Hont András vitte be a kegyelemdöfést: „Orbán helyében aggódnék”

Még a baloldal kedvenc kutatója szerint is Orbánt látják esélyesebbnek a magyarok
A HVG rendelte meg a felmérést, de könnyen lehet, hogy már meg is bánta.
Ezt az iróniát még Magyar Péternek is értenie kell.
A Mandiner beszámolt róla, hogy még a Publicus Intézet szerint is Orbán Viktort látják esélyesebbnek a magyarok.
A hír kapcsán Hont András is kifejtette a véleményét a Facebook-oldalán.
Gyengül a Tisza, erősödik a Fidesz, mondja a Publicus. Orbán helyében aggódnék”
– fogalmazott a publicista.
