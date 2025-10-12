Ft
10. 12.
vasárnap
Itt van Japán első női miniszterelnöke, akinek azonban nem örülnek a feministák

2025. október 12. 06:31

Takaicsi Szanae a még mindig sok szempontból férfiközpontú japán társadalomban a legmagasabb politikai pozícióig emelkedhet. Sikerének azonban nem biztos, hogy mindenki örülni fog: Takaicsi ugyanis tradicionális konzervatív, aki nem támogatja a melegházasságot, Japán érdekeit tartja a legfontosabbnak, és a példaképe Margaret Thatcher.

2025. október 12. 06:31
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Japánban a miniszterelnökök olyan gyorsan váltják egymást, hogy általános igazság a nemzetközi politikában, hogy mire mindenki megjegyzi az aktuális vezető nevét, már érkezik is a következő. A 2019 óta tartó „Reiva-kor” eddig igen turbulensnek bizonyult politikai szempontból (Japánban minden új császárral új korszak is kezdődik). Hat évvel ezelőtt még Abe Sinzó volt a japán miniszterelnök, aki lemondása után merénylet áldozata lett. Abe távozása után 3 miniszterelnök gyors egymás utánban váltotta egymást. Alig egy évvel a legutóbbi kinevezés után már érkezik is az újabb miniszterelnök, akinek a kinevezését a japán parlament várhatóan október 15-én fogja megerősíteni. 

Japán új miniszterelnöke. The Yomiuri Shimbun via AFP
Japán új miniszterelnöke. The Yomiuri Shimbun via AFP

Japán politikai játszmák

A második világháború óta Japánban egyetlen párt dominálja a poltikát: a liberális demokraták. 1955 óta (kivéve 1993-94 valamint 2009-2012 között) az ők vezették az országot (jelenleg koalícióban kormányoznak.)

Ez azt is jelenti, hogy maga a párt sokkal befolyásosabb, mint maga az éppen hatalmon levő miniszterelnök, akit a legkisebb hiba vagy a népszerűség csökkenése esetén elmozdítanak a helyéről 

derül ki a Foreign Policy elemzéséből. 

Isiba Sigeru japán miniszterelnök szeptemberben azután mondott le, hogy a Liberális Demokrata Párt (LDP) a júliusi felsőházi választásokon gyenge eredményt ért el. A párt október 3-4-én belső szavazást tartott, amelyen az LDP törvényhozói, valamint az ország egyes régióinak képviselői vettek részt. A jelöltek közül meglepetésre Takaicsi Szanae került ki győztesen. 

Philip Patrick, a Specator Tokióban élő tudósítója szerint mindenki arra számított, hogy Koizumi Dzsunicsiró egykori miniszterelnök fia lesz a győztes. A fiatal Koizumi azonban botrányba keveredett miután kiderült, hogy a csapata arra kért embereket, hogy a kommentekben dicsérjék őt és szidják Takaicsit. Így győzedelmeskedett a hatvannégy esztendős Takaicsi Szanae, akit várhatóan a parlament is meg fog szavazni, így hamarosan hivatalosan is ő lehet Japán miniszterelnöke. 

A japán „vaslady” felemelkedése

A japán politikában kevés nő van, a politikusok 15 százaléka nő, és az új miniszterelnök sem erre a pályára készült. 

Takaicsi a Nara prefektúrában született, amely Japán legnagyobb szigetén a Honsún található. Édesapja irodai munkás, édesanyja pedig rendőr volt – olvasható a BBC portréjában. Szinte minden róla szóló cikk megemlíti, hogy lelkes dobos, és autórajongó. Mielőtt politikai pályára lépett televíziós műsorvezetőként dolgozott. A poltikai ébredése az 1980-as években történt és elsősorban az amerikai-japán kereskedelmi feszültségek ihlették. 

„Ha Japán nem tudja megvédeni magát, sorsa mindig az amerikaiak felületes véleményének lesz kiszolgáltatva”

 – vonta le később a következtetéseit.

Függetlenként kezdte, majd 1996-ban csatalkozott a liberális demokratákhoz. Azóta tízszer választották meg parlamenti képviselőnek, csak egyszer veszített, és a BBC szerint a párt egyik legszókimondóbb konzervatív tagjának tartják. Korábban volt gazdasági biztonsági miniszter, kereskedelmi és ipari államtitkár, valamint belügy- és kommunikációs miniszter is.

Közel állt Abe Sinzó korábbi miniszterelnökhöz és már 2021-ben és 2024-ben is elindult pártja vezető posztjáért.

  „Célom, hogy Vaslady legyek” 

– mondta k a legutóbbi kampánya során Margaret Thatcherre utalva. 

Hagyomány és túlélés

Az új miniszterelnök prioritásai a következők:

  • a pacifista alkotmány felülvizsgálata
  • bevándorlás szigorúbb szabályozása
  • konzervatív családpolitika 
  • Japán fejezze be a háborús múltért való végtelen bocsánatkérést
  • Abe Sinzó féle gazdaságpolitika 

Neme ellenére nem népszerű a feministák körében, mivel nem sem panaszkodik a nemek közötti diszkriminációra, annak ellenére, hogy a nyugati világ jelentős részével ellentétben ez Japánban egy létező probléma. 

A poltikus egyik régi ügye, hogy ellenzi a házas nőknek a leánykori nevük megtartását lehetővé tevő törvényeket, mert szerinte azok aláássák a hagyományokat. 

A pártját megosztó melegházasság kérdésében ő az ellenzők csoportjába tartozik. Családbarát politikákkal kampányolt: például adókedvezményeket javasolt azoknak a vállalatoknak, amelyek házon belüli gyermekvigyázást nyújtanak. Ezentúl támogatja a háztartási munkát végzők nagyobb elismerését és az idősek gondozási lehetőségeinek javítását – írja a BBC.

Szintén fontos, hogy a politikus szorgalmazta a japán önvédelmi erők alkotmányos korlátozásainak enyhítését, amelyek tiltják, hogy támadó fegyverrendszerei legyenek az országnak. Ez utóbbit valószínűleg Donald Trump is lelkesen támogatná, és az amerikai elnök már gratulált is Takaicsinek: „Japán nemrég választotta meg első női miniszterelnökét, egy nagy tiszteletnek örvendő, bölcs és erős személyiséget. Ez hatalmas hír a csodálatos japán nép számára. Gratulálok mindenkinek!” írta Trump a közösségi odalán. 

Japan's LDP presidential election
A tokiói tudósítók szerint az új miniszterelnököt lanyha lelkesedéssel fogadták. Fotó: Fumito Saeki / The Yomiuri Shimbun via AFP

Az ünneplés elmarad

A Spectator és a Foreign Policy tudósítói arról számoltak be, hogy hiába választották meg az első női miniszterelnököt Japánban ezt a többség közönyösen fogadta. Ennek egyrészt az az oka, hogy Japánban a miniszterelnökök jönnek és mennek, senki nem gondolja, hogy az új vezető sokáig marad a helyén. 

„Japánban van egy olyan nézet is, hogy a tényleges miniszterelnök nem olyan fontos egy kollektív vezetési rendszerben, ahol a háttérben álló személyiségek jelentős hatalommal rendelkeznek, főként a pártban a főnökükhöz hűséges törvényhozókból álló frakciók élén” 

írja a Foreign Policy cikke. 

Ez nem jelenti azt, hogy a liberális demokraták örökké meg fogják tudni tartani a hatalmat. Az LDP gyenge júliusi eredménye mellett megjelent egy populista „Japán az első” szólammal kampányoló párt is, a Sanseito, amely 15 képviselői helyet nyert a felsőházban. Ráadásul az új miniszterelnök több olyan szinte megoldhatatlan problémával kell, hogy szembe nézzen, mint a rohamosan elöregedő társadalom, amelyben egyre erősebb az ellenérzés azokkal a potenciális törekvésekkel szemben, hogy külföldi munkaerővel pótolják a munkaerő hiányt. Ez vezetett a populista párt erősödéséhez is. 

Takaicsi Szanae egy hálatlan feladatot vállalt tehát, és kénytelen lesz beteljesíteni a kampánya alatt elterjedt népszerű ígéretét miszerint: 

„Felhagyok a »munka és magánélet egyensúlya« kifejezéssel. Dolgozni fogok, dolgozni fogok, dolgozni fogok, dolgozni fogok, és tovább fogok dolgozni!”

Nyitókép: Koji Ito / The Yomiuri Shimbun via AFP

***

 

