Terrortámadás Ausztráliában: az Iszlám Állam emberei voltak az elkövetők

2025. december 15. 10:43

Tizenöt embert ölt meg két fegyveres vasárnap az ausztráliai Sydney népszerű Bondi Beach strandján.

2025. december 15. 10:43
Mint arról lapunk is beszámolt: Ausztrália eddigi legsúlyosabb terrortámadásában 15 embert ölt meg két fegyveres Sydneyben, a Bondi Beach strandon. A támadás a „Hanukkah by the Sea” zsidó ünnepséget célozta, az áldozatok között is zsidók voltak és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök antiszemita incidensként nevezte meg a történteket.

A vasárnapi lövöldözésben részt vevő két fegyverest az 50 éves Sajid Akramként (aki a helyszínen meghalt), és 24 éves fiának, Naveed Akramnak nevezték meg (akit kritikus állapotban ápolnak kórházban) – írja a BBC. Sajid Akram 1998-ban diákvízummal érkezett Ausztráliába, amelyet 2001-ben partnervízumra, majd később letelepedési célú vízumra váltottak át. 

Rendelkezett fegyvertartási engedéllyel hobbivadászatra, és egy fegyverklub tagja volt.

Naveed Akram először 2019 októberében került a hatóságok figyelmébe. Az ABC ausztrál műsorszolgáltató arról számol be, hogy az Ausztráliában született Naveed Akramot a Sydney-ben működő Iszlám Állam (IS) terrorszervezettel való szoros kapcsolatai miatt vizsgálták. 

Az ABC arról is beszámol, hogy a terrorizmusellenes rendőrség úgy véli, a fegyveresek hűséget fogadtak az Iszlám Államnak.

A rendőrség úgy véli, hogy a fegyveresek egy rövid távú bérbeadásra szánt ingatlanban készültek a támadásra, körülbelül 30 perces autóútra a Bondi Beachtől.

Vasárnap este razziát tartottak a fegyveresek családi házában, amely körülbelül egy órányi autóútra található. Egyik korábbi szomszédjuk a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy amikor meglátta a lövöldözés hírét, „azt gondoltam, istenem, nem lehetnek ők”.

 

Fotón: zsidó gyászolók a terrortámadás helyszínén (fotó: Saeed KHAN / AFP)

Welszibard
2025. december 15. 11:44
Ausztrália támogatja az Iszlám Állam terrorszervezetet? Sydneyen hivatalosan működő szervezetük van? Idézet a cikkből: "...az Ausztráliában született Naveed Akramot a Sydney-ben működő Iszlám Állam (IS) terrorszervezettel való szoros kapcsolatai miatt vizsgálták." Ebben az esetben - ha én zsidó lennék - erősen meggondolnám, hogy nyilvánosan, a tengerparton hanukázzak, kitűnő célpontot biztosítva. De más: Ilyen tömegrendezvénynél hol volt az ausztrál rendőrség biztosítása (de akár a helyi zsidók önvédelmi szervezete is)?
Gubbio
2025. december 15. 11:04 Szerkesztve
Miért éltek az izraeliták Ausztráliában? Miért éltek a muzulmánok Ausztráliában? Azért, hogy egy harmadik - mondjuk úgy, "keresztény" - kultúrában találkozzanak? Vagy azért, hogy részt vegyenek a Nagy Kulturális Olvasztótégely nevű liberális kísérletben? Ausztrálok tömegesen nem mentek Izraelbe élni. Ausztrálok nem mentek tömegesen Pakisztánba élni.
mlotta
2025. december 15. 10:59
Közel-Keleti konfliktus szétterjedt az egész világra :(((
neszteklipschik
2025. december 15. 10:57 Szerkesztve
Az antiszemiták minden nap lesz*pják az álláhuákbározó terroristákat hálából és tiszteletből. Mert hogy az ő pöcsük picike és nem merik megtenni, amit a vérben forgó szemű emberírtók meg mernek tenni. Ezért hát csodálják őket és felnéznek rájuk. Álláhu ákbár! Magyarországon is szükség lenne ilyesmire, ugye antiszemiták? 😈 Várom a kommentjeiteket, ne szégyelljétek a sósavas arcotokat! 😂😂😂😂😂😂😂
