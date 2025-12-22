Ft
12. 22.
hétfő
hero – 400 uvision eszköz izraeli magyar honvédség

Magyarország fejleszti Európa haderejének egyik legmodernebb eszközét (VIDEÓ)

2025. december 22. 22:05

A kisebb, akár egy ember által is indítható HERO cirkálólőszer-család nagyobb változatát is megvásárolta Magyarország.

2025. december 22. 22:05


Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandárja erre kijelölt katonáit az izraeli UVision cég által gyártott HERO–400-as fegyverrendszer kezelésére képzik ki. A cirkáló drónok teljes bevethetősége várhatóan 2026 elejére lesz elérhető – számolt be a Defence-Network tudósítása alapján a Magyar Nemzet

A HERO–400-as beszerzése a magyar fegyveres erők által újabb bizonyíték arra, hogy a ciráló lőszerek egyre nagyobb prioritást élveznek az európai fegyveres erőkben.

Az  izraeli–német UVision cég HERO–400-as felderítő-támadó drónja alacsony zaj- és hőkibocsátással rendelkezik, villanymotor hajtja, súlya körülbelül 40-50 kg, robbanófeje 8-10 kilogramm, hatótávolsága akár 150 kilométer, repülési ideje pedig 120 perc. A kihajtható szárnyakkal és vezérsíkokkal rendelkező eszközt kilövősínről vagy konténerről lehet indítani.

A rendszer túlélését és harcászati rugalmasságát növeli, hogy a közvetlen vezérlés mellett mesterséges intelligenciát is használhat, illetve GPS-irányítástól függetlenül is képes műveleteket végrehajtani. Többfajta robbanófej áll rendelkezésre, beleértve a páncéltörő és erődítmények elleni robbanófejeket. Érzékelőivel bevetés közben támogatja a hírszerzést, célfelderítést és a kárfelmérést, rugalmas felhasználást lehetővé téve.

A fegyverrendszer kisebb, egy-két katona által hordozható változatát, a HERO 30-ast a Saber Guardian 2025 hadgyakorlaton már bemutatta a honvédség.

Nyitókép: Geoffroy Van der Hasselt / AFP

 

