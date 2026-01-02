Migráció nélkül a dobogón: így javult a gyermekvállalási kedv Magyarországon

Javult a gyermekvállalási kedv Magyarországon: a korábbi utolsó helyről két évvel ezelőtt már a harmadik helyre léptünk elő, mindezt migráció nélkül – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Fűrész Tünde. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke a kormány január elsejétől hatályba lépő családtámogatási intézkedéseit értékelte. Mint ismert: adómentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, a 30 év alatti egygyermekes édesanyák pedig immár a teljes jövedelmükre, valamint megvalósul a családi adókedvezmény megduplázásának második üteme.

Mindezek kapcsán Fűrész Tünde elmondta: „ezek a családi adócsökkentési program jelentős új lépései”, az édesanyák nettó fizetése az szja-mentességnek köszönhetően nettó 22,5 százalékkal nő. Hozzátette, ezek az intézkedések abban segítenek, hogy az édesanyák ne kerüljenek anyagi hátrányba azért, mert gyermeket nevelnek.