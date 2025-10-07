Izrael gyászol és harcol – két év telt el az október 7-i támadás óta, a háború mégis tart

Két évvel a 2023. október 7-i terrortámadás után Izrael ma nemzeti gyásznapot tart. Az évfordulón országszerte megemlékezéseket rendeznek – különösen a dél-izraeli kibucokban, mint Be’eri, Nir Oz és Kfar Aza, ahol

a Hamász fegyveresei két évvel ezelőtt brutális vérengzést hajtottak végre.

A támadás során több mint 1200 ember vesztette életét, és több mint 250 izraeli került fogságba.

A támadás napja azóta Izrael modern történelmének egyik legsötétebb pillanata, amely örökre megváltoztatta az ország biztonságérzetét és politikai valóságát.

A gyász azonban nem egységes: Izrael mélyen megosztott abban, miként kellene továbblépni. A kormányt sokan bírálják, amiért két év után sem sikerült minden túszt kiszabadítani, és mert a Gázában folytatódó háború tovább növeli a civil áldozatok számát.