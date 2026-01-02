– tette hozzá a minisztérium.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Kijev az efféle provokációkkal aláássa Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai konfliktus rendezésére, de ez nem befolyásolhatja az orosz-amerikai párbeszédet, a két elnök továbbra is együtt fog működni. Hozzátette, hogy az orosz hadsereg tudja, hogyan, mivel és mikor kell válaszolni az ukrán támadásra.