Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Családbarát Magyarország Központ

Mindent visz a 2025-ös családpolitika: adómentességek és új támogatások – így segít a kormány

2025. november 23. 21:32

Elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, és hamarosan jönnek az újabb családi kedvezmények is.

2025. november 23. 21:32
null

A magyar kormány még soha nem látott mértékű támogatást biztosít azoknak a pároknak, akik a gyermekvállalás kalandjába belevágnak – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára vasárnap Budapesten, a BabaMama Expón tartott sajtótájékoztatón.

Koncz Zsófia kiemelte: a 2025-ös év rendkívüli év, a családok éve. 

Európa legnagyobb adócsökkentési programja elindult július 1-jével, a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével, továbbá a csecsemőgondozási (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) személyijövedelemadó-mentes lett. Elindult az Otthon Start program, október 1-jén szja-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Elmondta: már csak 38 nap és elindulnak az új családtámogatási intézkedések, amelyek megtalálhatók a csaladiadocsokkentes.hu oldalon. Először a 40 év alatti kétgyermekes anyák válnak szja-mentessé, utána a 30 év alatti anyák szja-mentességét bővítik, illetve a családi adókedvezmény duplázása is megvalósul – sorolta.

Már a várandósság alatt is számos ponton tudunk segíteni a családoknak – hangsúlyozta, hozzátéve: nemcsak anyagi, hanem lelki és szakmai segítséget is kaphatnak a kismamák a védőnőkön keresztül. Kiemelte, a száztízéves védőnői hálózat hungarikum.

Kapcsolódó vélemény

Vas Tamás

Faktum

Idézőjel

Mit ér a kisvállalkozások 11 pontos akcióterve?

A kisvállalkozói akcióterv két szempontból is védhető.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS), a Családbarát Magyarország Központ, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége (MVSZSZ) és a Szülők Háza Alapítvány közös kiállítóstandján tartott sajtótájékoztatón elmondta: 18. alkalommal szervezték meg a BabaMama Expót, mely Magyarország legnagyobb családi rendezvénye, találkozási pontja. Az idei expón 150 kiállító és több mint 10 ezer látogató vett részt – mondta, hozzátéve, hogy a szakmai programokra külön hangsúlyt helyeztek, védőnőkkel, orvosokkal beszélhettek az érdeklődők.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke kiemelte: az expón csaknem ezer szülő töltötte ki kérdőívüket, amelyből látható, hogy a kisgyermekes szülők tájékozottak a támogatásokkal kapcsolatban. Legnépszerűbb a Babaváró támogatás, minden második válaszadó jelezte, fel is veszi; a csed és a gyed is kedvelt támogatási forma, emellett sokan igyekeznek kihasználni az otthonteremtési támogatásokat. Az érintettek pozitívan fogadják a támogatásokat, amelyek a várandósság időszakát, illetve a kisgyermekes időszakot támogatják – mutatott rá.

Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke elmondta: 20 éve foglalkoznak szülőtámogatással, családsegítéssel, illetve gyermekvédelemmel. Kiemelte: az elmúlt 15 évben sokat fejlődött a bölcsődei ellátórendszer és a családvédelem is. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a családok a munka és a magánélet egyensúlyát meg tudják tartani – hangsúlyozta.

Várfalvi Marianna, a MVSZSZ elnöke kiemelte: a védőnői szolgálat ingyenesen elérhető Magyarország összes településén. Az expón többek között a várandóssággal kapcsolatos változásokkal, életmóddal, táplálkozással kapcsolatban adtak tanácsot, és nagy volt az érdeklődés az elsősegélynyújtás iránt is – mondta.

Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője tájékoztatása szerint a csalad.hu oldalon az érdeklődők életkorhoz igazodóan kapnak segítséget a családtámogatási rendszerről, a kalkulátorral pedig megtalálhatják azokat a támogatásokat, amelyek a rendelkezésükre állnak. A https://gyermekut.hu/ oldalon a gyermekneveléssel kapcsolatos tudnivalók ismerhetők meg – emelte ki.

(MTI)

Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!