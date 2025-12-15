„Ausztrália ártatlansága elveszett”

Ausztrália történetének egyik legsúlyosabb terrortámadása rázta meg a hétvégén a Sydney mellett Bondi Beach-t, ahol egy hanukai megemlékezésen összegyűlt tömegre két fegyveres tüzet nyitott.

A támadásban legalább 15 ember meghalt, több mint 40-en megsérültek.

A korábban nyüzsgő tengerparton most rendőrségi helikopterek köröznek, igazságügyi szakértők vizsgálódnak, a homokban pedig elhagyott törölközők, ruhák és gyermekcipők emlékeztetnek a pánikszerű menekülésre.