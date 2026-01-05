Ft
elnök venezuela egyesült államok donald trump ország

„Nagyobb árat fogsz fizetni, mint Maduro” – Trump megfenyegette az új venezuelai vezetőt, miközben az amerikaiak átveszik az irányítást

2026. január 05. 07:26

Az amerikai elnök nem finomkodott: nyíltan figyelmeztette Delcy Rodríguezt, hogy ha nem áll be a sorba, rosszabbul járhat, mint az elfogott diktátor.

2026. január 05. 07:26
null

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, január 3-án hajnalban egy amerikai katonai művelet keretében elfogták Nicolás Madurót és feleségét, majd elszállították őket. A korábbi elnök eltávolítását követően az ideiglenes államfővé kinevezett Delcy Rodríguez nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozta: a kormány célja az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió más országai közötti kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kialakítása.

Bár Donald Trump már szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok „átveszi az irányítást” Venezuela felett, a dél-amerikai országban továbbra is Maduro politikai szövetségesei maradtak hatalmon. Az amerikai elnök ezért figyelmeztette Delcy Rodríguezt, hogy

nagyon nagy árat fizethet, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro, ha »nem cselekszik helyesen«

– írja a BBC

Az amerikai elnök a The Atlantic magazinnak adott interjújában fogalmazta meg fenyegetését, miközben Washingtonban már Maduro közelgő bírósági tárgyalására készültek. Az eljárásra hétfőn kerül sor egy New York-i bíróságon. Az Egyesült Államok kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel vádolja Madurót, akit egy „narkoterrorista” rezsim vezetőjeként azonosít. Az amerikai hatóságok közlése szerint Madurót feleségével együtt szombaton fogták el Caracasban, a venezuelai fővárosban, egy nagyszabású akció során.

Donald Trump szombaton arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok mindaddig „irányítani fogja” Venezuelát, amíg nem válik lehetővé egy „biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenet”. Az elnök azt is ígérte, hogy amerikai olajvállalatok érkeznek az országba, helyreállítják az infrastruktúrát, és „pénzt kezdenek termelni az országnak”. Trump kijelentései ellenére Maduro politikai szövetségesei továbbra is hatalmon maradtak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem áll háborúban Venezuelával. Ugyanakkor több demokrata párti törvényhozó úgy vélte, hogy a szombati akció már „háborús cselekménynek” minősül.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

***

