Zelenszkij tovább diktálja a feltételeit: még több pénzt és uniós csatlakozást akar – minél hamarabb

„Gyakorlati mechanizmusra van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy ezek az alapok valóban segítsék Ukrajnát. Ezt a mechanizmust nem a problémák előidézésére, hanem a meglévő kihívások csökkentésére kell kidolgozni” – fogalmazott, és hangsúlyozta, Ukrajna a saját oldaláról mindent megtesz, hogy előmozdítsa a tárgyalásokat. Elmondta, abban bízik, hogy a pénzügyi támogatócsomag bevezetését még 2026 első felében megkezdi az EU.
A gigahitel csupán konzerválja a véres konfliktust, és ha az oroszok fokozzák a nyomást, ez a pénz is semmivé válik – a döntés valójában csak elodázta az ukrán hadsereg összeomlását. Brüsszel fellélegzett, de ez csak tűzoltás volt, nem megoldás.
A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán Roger Köppelt, a Weltwoche főszerkesztőjét látta vendégül. Köppel a svájci Crans-Montanában történt tragédiát, Orbán Viktor geopolitikai realizmusát és az EU „totalitárius” irányát elemezte.