Nem békét vettek 90 milliárdért, csak időt: Európa pénze kevés lehet a katasztrófa elkerüléséhez

Arra a kérdésre, hogy Európa közelebb került-e a békéhez, Kis-Benedek József egyértelmű választ adott. Megítélése szerint a mostani döntés inkább konzerválja a jelenlegi helyzetet. Úgy látja, hogy valódi békéről jelenleg nem lehet beszélni, legfeljebb egy esetleges tűzszünet jöhet szóba.

A szakértő szerint az orosz politikai nyilatkozatok és katonai lépések nem azt mutatják, hogy Moszkva rövid távon békét szeretne kötni. Amennyiben az orosz vezetés nagyobb terület megszerzésére lát lehetőséget, azt ki is használja, különösen akkor, ha Ukrajnában gyengébb a védelem. Ebben a logikában egy intenzívebb támadással további területek elfoglalása után kerülhetne csak sor érdemi tárgyalásokra. Kis-Benedek József szerint a mostani megállapodás inkább rövid távú tűzoltásként értelmezhető, semmint középtávú stratégiai tervként. Mint fogalmazott:

Gyakorlatilag egy tűzoltási szerepre volt szükség.

A szakértő szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert ha nem születik megállapodás, fennáll annak a veszélye, hogy az ukrán hadsereg összeomlik. A hitel révén Ukrajna képes folytatni a harcot, különösen úgy, hogy a katonai felszerelés továbbra is érkezik a támogató koalíciótól. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy támadó hadműveletekről jelenleg nem lehet beszélni, mivel ehhez nincsenek meg a szükséges képességek.

Brüsszel politikai tűréshatára még nem látszik