10. 04.
szombat
Sanae Takaichi Japán miniszterelnök

„Japán vasladyje” kész felforgatni a világot

2025. október 04. 15:31

Keményvonalas, Amerika-barát, Kína-kritikus – így készül hatalomra a japán jobboldal új vezéralakja.

2025. október 04. 15:31
null

A 64 éves Sanae Takaichi a Liberális Demokrata Párt (LDP) új vezetőjeként veszi át az irányítást egy megrendült politikai gépezet fölött – írja a Reuters

A párt, amely a második világháború utáni Japán csaknem teljes történetét uralta, az utóbbi időben komolyan meggyengült: a drágulás, az elégedetlenség és az új, radikális pártok térnyerése megingatta a hatalmát. A korábbi kormányfő, Shigeru Ishiba lemondása után az október 15-i parlamenti szavazás gyakorlatilag formalitás – 

Takaichi a kormánypárti többség miatt szinte biztosan Japán első női miniszterelnöke lesz.

Takaichi nem titkolja, hogy Margaret Thatchert tekinti példaképének, és a világgazdaság negyedik legnagyobb országát a „kemény kéz politikájával” akarja talpra állítani. 

A volt gazdasági biztonsági és belügyminiszter a Shinzo Abe-féle költekezős és laza pénzpolitikát – akarja újraéleszteni, amit a piacok már most aggodalommal figyelnek. 

A befektetők attól tartanak, hogy az új kormány költekezése tovább növeli Japán hatalmas államadósságát és gyengíti a jent. 

Takaichi ugyanakkor adócsökkentéseket és állami támogatásokat ígér, miközben „fiskális fegyelmet” emleget – ami a gyakorlatban ritkán jár kéz a kézben.

A frissen megválasztott pártelnök kijelentette, hogy folytatni kívánja Donald Trumppal kötött beruházási megállapodását, amely cserébe vámcsökkentéseket hozott. 

Az Egyesült Államok üdvözölte a döntést, de Japán szomszédai már kevésbé lelkesek. 

Takaichi ugyanis rendszeresen látogatja a háborús múltat idéző Jaszukuni-szentélyt, alkotmánymódosítással erősítené a hadsereget, és „fél-szövetséget” javasolna Tajvannal – ami nyílt provokáció Kína szemében. 

A tajvani elnök üdvözölte a „Japán visszatér” jelszavát, miközben Szöul diplomatikus távolságtartással reagált.

Takaichi megválasztása mérföldkő a férfiak uralta japán politikában: ígéri, hogy a kormányban a női miniszterek arányát a skandináv szintre emeli.

Csakhogy miközben a nemek közti egyenlőséget hangoztatja, a társadalmi kérdésekben kőkemény konzervatív marad – ellenzi például, hogy a házastársak külön vezetéknevet viseljenek. 

Az új miniszterelnök-jelölt szigorú migrációellenes retorikával is kampányolt:

 a „rendetlen turistákat” és „szabályszegő bevándorlókat” ostorozva hangoztatja, hogy „a japán érdekek az elsők”.

 Nem csoda, hogy a konzervatív Sanseito párt már most úgy ünnepli, mint az „anti-globalista fordulat” hírnökét.

Nyitókép: Yuichi YAMAZAKI / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2025. október 04. 16:46
Amúgy egy japán nevét nem angolul kellene ideírni.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 04. 16:45
A néni hogyan jár vásárolni? Kérek 20 méter színben és méretben passzoló könyvet? Aki el is olvassa a könyveit neki nem így néz ki a könyvespolca.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 04. 16:42
Egy kollaboráns Amerika-barát Japánt sem fogja tudni felforgatni. Japán 1945. óta nem ura a saját sorsának. Ahogyan Németország és Olaszország sem.
Válasz erre
0
0
tesinek
2025. október 04. 16:02
"a világgazdaság negyedik legnagyobb országát a „kemény kéz politikájával” akarja talpra állítani". Meddig hiszünk még ebben a világgazdasági berendezkedésben, amiben talpra kell állítani egy ekkora gazdaságot? Minden korábbi kornál több pénz van a világban. Az persze nem elhanyagolható, hogy minden gazdasági növekmény a természeti tőke rovására valósítható meg. Ha dogmatikusan kitartunk a gazdasági növekedés utópisztikus elképzelése mellett, akkor bizony a természet egyre nagyobb részét kell ennek beáldoznunk. Biztos sikerülni fog, ne legyenek kétségeink! Sehogy máshogy nem lehetséges, bizony! Ahogy a baloldal irracionálisan retteg a fasizmus rémétől, a jobb oldal a kommunizmus rémétől rinyál. Így hát nem is kell gondolkodni, csak a kapitalizmust választhatjuk! Persze tudjátok, hogy össze fog omlani, de addig sok csillogó vackot lehet még vásárolni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!