10. 07.
kedd
túsz izraeli Hamász

Izrael gyászol és harcol – két év telt el az október 7-i támadás óta, a háború mégis tart

2025. október 07. 14:54

A 2023-as október 7-i támadás sebei nem gyógyulnak: miközben Gáza romokban, Izrael lelkileg és politikailag is küzd a béke lehetőségéért.

2025. október 07. 14:54
null

Két évvel a 2023. október 7-i terrortámadás után Izrael ma nemzeti gyásznapot tart. Az évfordulón országszerte megemlékezéseket rendeznek – különösen a dél-izraeli kibucokban, mint Be’eri, Nir Oz és Kfar Aza, ahol 

a Hamász fegyveresei két évvel ezelőtt brutális vérengzést hajtottak végre. 

A támadás során több mint 1200 ember vesztette életét, és több mint 250 izraeli került fogságba. 

A támadás napja azóta Izrael modern történelmének egyik legsötétebb pillanata, amely örökre megváltoztatta az ország biztonságérzetét és politikai valóságát.

A gyász azonban nem egységes: Izrael mélyen megosztott abban, miként kellene továbblépni. A kormányt sokan bírálják, amiért két év után sem sikerült minden túszt kiszabadítani, és mert a Gázában folytatódó háború tovább növeli a civil áldozatok számát. 

Az AP News szerint

az eredeti 251 túsz közül mintegy 48 ember még mindig a Hamász fogságában lehet, sorsuk bizonytalan. 

Sok izraeli család ezért nem csupán emlékezik, hanem tüntet is: Tel-Avivban és Jeruzsálemben ezrek követelnek határozottabb lépéseket a túszok kiszabadításáért és a háború lezárásáért.

Közben a Gázai övezetben is elhúzódik a pusztítás. A palesztin hatóságok adatai szerint a háború kitörése óta több mint 67 000 palesztin vesztette életét, és a terület nagy része romokban hever. Az izraeli hadsereg továbbra is aktív, miközben Egyiptom közvetítésével újabb tűzszüneti és fogolycsere-tárgyalások zajlanak.

Mindeközben a Hamász a saját narratíváját hangoztatja: a terrorszervezet szóvivője az évfordulón „a palesztin ellenállás győzelmi napjaként” emlékezett október 7-re, ami óriási felháborodást keltett Izraelben.

A Jerusalem Post szerint a Hamász továbbra is politikai legitimációt keres az arab világban, miközben Izrael megerősíti határait és új védelmi rendszereket telepít a déli régiókban. A lakosság azonban fáradt: sokan azt mondják, hogy az ország nemcsak a Hamász ellen, hanem a saját belső megosztottságával is harcol.

Nyitókép: MARCUS BRANDT / AFP

counter-revolution
2025. október 07. 15:47
Ez nem háború.
karcos-2
2025. október 07. 15:42
Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
gyzoltan-2
2025. október 07. 15:04
"Izrael gyászol és harcol – két év telt el az október 7-i támadás óta, a háború mégis tart" Semmi újdonság, semmi lényegi változás! -nem tegnap, 1949 óta ez megy..! A szegény Izraelt mindenki bántja..! Most éppen Gazából akarják megszállni
Gubbio
2025. október 07. 15:01 Szerkesztve
Palesztína 1948 óta teszi ugyanezt - gyászol a romok között, ahol a fizikai létezés peremére sodort nemzedékek születnek egymás után az Izrael által felállított, nekik szánt koncentrációs táborokban. A nyugati világ cinkos belegyezésével - ez a népcsoport végtelenített holokausztban él, megalázásban, kisemmizettségben, földdarabocskáik következmények néküli elrablásában, miközben a világ leggazdagabb népcsoportja hedonista módon méterekre dőzsöl tőlük. Apropó, épp a minap hangzott el Jézus szájából a gazdagról és a szegény Lázárról szóló példabeszéd... Igaz, nem a Kneszetben vagy a Siratófalnál olvasták fel. Sem a Capitol Hill épületében és az Európa Parlament palotájában. Vajon hogyan születik igazság(osság) egy ilyen helyzetben, ahol Jézus továbbra sem kell sem a rabbiknak, sem a muftiknak? Ahol Jézust kisöprik az emberek a tudatukból, ott lángba borul az egész világ. Íme.
