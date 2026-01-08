Ft
01. 08.
csütörtök
volodimir zelenszkij moldova európai unió Ciprus orosz-ukrán háború ukrajna

Zelenszkij tovább diktálja a feltételeit: még több pénzt és uniós csatlakozást akar – minél hamarabb

2026. január 08. 06:29

Alig kezdődött el az év, az ukrán elnök máris türelmetlenkedik és osztja az észt az európaiaknak.

2026. január 08. 06:29
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az európai unió elnökségének ünnepi megnyitóján, a soros elnökséget átvevő Cipruson sürgette a decemberben elfogadott 90 milliárd eurós kölcsön folyósítását. Továbbá reményét fejezte ki, hogy Európa nem támaszt „további vagy túlzott” feltételeket a pénzügyi támogatás, vagy az uniós csatlakozás kapcsán.

„Gyakorlati mechanizmusra van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy ezek az alapok valóban segítsék Ukrajnát. Ezt a mechanizmust nem a problémák előidézésére, hanem a meglévő kihívások csökkentésére kell kidolgozni” – fogalmazott, és hangsúlyozta, Ukrajna a saját oldaláról mindent megtesz, hogy előmozdítsa a tárgyalásokat. Elmondta, abban bízik, hogy a pénzügyi támogatócsomag bevezetését még 2026 első felében megkezdi az EU.

Az államfő üdvözölte Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnök „erős és pozitív” törekvését arra, hogy a csatlakozási tárgyalási fejezeteket egyszerre nyissák meg Ukrajna és Moldova számára. 

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP
 

fogas paduc
2026. január 08. 07:09
Javaslom, hogy Zselének segélyként az unió zöld színű selyemzsinórt küldjön. Ukrajnának ez sokat segítene és költséghatékony is lenne.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. január 08. 07:08
"Továbbá reményét fejezte ki, hogy Európa nem támaszt „további vagy túlzott” feltételeket a pénzügyi támogatás, vagy az uniós csatlakozás kapcsán." Nem kérik vissza; és holnap elintézik, hogy már csak díszes külsőségek között alá kelljen írnia.
Válasz erre
1
0
kir2vik
2026. január 08. 07:00
" az ukrán elnök máris türelmetlenkedik és osztja az észt az európaiaknak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az európai unió elnökségének ünnepi megnyitóján.." Nem kellene a szarzsák figyelmét (és a tudósítókét is) felhívni arra a tényre, hogy Európa nem csak az Európai Unióból áll?
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 08. 06:57
ezt a patkányt mikor viszi már el Trump ez egy háborús bűnös rohadék mészáros
Válasz erre
1
0
