Itt van Japán első női miniszterelnöke, akinek azonban nem örülnek a feministák

A japán politikában kevés nő van, a politikusok 15 százaléka nő, és az új miniszterelnök sem erre a pályára készült.
Takaicsi a Nara prefektúrában született, amely Japán legnagyobb szigetén a Honsún található. Édesapja irodai munkás, édesanyja pedig rendőr volt – olvasható a BBC portréjában. Szinte minden róla szóló cikk megemlíti, hogy lelkes dobos, és autórajongó. Mielőtt politikai pályára lépett televíziós műsorvezetőként dolgozott. A poltikai ébredése az 1980-as években történt és elsősorban az amerikai-japán kereskedelmi feszültségek ihlették.
„Ha Japán nem tudja megvédeni magát, sorsa mindig az amerikaiak felületes véleményének lesz kiszolgáltatva”
– vonta le később a következtetéseit.
Függetlenként kezdte, majd 1996-ban csatalkozott a liberális demokratákhoz. Azóta tízszer választották meg parlamenti képviselőnek, csak egyszer veszített, és a BBC szerint a párt egyik legszókimondóbb konzervatív tagjának tartják. Korábban volt gazdasági biztonsági miniszter, kereskedelmi és ipari államtitkár, valamint belügy- és kommunikációs miniszter is.