Botrány: Tony Blair családjában a Hamász október 7-i támadását dicsőítik

A 2023-as október 7-i támadás sebei nem gyógyulnak: miközben Gáza romokban, Izrael lelkileg és politikailag is küzd a béke lehetőségéért.
Ismét napvilágra került egy korábban készült interjú, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. A felvételen Tony Blair sógornője az október 7-i eseményekről beszél, a Hamász támadását pedig történelmi jelentőségű, sőt legendás pillanatként értelmezi.
A Hamász 2023. október 7-i terrortámadását legendás napként jellemezte Lauren Booth, Tony Blair volt brit miniszterelnök sógornője egy korábban készült, most újra nyilvánosságra került interjúban. A kijelentések egy török lapnak adott videóbeszélgetésben hangzottak el, amelyre a GB News hívta fel a figyelmet.
Booth brit születésű újságíró, aki 2010-ben tért át az iszlám hitre, és jelenleg Isztambulban él. Az interjúban így fogalmazott:
Október 7. után, ez az október 7., az umma (muszlim közösség) történetének legendás napja, igen, mondhatjuk, hogy az emberek most a Koránt veszik kézbe a gázai emberek kitartása és szabrja, vagyis türelme miatt.
Szerinte „csak Allah tudja”, hogy a támadások nyomán hány millióan fordulnak majd a Korán felé, és úgy vélte, a világ egy történelmi fordulóponthoz érkezett.
A videóban Booth egy korábbi gázai útjáról is beszélt, ahol saját elmondása szerint csalódott volt a palesztinok hozzáállásában. Úgy vélte, nem mutattak elég gyűlöletet Izraellel és a zsidókkal szemben. Szavai szerint:
Kicsit bosszankodtam a palesztinokra, amikor először találkoztam velük, mert azt gondoltam, Stockholm-szindrómájuk van.
Majd hozzátette:
Mert nemcsak hogy nem voltak elszántak arra, hogy minden zsidót gyűlöljenek vagy egyszerűen zsidó életeket vegyenek el, hanem azt mondták, Allah majd elrendezi ezt nekünk.
Booth elmondása szerint annyira feldühítette ez a hozzáállás, hogy végül így szólt hozzájuk:
Annyira dühös voltam, hogy azt mondtam, ezt egészen más módon kellene ellenállással kezelnetek.
A Hamász 2023. október 7-i támadásában 1219 ember vesztette életét, közülük legalább 810 civil volt. A felvételek egy izraeli újságíró, Elchanan Groner oknyomozó munkája során kerültek ismét felszínre egy televíziós dokumentumfilmhez kapcsolódóan.
Booth az interjú újranyilvánosságra kerülése után reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy továbbra is támogatja a palesztinok jogát az „megszállástól mentes élethez”, ugyanakkor állítása szerint nem szorgalmaz erőszakot vallási vagy faji csoportok ellen.
A brit Campaign Against Antisemitism, egy antiszemitizmus elleni fellépéssel foglalkozó szervezet is reagált a kijelentésekre. Szerintük emberi igazságosság hangjaként fellépni, miközben valaki az október 7-i eseményeket legendásnak nevezi, beteg és perverz.
A botrány különösen kellemetlen időszakban érkezett Booth családi kapcsolatai miatt is: sógora, Tony Blair neve korábban felmerült Donald Trump amerikai elnök gázai béketanácsának lehetséges résztvevőjeként, miközben agytrösztje szakmai háttérmunkát is végzett az amerikai tervekhez kapcsolódóan.
