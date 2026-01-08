Félelem KÁRPÁTALJÁN, civilek a célkeresztben – a Mandiner dokumentumfilmje a Vekkerben!

Az ukrajnai háborúról naponta érkeznek hírek, ám jóval kevesebb figyelem jut arra, hogyan hat a konfliktus a civilek mindennapjaira. A Vekker műsorában Gyürky Enikő és Csuti ezúttal az ukrajnai kényszersorozások témáját helyezik a középpontba, a Mandiner két dokumentumfilmje apropóján. A műsor vendége Veczán Zoltán, a filmek szerkesztője és ötletgazdája, valamint Móna Márk riporter, aki több alkalommal járt Kárpátalján, és személyesen tapasztalta meg a helyi viszonyokat.

A beszélgetés során szó esik arról, miként zajlanak az utcai sorozások, hogyan élnek félelemben családok, és miért bujkálnak sokan a saját lakóhelyükön.

Külön hangsúlyt kap a kárpátaljai magyar közösség helyzete és kiszolgáltatottsága. A dokumentumfilmekben megszólalók közül többen név és arc nélkül vállalták történetüket, tartva a következményektől. A filmek nem archív felvételekkel dolgoznak, hanem a jelen valóságát mutatják meg. Olyan emberi sorsok kerülnek felszínre, amelyek ritkán jelennek meg a nemzetközi médiában. A Vekker adásában nem politikai állásfoglalások, hanem személyes tapasztalatok és terepen szerzett élmények dominálnak. A műsor célja, hogy bemutassa mindazt, amiről keveset beszélünk, pedig napjainkban történik Európában.