„Japán vasladyje” kész felforgatni a világot

A 64 éves Sanae Takaichi a Liberális Demokrata Párt (LDP) új vezetőjeként veszi át az irányítást egy megrendült politikai gépezet fölött – írja a Reuters.

A párt, amely a második világháború utáni Japán csaknem teljes történetét uralta, az utóbbi időben komolyan meggyengült: a drágulás, az elégedetlenség és az új, radikális pártok térnyerése megingatta a hatalmát. A korábbi kormányfő, Shigeru Ishiba lemondása után az október 15-i parlamenti szavazás gyakorlatilag formalitás –

Takaichi a kormánypárti többség miatt szinte biztosan Japán első női miniszterelnöke lesz.

Takaichi nem titkolja, hogy Margaret Thatchert tekinti példaképének, és a világgazdaság negyedik legnagyobb országát a „kemény kéz politikájával” akarja talpra állítani.

A volt gazdasági biztonsági és belügyminiszter a Shinzo Abe-féle költekezős és laza pénzpolitikát – akarja újraéleszteni, amit a piacok már most aggodalommal figyelnek.