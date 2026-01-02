Migráció nélkül a dobogón: így javult a gyermekvállalási kedv Magyarországon

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az elmúlt pár hónapban emelkedni kezdett a házasságkötések száma, a saját otthonteremtéshez is jelentős segítséget kaptak a magyarok, vélekedett Fűrész Tünde.
Javult a gyermekvállalási kedv Magyarországon: a korábbi utolsó helyről két évvel ezelőtt már a harmadik helyre léptünk elő, mindezt migráció nélkül – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Fűrész Tünde. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke a kormány január elsejétől hatályba lépő családtámogatási intézkedéseit értékelte. Mint ismert: adómentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, a 30 év alatti egygyermekes édesanyák pedig immár a teljes jövedelmükre, valamint megvalósul a családi adókedvezmény megduplázásának második üteme.
Mindezek kapcsán Fűrész Tünde elmondta: „ezek a családi adócsökkentési program jelentős új lépései”, az édesanyák nettó fizetése az szja-mentességnek köszönhetően nettó 22,5 százalékkal nő. Hozzátette, ezek az intézkedések abban segítenek, hogy az édesanyák ne kerüljenek anyagi hátrányba azért, mert gyermeket nevelnek.
„A magyar családtámogatási rendszer egyik fontos célja, hogy a gyermekvállalás és -nevelés anyagilag ne hátrányos, hanem előnyös legyen”
– emelte ki. Hozzátette, a családtámogatási program elsősorban az édesanyákra fókuszál, hiszen a szülést követően ők maradnak ki hosszabb időre a munkaerőpiacról.
Nagy segítség a családoknak a rezsicsökkentés is, mint Fűrész elmondta, 16 évvel ezelőtt az akkori Eurostat-adatok szerint mi magyarok fizettük az unióban a jövedelmünkhöz képest a legtöbb pénzt az áramra és a gázra. Mára pedig eljutottunk oda, hogy
„12 éve mi fizetjük a legkevesebbet, ami hatalmas előrelépés”.
A társadalom családtámogatással kapcsolatos vélekedéséről szólva elmondta: széles körű az intézkedések támogatottsága: a magyarok háromnegyede egyetért a családi típusú adózás alapelvével, vagyis, hogy fizessenek kevesebbet a gyermeket nevelők.
Kiemelte azt is, hogy az elmúlt pár hónapban emelkedni kezdett a házasságkötések száma, a saját otthonteremtéshez is jelentős segítséget kaptak a magyarok. Emlékeztetett: otthonteremtési program még 2015-ben indult és a csok bevezetése után is folyamatosan bővült, újabb otthonteremtési megoldásokat kínálva, amelyek közül a legfrissebb a hamar népszerűvé vált Otthon start program. Utóbbit „valóban egyedülálló lehetőségnek” nevezte, mint mondta:
„a világon sehol másutt nem lehet ilyen kedvezően, fix háromszázalékos hitellel lakást vásárolni, mint Magyarországon”.
A demográfiai mutatók javításához Fűrész szerint mindenképpen szükségesek a családtámogatások, de nagyon fontos a kiszámítható és stabil jövőkép, a biztonságérzet is. Mint hangsúlyozta: „Az elmúlt 15 évről elmondható, hogy európai összevetésben Magyarország azon kevés ország közé tartozik, ahol inkább javult a gyermekvállalási kedv: míg korábban ebből a szempontból utolsók voltunk az unióban, 2023-ban már a harmadik helyre léptünk elő, mindezt migráció nélkül”.
Mint mondta, javulás figyelhető meg a hazai születésszámokban is. Arról is szólt, hogy egy friss kutatásukból kiderült: a sok károgó hang ellenére kétszer annyi magyarnak volt jó éve 2025-ben, mint ahánynak rossz, illetve az emberek 2026-ban is inkább pozitív változásokra számítanak, mindössze a megkérdezettek tíz százaléka volt pesszimista.
