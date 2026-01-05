Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság putyin dollár ellenőrzés venezuela oroszország

Az orosz oligarcha kongatja a vészharangot: Amerika egyetlen húzással térdre kényszerítheti Moszkvát

2026. január 05. 08:29

Oleg Gyeripaszka szerint Washington mesteri tervet hajtott végre Venezuela lerohanásával.

2026. január 05. 08:29
null

Komoly aggodalmakat fogalmazott meg az orosz gazdaság jövőjével kapcsolatban Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha, aki szerint az Egyesült Államok venezuelai olajtermelés feletti ellenőrzése újabb súlyos csapást mérhet Oroszország költségvetésére – írta meg az Index.

A Rusal alumíniumgyártó cég alapítója úgy látja, hogy Washington célja az, hogy az orosz olaj „ne emelkedjen hordónként 50 dollár fölé”, ami szerinte közvetlenül veszélyezteti az Orosz Föderáció jelenlegi gazdasági modelljét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ha amerikai »partnereink« eljutnak Venezuela olajmezőihez (Guyana mezőit már elérték), akkor a világon fellelhető olajtartalékok több mint felét ellenőrzik majd

– nyilatkozta a milliárdos. 

A Ukrainian News beszámolója szerint az orosz olaj exportára már most is jelentősen visszaesett. Novemberben átlagosan mintegy 45 dollár volt hordónként, decemberben pedig 34 dollárra csökkent. A lap emlékeztet arra is, hogy az orosz jegybank már korábban költségvetési megszorításokra figyelmeztetett a bevételek zsugorodása miatt.

A helyzet súlyosságát erősíti Szergej Alekszaszenko, a jegybank korábbi első alelnökének nyilatkozata is, aki szerint jelenleg senki sem tudja megmondani, miként lesz képes a pénzügyminisztérium ellensúlyozni az olaj és gázbevételek kiesését abban az esetben, ha az alacsony olajárak tartóssá válnak.

A lap kitér Kirill Rogyionov orosz közgazdász véleményére is, aki szerint a kedvezőtlen forgatókönyv akár 2026 első negyedévében megvalósulhat. Rogyionov úgy véli, hogy az olaj és gázipar „csak az Uralhoz és Brenthez viszonyított kedvezményének csökkentésével és a termelés növelésével kerülheti el” a válságot, amihez azonban elengedhetetlen lenne a nemzetközi elszigeteltség felszámolása.

Ez azt jelenti, hogy nehéz lesz szent államkapitalizmusunknak mindent a régiben hagyni: nem csökkenteni a költségeket, nem szabadulni meg a nem profilba vágó tevékenységektől, továbbra is grandiózus projektekkel foglalkozni szakértelem és magánvállalkozások bevonása nélkül

– tette hozzá.

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 05. 09:45
Először is a venezuelai nehéz kőolaj legnagyobb felvásárlója Kína utána az USA következik. Nem véletlenül nyilatkozott keményen Kína , Oroszország az egresszióval kapcsolatban. A délamerikai országok szintén elítélték az USA agressziót. Másodszor a venezuelai kormányt még nem zavarták el. A háttérben megy a helyezkedés a nagyhatalmak részéről, nem csak az USA az egyetlen tényező az országban......sőt! Nem lehet egy ország olajkincsét elrabolni olyan egyszerűen, csak egy bábkormányon keresztül. És még ott vannak az OPEC országok, azok sem néznék jó szemmel az USA beavatkozást az olajpiacon.
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. január 05. 09:44
A HELYZET az, hogy KÍNA és OROSZORSZÁG is KUSSBA VÁGTA magát seperc alatt, VENEZUELA kapcsán! DE! ÚGY vélem, ez egy ELŐRE EGYEZTETETT akció volt az USA részéről, és KÍNA részéről meg jön majd TAJVAN!
Válasz erre
0
0
Himiko
•••
2026. január 05. 09:36 Szerkesztve
Ez az amerikai verzió, persze orosz forrásként előadva. Az pedig csak hab a tortán, hogy az EU fontolgatja lefoglalt vagyonának feloldását (Oleg Gyeripaszka). Biztos véletlen lehet. Az Ural hordónkénti árát lekérdezve: nem tudni az árfolyamot, mivel nem teszik közzé, feltételezés alapján 50-60 dollárra becsülik a mai napig. A Szaúdi Herceg már nyilatkozatot adott ki, hogyha Trump elárasztja a piacot a Venezuelai olajjal, akkor az érdekeltségeit védve azonnal csökkenti az olaj kitermelését. Nem olyan egyszerűek a dolgok, mint ahogy megálmodták Amerikában.
Válasz erre
1
0
Krupp Skya
•••
2026. január 05. 09:32 Szerkesztve
nuevoreynuevaley "Persze Putyin megodja," ÁVÓ nál megodja? Nocsak! Rajk és Nagy kötelét is megodottátok amikor megfulladtak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!