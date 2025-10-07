Két év telt el a borzalmak napja óta – de mintha még mindig nem értenénk az ellenség üzenetét

A támadás elsősorban megváltoztatta azt, ahogyan Izrael kezelte a Hamász és más terrorszervezetek tevékenységét. Yaakov Lappin cikke szerint október 7-e után Izrael számára világossá vált, hogy a korábbi stratégia, amely a technológiai fölényre és az elrettentésre épült, nem nyújt kellő védelmet egy olyan ellenféllel szemben, mint a Hamász. A hírszerzési rendszer nem tudta megfelelően integrálni a figyelmeztető jeleket, a hús-vér ügynökállomány Gázában és a felderítés erősen hiányzott, a határvédelem gyenge volt, és a reagálási mechanizmusok lassúnak bizonyultak. Az ország ezért szakított azzal a szemlélettel, hogy a viszonylagos nyugalom fenntartása érdekében az elrettentésre rendezkedjen be. A terrorszervezetek felépülését, szervezkedését nem távoli problémaként, hanem azonnal kezelendő problémaként kezelték.

Ez tartogat néhány leckét Európa számára is.

Mint arra elemzők felhívták a figyelmet, a nyugati terrorelhárítás is nagy hangsúlyt fektet az online megfigyelésre, a technológiára, a különböző igazgatóságok, részlegek sokszor kevéssé kommunikálnak, nem érkeznek be az elszigetelt, aggasztó információk egy helyre, ahol kielemeznék a nagy képet. Elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy aggasztó a forráshiány, nem lehet annyi dzsihadistát (és szimpatizánst) figyelni, ahány már bejutott Európába. Izrael példája mutatja, hogy nem lehet megspórolni a terepi humán hírszerzést, a szakterületi elszigetelődés elleni küzdelmet, és

nem lehet azt feltételezni, hogy a terrorszervezetek előtt nincsen egy „nagy terv”, amely során egy „végső konfrontációt” terveznek a nyugattal.

Két éve történt október 7-e, és nemrég volt 9/11-e 24. évfordulója is. A világ azóta sem ocsúdott föl a rengeteg borzalomból, amivel ezen támadások során szembesültünk.