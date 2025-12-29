Olyasvalaki védte be Varga Juditot, aki eddig izomból támadta a Fideszt

Varga Judit egy szóval semmisítette meg Magyar Pétert: lesz min gondolkodni a tiszásoknak
Kőkeményen reagált a bulváros PR-interjúra a volt politikus.
Még ő sem tudott szó nélkül elmenni amellett, amit Magyar Péter művelt gyermekei édesanyjával.
Kaltenbach Jenő jogtudós – akit még nagy jóindulattal sem lehet kormánypártisággal vádolni – Facebook-posztban adott hangot egyetértésének Varga Judit megállapításával, mely szerint Magyar Péternél valami nagyon nem oké.
A volt feleség, Varga Judit szerint Magyar Péter »súlyos nárcisztikus személyiségzavarban szenved« . Hát, ahogy úgy elnézem, van benne valami”
– írta Kaltenbach Vara Judit egyik korábbi kijelentésére utalva.
A poszt minden bizonnyal a nagy port kavart Szily Nóra-interjúra adott reakció, melyben Magyar Péter a nők védelmezőjeként adta elő magát, és melyet Varga Judit egyetlen szóval jellemzett: „hányinger”.
