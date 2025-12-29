Állami funkcióm nincs, állami megrendeléseket nem kapok, Tóni nem fizet

Betiltja a Három Királyfit, vagy elveszi a pénzem, vagy letiltat a metával? Elvisz a Gulágra? Vagy mi közöm a választásokhoz???? Miért ír nekem ilyeneket?

Segítsetek megfejteni!!!”