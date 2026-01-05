A Ukrainian News beszámolója szerint az orosz olaj exportára már most is jelentősen visszaesett. Novemberben átlagosan mintegy 45 dollár volt hordónként, decemberben pedig 34 dollárra csökkent. A lap emlékeztet arra is, hogy az orosz jegybank már korábban költségvetési megszorításokra figyelmeztetett a bevételek zsugorodása miatt.

A helyzet súlyosságát erősíti Szergej Alekszaszenko, a jegybank korábbi első alelnökének nyilatkozata is, aki szerint jelenleg senki sem tudja megmondani, miként lesz képes a pénzügyminisztérium ellensúlyozni az olaj és gázbevételek kiesését abban az esetben, ha az alacsony olajárak tartóssá válnak.

A lap kitér Kirill Rogyionov orosz közgazdász véleményére is, aki szerint a kedvezőtlen forgatókönyv akár 2026 első negyedévében megvalósulhat. Rogyionov úgy véli, hogy az olaj és gázipar „csak az Uralhoz és Brenthez viszonyított kedvezményének csökkentésével és a termelés növelésével kerülheti el” a válságot, amihez azonban elengedhetetlen lenne a nemzetközi elszigeteltség felszámolása.

Ez azt jelenti, hogy nehéz lesz szent államkapitalizmusunknak mindent a régiben hagyni: nem csökkenteni a költségeket, nem szabadulni meg a nem profilba vágó tevékenységektől, továbbra is grandiózus projektekkel foglalkozni szakértelem és magánvállalkozások bevonása nélkül

– tette hozzá.