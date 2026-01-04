Most lett aggasztó a helyzet, világméretűvé dagad a háború: Oroszország az Egyesült Államok ellen fordult, súlyos követeléssel álltak elő

Rendkívüli: brutális amerikai támadás érte Venezuelát, az elnök rendkívüli állapotot hirdetett (VIDEÓ)
„Rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítették a támadást Venezuelában.
Oroszország élesen bírálta az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépését, amelynek során Washington közlése szerint elfogták az ország elnökét és feleségét. A moszkvai külügyminisztérium szerint Venezuela szuverenitása sérült, és Maduro azonnali szabadon bocsátását követelik.
A közleményben Venezuela szuverenitásának megsértéséről beszélnek, és követelik az ország „törvényesen megválasztott” vezetőjének szabadon bocsátását. Oroszország külügyminisztériuma szombaton felszólította az amerikai vezetést, hogy engedje el Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket Donald Trump bejelentése szerint az amerikai hadsereg a caracasi csapások során fogott el. A The Moscow Times által idézett közlemény szerint Moszkva határozottan elutasítja az akciót.
Határozottan felszólítjuk az Egyesült Államok vezetését, hogy gondolja újra ezt az álláspontot, és engedje szabadon egy szuverén ország törvényesen megválasztott elnökét és feleségét
– fogalmazott az orosz külügyminisztérium, hangsúlyozva, hogy a kialakult drámai helyzetet kizárólag diplomáciai úton kell rendezni.
A tárca egy másik közleményben arról számolt be, hogy Szergej Lavrov telefonon egyeztetett Delcy Rodríguez alelnökkel, akinek kifejezte „szolidaritását a venezuelai néppel a fegyveres agresszióval szemben”. A Reuters névtelen forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Rodríguez jelenleg Moszkvában tartózkodik, ezt azonban az orosz hatóságok álhírnek minősítették. A külügyminisztérium közölte:
Oroszország továbbra is támogatja Venezuela bolivári vezetésének politikáját az ország nemzeti érdekeinek és szuverenitásának védelmében, és minden felet önmérsékletre intett.
Trump szombat reggel nagyszabású csapásként jellemezte a Venezuela elleni amerikai hadműveletet, hozzátéve, hogy Madurót és feleségét az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve fogták el, és New Yorkba szállítják őket, ahol büntetőeljárás vár rájuk. A The New York Timesnak adott nyilatkozatában az elnök briliáns műveletnek nevezte az akciót.
Vladimir Padrino López védelmi miniszter arról beszélt, hogy az amerikai támadás lakott területeket is érintett, és helikopterekről indított rakéták csapódtak be. A hatóságok még vizsgálják a sebesültek és áldozatok számát.
Ez az invázió a legnagyobb felháborodás, amit az ország valaha elszenvedett
– mondta, hozzátéve, hogy Venezuela ellenáll a külföldi csapatok jelenlétének. A The Moscow Times felidézi: a mostani műveletet hónapok óta tartó amerikai katonai erősítés előzte meg a Karib-térségben, miközben Trump korábban többször is jelezte, hogy rendszerváltást akar Venezuelában. Az elnök azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben nagyon erősen részt vesz Venezuela olajiparában.
