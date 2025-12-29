Ft
12. 29.
hétfő
magyar péter gulág magyar

Azt írja nekem Magyar Péter, hogy hazudozom, de már csak 105 nap

2025. december 29. 10:59

Elvisz a Gulágra? Vagy mi közöm a választásokhoz???? Miért ír nekem ilyeneket?

2025. december 29. 10:59
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Azt írja nekem Magyar Péter, hogy hazudozom, de már csak 105 nap.

Szerintetek mi fog velem történni, ha Magyar kerül hatalomra?

Állami funkcióm nincs, állami megrendeléseket nem kapok, Tóni nem fizet 😞

Betiltja a Három Királyfit, vagy elveszi a pénzem, vagy letiltat a metával? Elvisz a Gulágra? Vagy mi közöm a választásokhoz???? Miért ír nekem ilyeneket?

Segítsetek megfejteni!!!”

Nyitókép: Facebook

Búvár Kund
2025. december 29. 11:52
Kérdezd sili norcsit! Ő már megfejtette a "fantasztikus pétert"
mlotta
2025. december 29. 11:38
Szoros lesz a végeredmény. Mind a Fidesz mind a Tisza győzhet. Egy két százalék fog dönteni.
1-2com
2025. december 29. 11:37
Küldd el a bejegyzését a Szily Nórának,hogy értelmezze.
Rodolfo
2025. december 29. 11:33
“Miért ír nekem ilyeneket?” Azért, mert MP a nőkkel ilyen kedvesen tud viselkedni. Mert ugye, mindent a nőknek köszönhet és most nagyon hálás az összes nőnek, de nehezen tudja kifejezni magát ez a kisfiú. Talán rá kellett volna SZs-nak írnia a házát erre a botanikus tanoncra, akkor most nem lenne semmi félreértés.
