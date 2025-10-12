Itt van Japán első női miniszterelnöke, akinek azonban nem örülnek a feministák

Japánban a miniszterelnökök olyan gyorsan váltják egymást, hogy általános igazság a nemzetközi politikában, hogy mire mindenki megjegyzi az aktuális vezető nevét, már érkezik is a következő. A 2019 óta tartó „Reiva-kor” eddig igen turbulensnek bizonyult politikai szempontból (Japánban minden új császárral új korszak is kezdődik). Hat évvel ezelőtt még Abe Sinzó volt a japán miniszterelnök, aki lemondása után merénylet áldozata lett. Abe távozása után 3 miniszterelnök gyors egymás utánban váltotta egymást. Alig egy évvel a legutóbbi kinevezés után már érkezik is az újabb miniszterelnök, akinek a kinevezését a japán parlament várhatóan október 15-én fogja megerősíteni.

Japán új miniszterelnöke. The Yomiuri Shimbun via AFP

Japán politikai játszmák

A második világháború óta Japánban egyetlen párt dominálja a poltikát: a liberális demokraták. 1955 óta (kivéve 1993-94 valamint 2009-2012 között) az ők vezették az országot (jelenleg koalícióban kormányoznak.)