Olyasvalaki védte be Varga Juditot, aki eddig izomból támadta a Fideszt

2025. december 29. 12:13

Még ő sem tudott szó nélkül elmenni amellett, amit Magyar Péter művelt gyermekei édesanyjával.

2025. december 29. 12:13
null

Kaltenbach Jenő jogtudós – akit még nagy jóindulattal sem lehet kormánypártisággal vádolni – Facebook-posztban adott hangot egyetértésének Varga Judit megállapításával, mely szerint Magyar Péternél valami nagyon nem oké.

A volt feleség, Varga Judit szerint Magyar Péter »súlyos nárcisztikus személyiségzavarban szenved« . Hát, ahogy úgy elnézem, van benne valami”

– írta Kaltenbach Vara Judit egyik korábbi kijelentésére utalva.

A poszt minden bizonnyal a nagy port kavart Szily Nóra-interjúra adott reakció, melyben Magyar Péter a nők védelmezőjeként adta elő magát, és melyet Varga Judit egyetlen szóval jellemzett: „hányinger”.

Nyitókép: Kaltenbach Jenő (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

balbako_
2025. december 29. 13:55
Ehhez nem kell egyetem! A Szaros egy felfújt marhahólyag ami a választás napján fog szétdurranni.
tajoska
2025. december 29. 13:45
Ez bizony nagyon fontos vélemény, alig vártuk, hogy hírt adjanak róla.
Csigorin
2025. december 29. 13:39
narcisztikus szemelyisegzavarban nem « szenved » senki. csak a kornyezete de az nagyon.
gyzoltan-2
2025. december 29. 13:25
A Magyar Péter, Varga Judit ügyet sem bevédeni, sem megvédeni nem lehet, marad botrányos ügy botrányos szereplőkkel, botrányos körítéssel! Tán még kitüntetést is érdemelnének, netán országvezetést, miniszterséget..?! Az egyetlen helyes megoldás beseperni az egész ügyet mindenestül az ország szőnyege alá, és ott jegelni őket, hogy megvilágosodjanak.., addig! -ha erre kevés is a remény..! Kivárjuk! Ezzel szemben harsogó idióták, a meggyötört országot is kockára vetnék, a biztos bukásnak tennék ki... Méltatlanra és alkalmatlanra bízva az országot! -hát nem vicces!
