Olyasvalaki védte be Varga Juditot, aki eddig izomból támadta a Fideszt

Kaltenbach Jenő jogtudós – akit még nagy jóindulattal sem lehet kormánypártisággal vádolni – Facebook-posztban adott hangot egyetértésének Varga Judit megállapításával, mely szerint Magyar Péternél valami nagyon nem oké.

A volt feleség, Varga Judit szerint Magyar Péter »súlyos nárcisztikus személyiségzavarban szenved« . Hát, ahogy úgy elnézem, van benne valami”