Terrortámadás Ausztráliában: az Iszlám Állam emberei voltak az elkövetők

Tizenöt embert ölt meg két fegyveres vasárnap az ausztráliai Sydney népszerű Bondi Beach strandján.
Mint arról lapunk is beszámolt: Ausztrália eddigi legsúlyosabb terrortámadásában 15 embert ölt meg két fegyveres Sydneyben, a Bondi Beach strandon. A támadás a „Hanukkah by the Sea” zsidó ünnepséget célozta, az áldozatok között is zsidók voltak és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök antiszemita incidensként nevezte meg a történteket.
A vasárnapi lövöldözésben részt vevő két fegyverest az 50 éves Sajid Akramként (aki a helyszínen meghalt), és 24 éves fiának, Naveed Akramnak nevezték meg (akit kritikus állapotban ápolnak kórházban) – írja a BBC. Sajid Akram 1998-ban diákvízummal érkezett Ausztráliába, amelyet 2001-ben partnervízumra, majd később letelepedési célú vízumra váltottak át.
Rendelkezett fegyvertartási engedéllyel hobbivadászatra, és egy fegyverklub tagja volt.
Naveed Akram először 2019 októberében került a hatóságok figyelmébe. Az ABC ausztrál műsorszolgáltató arról számol be, hogy az Ausztráliában született Naveed Akramot a Sydney-ben működő Iszlám Állam (IS) terrorszervezettel való szoros kapcsolatai miatt vizsgálták.
Az ABC arról is beszámol, hogy a terrorizmusellenes rendőrség úgy véli, a fegyveresek hűséget fogadtak az Iszlám Államnak.
A rendőrség úgy véli, hogy a fegyveresek egy rövid távú bérbeadásra szánt ingatlanban készültek a támadásra, körülbelül 30 perces autóútra a Bondi Beachtől.
Vasárnap este razziát tartottak a fegyveresek családi házában, amely körülbelül egy órányi autóútra található. Egyik korábbi szomszédjuk a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy amikor meglátta a lövöldözés hírét, „azt gondoltam, istenem, nem lehetnek ők”.
Fotón: zsidó gyászolók a terrortámadás helyszínén (fotó: Saeed KHAN / AFP)