Magyarország fejleszti Európa haderejének egyik legmodernebb eszközét (VIDEÓ)

Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandárja erre kijelölt katonáit az izraeli UVision cég által gyártott HERO–400-as fegyverrendszer kezelésére képzik ki. A cirkáló drónok teljes bevethetősége várhatóan 2026 elejére lesz elérhető – számolt be a Defence-Network tudósítása alapján a Magyar Nemzet.

A HERO–400-as beszerzése a magyar fegyveres erők által újabb bizonyíték arra, hogy a ciráló lőszerek egyre nagyobb prioritást élveznek az európai fegyveres erőkben.