Mindent visz a 2025-ös családpolitika: adómentességek és új támogatások – így segít a kormány

Harangoztak Magyar Péternek: már az Európai Unió hírharsonája sem tudja tartani benne a reményt
Egyértelmű következtetésre jutott Sebestyén Géza.
Elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, és hamarosan jönnek az újabb családi kedvezmények is.
A magyar kormány még soha nem látott mértékű támogatást biztosít azoknak a pároknak, akik a gyermekvállalás kalandjába belevágnak – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára vasárnap Budapesten, a BabaMama Expón tartott sajtótájékoztatón.
Koncz Zsófia kiemelte: a 2025-ös év rendkívüli év, a családok éve.
Európa legnagyobb adócsökkentési programja elindult július 1-jével, a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével, továbbá a csecsemőgondozási (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) személyijövedelemadó-mentes lett. Elindult az Otthon Start program, október 1-jén szja-mentessé váltak a háromgyermekes édesanyák – tette hozzá.
Elmondta: már csak 38 nap és elindulnak az új családtámogatási intézkedések, amelyek megtalálhatók a csaladiadocsokkentes.hu oldalon. Először a 40 év alatti kétgyermekes anyák válnak szja-mentessé, utána a 30 év alatti anyák szja-mentességét bővítik, illetve a családi adókedvezmény duplázása is megvalósul – sorolta.
Már a várandósság alatt is számos ponton tudunk segíteni a családoknak – hangsúlyozta, hozzátéve: nemcsak anyagi, hanem lelki és szakmai segítséget is kaphatnak a kismamák a védőnőkön keresztül. Kiemelte, a száztízéves védőnői hálózat hungarikum.
Kapcsolódó vélemény
A kisvállalkozói akcióterv két szempontból is védhető.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS), a Családbarát Magyarország Központ, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége (MVSZSZ) és a Szülők Háza Alapítvány közös kiállítóstandján tartott sajtótájékoztatón elmondta: 18. alkalommal szervezték meg a BabaMama Expót, mely Magyarország legnagyobb családi rendezvénye, találkozási pontja. Az idei expón 150 kiállító és több mint 10 ezer látogató vett részt – mondta, hozzátéve, hogy a szakmai programokra külön hangsúlyt helyeztek, védőnőkkel, orvosokkal beszélhettek az érdeklődők.
Fűrész Tünde, a KINCS elnöke kiemelte: az expón csaknem ezer szülő töltötte ki kérdőívüket, amelyből látható, hogy a kisgyermekes szülők tájékozottak a támogatásokkal kapcsolatban. Legnépszerűbb a Babaváró támogatás, minden második válaszadó jelezte, fel is veszi; a csed és a gyed is kedvelt támogatási forma, emellett sokan igyekeznek kihasználni az otthonteremtési támogatásokat. Az érintettek pozitívan fogadják a támogatásokat, amelyek a várandósság időszakát, illetve a kisgyermekes időszakot támogatják – mutatott rá.
Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke elmondta: 20 éve foglalkoznak szülőtámogatással, családsegítéssel, illetve gyermekvédelemmel. Kiemelte: az elmúlt 15 évben sokat fejlődött a bölcsődei ellátórendszer és a családvédelem is. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a családok a munka és a magánélet egyensúlyát meg tudják tartani – hangsúlyozta.
Várfalvi Marianna, a MVSZSZ elnöke kiemelte: a védőnői szolgálat ingyenesen elérhető Magyarország összes településén. Az expón többek között a várandóssággal kapcsolatos változásokkal, életmóddal, táplálkozással kapcsolatban adtak tanácsot, és nagy volt az érdeklődés az elsősegélynyújtás iránt is – mondta.
Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője tájékoztatása szerint a csalad.hu oldalon az érdeklődők életkorhoz igazodóan kapnak segítséget a családtámogatási rendszerről, a kalkulátorral pedig megtalálhatják azokat a támogatásokat, amelyek a rendelkezésükre állnak. A https://gyermekut.hu/ oldalon a gyermekneveléssel kapcsolatos tudnivalók ismerhetők meg – emelte ki.
(MTI)
Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI
***