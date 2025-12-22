Magyarország fejleszti Európa haderejének egyik legmodernebb eszközét (VIDEÓ)

Az izraeli–német UVision cég HERO–400-as felderítő-támadó drónja alacsony zaj- és hőkibocsátással rendelkezik, villanymotor hajtja, súlya körülbelül 40-50 kg, robbanófeje 8-10 kilogramm, hatótávolsága akár 150 kilométer, repülési ideje pedig 120 perc. A kihajtható szárnyakkal és vezérsíkokkal rendelkező eszközt kilövősínről vagy konténerről lehet indítani.
A rendszer túlélését és harcászati rugalmasságát növeli, hogy a közvetlen vezérlés mellett mesterséges intelligenciát is használhat, illetve GPS-irányítástól függetlenül is képes műveleteket végrehajtani. Többfajta robbanófej áll rendelkezésre, beleértve a páncéltörő és erődítmények elleni robbanófejeket. Érzékelőivel bevetés közben támogatja a hírszerzést, célfelderítést és a kárfelmérést, rugalmas felhasználást lehetővé téve.