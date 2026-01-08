Zelenszkij tovább diktálja a feltételeit: még több pénzt és uniós csatlakozást akar – minél hamarabb

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az európai unió elnökségének ünnepi megnyitóján, a soros elnökséget átvevő Cipruson sürgette a decemberben elfogadott 90 milliárd eurós kölcsön folyósítását. Továbbá reményét fejezte ki, hogy Európa nem támaszt „további vagy túlzott” feltételeket a pénzügyi támogatás, vagy az uniós csatlakozás kapcsán.

„Gyakorlati mechanizmusra van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy ezek az alapok valóban segítsék Ukrajnát. Ezt a mechanizmust nem a problémák előidézésére, hanem a meglévő kihívások csökkentésére kell kidolgozni” – fogalmazott, és hangsúlyozta, Ukrajna a saját oldaláról mindent megtesz, hogy előmozdítsa a tárgyalásokat. Elmondta, abban bízik, hogy a pénzügyi támogatócsomag bevezetését még 2026 első felében megkezdi az EU.