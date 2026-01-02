Moszkva megtörte a csendet: célzott terrortámadás történt Putyin rezidenciája ellen, de nem állnak meg a béketárgyalások

A CIA szerint nem Putyin rezidenciája volt az ukrán drónok célpontja
Az oroszok azt állították, hogy több mint kilencven drón indult Putyin rezidenciája ellen, amelyeket sikeresen lelőttek.
Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a támadás ügyében.
Átadták a moszkvai amerikai katonai attasénak az orosz elnök novgorodi rezidenciáját támadó egyik ukrán drón vezérlőegységét – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.
A minisztérium közlése szerint az ukrán fél december 29-én éjjel 91 drón bevetésével „terrortámadást” indított Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. A légvédelem az összes célpontot megsemmisítette.
Az egyik lelőtt drón vezérlőegységét és a dekódolt útvonaladatokat tartalmazó dokumentációt Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka adta át az amerikai nagykövetség katonai attaséja képviselőjének – áll a tájékoztatóban.
A műszerekből ki tudták nyerni a repülési feladatot tartalmazó fájlt, és az adatok elemzése megerősítette, hogy az ukrán drónok támadásának célpontja az elnök rezidenciájának egyik épülete volt
– tette hozzá a minisztérium.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Kijev az efféle provokációkkal aláássa Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai konfliktus rendezésére, de ez nem befolyásolhatja az orosz-amerikai párbeszédet, a két elnök továbbra is együtt fog működni. Hozzátette, hogy az orosz hadsereg tudja, hogyan, mivel és mikor kell válaszolni az ukrán támadásra.
Szergej Lavrov külügyminiszter még korábban a támadásra reagálva kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási pozícióját.
Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Herszon megye kormányzója csütörtök este telefonon jelentést tett Putyin elnöknek arról az ukrán dróntámadásról, amely egy üdülőépületet ért a Fekete-tenger partján. A támadásban 24 ember életét vesztette, mintegy félszázan pedig megsebesültek.
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere csütörtök este közölte, hogy az orosz légvédelem lelőtt aznap húsz ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. A támadássorozat fennakadásokat okozott a moszkvai repülőterek működésében – tette hozzá.
Mikhail METZEL / POOL / AFP
