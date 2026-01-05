„Nagyobb árat fogsz fizetni, mint Maduro” – Trump megfenyegette az új venezuelai vezetőt, miközben az amerikaiak átveszik az irányítást

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, január 3-án hajnalban egy amerikai katonai művelet keretében elfogták Nicolás Madurót és feleségét, majd elszállították őket. A korábbi elnök eltávolítását követően az ideiglenes államfővé kinevezett Delcy Rodríguez nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozta: a kormány célja az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió más országai közötti kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kialakítása.

Bár Donald Trump már szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok „átveszi az irányítást” Venezuela felett, a dél-amerikai országban továbbra is Maduro politikai szövetségesei maradtak hatalmon. Az amerikai elnök ezért figyelmeztette Delcy Rodríguezt, hogy