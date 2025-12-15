Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália bondi beach - en támadás zsidó közösség izrael

„Ausztrália ártatlansága elveszett”

2025. december 15. 21:10

Gyermekek, rabbik és holokauszt-túlélők estek áldozatul a Bondi Beachen történt támadásban – a kérdés most az, miért nem sikerült mindezt megelőzni.

2025. december 15. 21:10
null

Ausztrália történetének egyik legsúlyosabb terrortámadása rázta meg a hétvégén a Sydney mellett Bondi Beach-t, ahol egy hanukai megemlékezésen összegyűlt tömegre két fegyveres tüzet nyitott. 

A támadásban legalább 15 ember meghalt, több mint 40-en megsérültek. 

A korábban nyüzsgő tengerparton most rendőrségi helikopterek köröznek, igazságügyi szakértők vizsgálódnak, a homokban pedig elhagyott törölközők, ruhák és gyermekcipők emlékeztetnek a pánikszerű menekülésre.

A helyi zsidó közösség tagjai szerint a tragédia sokkoló, de nem váratlan. „Zsidóként egész életemben félelemben nőttem fel. Ez elkerülhetetlennek tűnt” – mondta a BBC-nek egy 22 éves fiatal nő. 

Többen úgy érzik, Ausztrália elveszítette ártatlanságát, hasonló töréspontot él meg, mint az 1996-os port arthuri mészárlás után. 

A támadás áldozatai között van egy köztiszteletben álló rabbi, egy holokauszt-túlélő kilencvenéves férfi, valamint egy tízéves kislány is.

A zsidó közösség vezetői szerint a hatóságok nem vették kellően komolyan az antiszemita incidensek számának drámai növekedését, amely a 2023. október 7-i, Izrael elleni Hamász-támadás óta tapasztalható. 

Az elmúlt hónapokban zsinagógagyújtogatás, politikusok elleni vandalizmus, neonáci megmozdulások és nyílt zsidóellenes fenyegetések is történtek. Bár a kormány új rendőrségi egységeket és szigorúbb gyűlölet-bűncselekményi szabályozást vezetett be, sok érintett szerint mindez túl későn történt. A támadás után ugyanakkor példátlan társadalmi összefogás bontakozott ki: több százan álltak sorba véradásra, a városban virágok és gyertyák ezrei jelentek meg. 

A közösségi vezetők igyekeznek csillapítani a feszültséget, miközben a rendőrség az esetleges megtorlásoktól tart. 

Egy fiatal résztvevő így fogalmazott a parton tartott megemlékezésen: „Nem lehet külföldi háborúkat ártatlan emberek megölésével igazolni. Ausztráliának most fel kell ébrednie.”

Nyitókép: DAVID GRAY / AFP

