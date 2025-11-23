Mindent visz a 2025-ös családpolitika: adómentességek és új támogatások – így segít a kormány

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS), a Családbarát Magyarország Központ, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége (MVSZSZ) és a Szülők Háza Alapítvány közös kiállítóstandján tartott sajtótájékoztatón elmondta: 18. alkalommal szervezték meg a BabaMama Expót, mely Magyarország legnagyobb családi rendezvénye, találkozási pontja. Az idei expón 150 kiállító és több mint 10 ezer látogató vett részt – mondta, hozzátéve, hogy a szakmai programokra külön hangsúlyt helyeztek, védőnőkkel, orvosokkal beszélhettek az érdeklődők.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke kiemelte: az expón csaknem ezer szülő töltötte ki kérdőívüket, amelyből látható, hogy a kisgyermekes szülők tájékozottak a támogatásokkal kapcsolatban. Legnépszerűbb a Babaváró támogatás, minden második válaszadó jelezte, fel is veszi; a csed és a gyed is kedvelt támogatási forma, emellett sokan igyekeznek kihasználni az otthonteremtési támogatásokat. Az érintettek pozitívan fogadják a támogatásokat, amelyek a várandósság időszakát, illetve a kisgyermekes időszakot támogatják – mutatott rá.

Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke elmondta: 20 éve foglalkoznak szülőtámogatással, családsegítéssel, illetve gyermekvédelemmel. Kiemelte: az elmúlt 15 évben sokat fejlődött a bölcsődei ellátórendszer és a családvédelem is. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a családok a munka és a magánélet egyensúlyát meg tudják tartani – hangsúlyozta.

Várfalvi Marianna, a MVSZSZ elnöke kiemelte: a védőnői szolgálat ingyenesen elérhető Magyarország összes településén. Az expón többek között a várandóssággal kapcsolatos változásokkal, életmóddal, táplálkozással kapcsolatban adtak tanácsot, és nagy volt az érdeklődés az elsősegélynyújtás iránt is – mondta.