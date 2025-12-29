Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Elvisz a Gulágra? Vagy mi közöm a választásokhoz???? Miért ír nekem ilyeneket?
„Azt írja nekem Magyar Péter, hogy hazudozom, de már csak 105 nap.
Szerintetek mi fog velem történni, ha Magyar kerül hatalomra?
Állami funkcióm nincs, állami megrendeléseket nem kapok, Tóni nem fizet
Betiltja a Három Királyfit, vagy elveszi a pénzem, vagy letiltat a metával? Elvisz a Gulágra? Vagy mi közöm a választásokhoz???? Miért ír nekem ilyeneket?
Segítsetek megfejteni!!!”
Nyitókép: Facebook