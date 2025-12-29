Ft
12. 29.
hétfő
tisza párt fidesz liberális Magyarország jobboldal hont andrás ellenzék Publicus orbán viktor baloldal

Hont András vitte be a kegyelemdöfést: „Orbán helyében aggódnék”

2025. december 29. 13:58

Ezt az iróniát még Magyar Péternek is értenie kell.

2025. december 29. 13:58
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy még a Publicus Intézet szerint is Orbán Viktort látják esélyesebbnek a magyarok.

A hír kapcsán Hont András is kifejtette a véleményét a Facebook-oldalán.

Gyengül a Tisza, erősödik a Fidesz, mondja a Publicus. Orbán helyében aggódnék”

– fogalmazott a publicista.

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iphone-13
2025. december 29. 16:24
ÉRIK MÁR A 4/5-ÖD! HAJRÁ FIDESZ-KDMP!
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 29. 16:14
Publicus és a Pulai zárul az olló András.........avagy , hogyan kell szarrá égetni magadat a választás napján!
Válasz erre
0
0
sarzal
2025. december 29. 15:43
néhányszor már letettem a telefont a közvéleménykutatóknak....bármelyiknek ennyit arról hogy mennyire fontos a munkájuk
Válasz erre
2
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 29. 15:15 Szerkesztve
Hont András vitte be a kegyelemdöfést"Orbán helyében aggódnék” Már egyszer faterja is bevitte igaz az kegyelem rúgás volt.👏👏👏
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!