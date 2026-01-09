Botrány: Tony Blair családjában a Hamász október 7-i támadását dicsőítik

A Hamász 2023. október 7-i terrortámadását legendás napként jellemezte Lauren Booth, Tony Blair volt brit miniszterelnök sógornője egy korábban készült, most újra nyilvánosságra került interjúban. A kijelentések egy török lapnak adott videóbeszélgetésben hangzottak el, amelyre a GB News hívta fel a figyelmet.

Booth brit születésű újságíró, aki 2010-ben tért át az iszlám hitre, és jelenleg Isztambulban él. Az interjúban így fogalmazott: