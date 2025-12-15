Terrortámadás Ausztráliában: az Iszlám Állam emberei voltak az elkövetők

Mint arról lapunk is beszámolt: Ausztrália eddigi legsúlyosabb terrortámadásában 15 embert ölt meg két fegyveres Sydneyben, a Bondi Beach strandon. A támadás a „Hanukkah by the Sea” zsidó ünnepséget célozta, az áldozatok között is zsidók voltak és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök antiszemita incidensként nevezte meg a történteket.

A vasárnapi lövöldözésben részt vevő két fegyverest az 50 éves Sajid Akramként (aki a helyszínen meghalt), és 24 éves fiának, Naveed Akramnak nevezték meg (akit kritikus állapotban ápolnak kórházban) – írja a BBC. Sajid Akram 1998-ban diákvízummal érkezett Ausztráliába, amelyet 2001-ben partnervízumra, majd később letelepedési célú vízumra váltottak át.