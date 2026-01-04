Most lett aggasztó a helyzet, világméretűvé dagad a háború: Oroszország az Egyesült Államok ellen fordult, súlyos követeléssel álltak elő

A közleményben Venezuela szuverenitásának megsértéséről beszélnek, és követelik az ország „törvényesen megválasztott” vezetőjének szabadon bocsátását. Oroszország külügyminisztériuma szombaton felszólította az amerikai vezetést, hogy engedje el Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket Donald Trump bejelentése szerint az amerikai hadsereg a caracasi csapások során fogott el. A The Moscow Times által idézett közlemény szerint Moszkva határozottan elutasítja az akciót.

Határozottan felszólítjuk az Egyesült Államok vezetését, hogy gondolja újra ezt az álláspontot, és engedje szabadon egy szuverén ország törvényesen megválasztott elnökét és feleségét

– fogalmazott az orosz külügyminisztérium, hangsúlyozva, hogy a kialakult drámai helyzetet kizárólag diplomáciai úton kell rendezni.