai pénzekkel való visszaélésekkel kapcsolatos botrányok miatt meggyengült. Kockázatos lépése jó döntésnek bizonyult.
Az LDP a japán parlament alsóházának 465 helyéből több mint 310-et nyert el, ami azt jelenti, hogy a második világháború óta először egy párt biztosította magának a kétharmados többséget.
A szélesebb kormánykoalíció több mint 340 mandátumot szerzett.
Döntő fontosságú, hogy a alsóházban elért kétharmados szupertöbbség lehetővé teszi Takaicsi pártjának, hogy felülbírálja a felsőház szavazatait, és alkotmánymódosításokat terjesszen elő.
Az NHK közszolgálati műsorszolgáltatóval készített interjúban Takaicsi köszönetet mondott a választóknak.
„Azt akartam, hogy a szavazók megbízzanak bennem, mert felelősségteljes, proaktív fiskális politikát támogattam, amely jelentősen megváltoztatná a gazdasági és fiskális politikát”
– jelentette ki.
Trump vasárnap egy közösségi média bejegyzésben ünnepelte Takaicsi győzelmét.
„Gratulálok Takaicsi Szanae miniszterelnöknek és koalíciójának a mai nagyon fontos szavazáson elért földcsuszamlásszerű győzelemhez. Ő egy nagyon tiszteletreméltó és nagyon népszerű vezető. Szanae merész és bölcs döntése, hogy választásokat írjon ki, nagy eredményt hozott” – írta Trump.
Az amerikai vezető hozzátette, hogy „megtiszteltetés” volt számára, hogy támogathatta Takaicsit és koalícióját a választásokon.
A vasárnapi eredmény azt is jelenti, hogy Takaicsi pártja és koalíciós partnere, a Japán Innovációs Párt rendelkezni fog a szükséges számú képviselővel ahhoz, hogy az alsóház összes bizottságának elnöki tisztét betöltse.
A választási eredmény új mandátumot ad Takaicsinek, hogy olyan kihívásokkal foglalkozzon, mint Japán gyorsan öregedő népessége, a megnövekedett megélhetési költségek, a gyenge jen és a romló kapcsolatok Kínával.
Nyitókép: Kim Kyung-Hoon / POOL / AFP
